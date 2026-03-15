Orbán Viktor: Megvédjük az elmúlt 16 év eredményeit

– Nem adjuk fel a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét. Megvédjük az édesanyák támogatását, megvédjük a gyermekeinket és nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti ünnepen elmondott beszédében.
A kormányfő kiemelte,
a Fidesz győz és marad a rezsicsökkentés. Mindenki nyer, aki dolgozik. Erősek lesznek a családok és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak.
Mint ismert, a Kossuth téren hivatalosan 13.30-tól kezdődött az állami ünnepség, Rákay Philip köszöntötte az egybegyűlteket, és a Békemenet résztvevőit. A Himnusz után gyermekek szavaltak Petőfi-verseket, majd a Nemzeti dal Tolcsvay-féle zenés feldolgozása következett, amit ezúttal mások mellett Radics Gigi, Takáts Tamás, Pataky Attila, Pápai Joci és Curtis énekelt el. Az ünnepség fő szónoka pedig Orbán Viktor miniszterelnök volt.
