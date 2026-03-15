Óriási tétje van a párizsi nagyhatalmi tárgyalásoknak

A Hszinhua kínai állami hírügynökség vasárnapi kommentárja szerint az amerikai-kínai gazdasági együttműködésben elért érdemi előrelépés hozzájárulhatna a megingott globális gazdasági bizalom helyreállításához.

A felek vasárnap reggel kezdték meg az egyeztetéseket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) párizsi központjában. A tárgyalásokhoz csatlakozik Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő is.

A mostani találkozó az elmúlt év európai városokban tartott egyeztetéseinek folytatása, amelyek célja a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi feszültségek enyhítése.

Elemzők szerint azonban áttörésre kevés az esély, részben a rövid előkészítési idő, részben amiatt, hogy Washington figyelmét jelenleg az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja köti le. Scott Kennedy, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) Kína-gazdasági szakértője szerint a felek minimális célja az lehet, hogy fenntartsák a párbeszédet és elkerüljék a feszültségek újbóli eszkalációját.

Kennedy szerint Donald Trump a pekingi találkozóról jelentős kínai kötelezettségvállalásokkal térhetne haza – például új Boeing repülőgépek megrendelésével, illetve amerikai cseppfolyósított földgáz és szójabab vásárlásával –, ám ehhez Washingtonnak engedményeket kellene tennie az exportkorlátozások ügyében.

A párizsi tárgyalásokon várhatóan szóba kerül az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletek hatása is, különösen az olajárak emelkedése és a Hormuzi-szoros lezárása. Kína olajimportjának mintegy 45 százaléka ezen a tengeri útvonalon halad át.