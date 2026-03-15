Liu Shaoang Forma–1-es világbajnok oldalán tűnt fel

Mint arról beszámoltunk, péntektől vasárnapig Montrealban rendezik meg a rövid pályás gyorskorcsolyázók világbajnokságát. Magyarországot tíz induló képviseli, a hazánk színeiben olimpiai bajnoki címet nyert testvérpár, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nincs köztük, mivel ők 2022 végén országot váltottak, és már Kínát képviselik. A vb-n azonban nem, nincsenek benne az ázsiaiak csapatában. Utóbbi már a februári milánói–cortinai olimpián sem szerepelt, azóta pedig jelentős változáson esett át a kínaiak csapata, fiatalítottak, és hárman is kikerültek az olaszországi indulókhoz képest, köztük Liu Shaoang is, aki az ötkarikás játékokon érem nélkül maradt.

Liu Shaoang (balra) és a Forma–1 kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso (Forrás: Instagram)

Liu Shaoang a Kínai Nagydíjon tűnt fel

A 28. születésnapját pénteken ünnepelt sportoló az Instagram-oldalán megmutatta, versenyzés nélkül sem unja magát, sőt! Liu Shaoang a vasárnap Kimi Antonelli sikerével zárult Kínai Nagydíjról jelentkezett be. A 14-es számú Aston Martin, azaz Fernando Alonso Forma–1-es autója előtt pózolt, de készült közös kép a spanyolok kétszeres világbajnokával is.

Más kérdés, hogy Liu Shaoang nem hozta meg a zöldek szerencséjét: Alonso és csapattársa, Lance Stroll is kiesett, így a szenvedő Aston Martin neve mellett két versenyhétvége után egy kövér nulla áll.