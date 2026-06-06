Verstappen a balesettel viccelődött, a Ferrarit fájó csapás érte Monacóban

Briatore az Alpine-ról: Wolff helyett Horner?

Eközben a pályán kívül is zajlik az élet, méghozzá leginkább Flavio Briatore jóvoltából. Az Alpine vezetését segítő olasz üzletember leleplezte, hogy a Mercedest irányító Toto Wolff miért lépett vissza az enstone-i istálló 24 százalékos tulajdonjogának megvásárlásától:

Briatore szerint a részvényeket eladni szándékozó Otro Capital olyan magas árat kért érte, hogy Wolff inkább megszakította a kapcsolatot a céggel.

Briatore arra is kitért, hogy neki nem jelentene gondot az sem, ha a Red Bull korábbi főnöke, Christian Horner venné meg a tulajdonrészt, sőt húsz éve jó kapcsolatot ápol a brit szakemberrel – ám az olasz megjegyezte, hiába támogatná Hornert, neki nincs befolyása arra, hogy ki száll be az Alpine-ba.

A harmadik szabadedzés szombaton 12.30-kor, a időmérő szombaton 16 órakor, míg a 78 körös futam vasárnap 15 órakor kezdődik a Monacói Nagydíjon.