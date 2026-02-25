Forma-1Christian HornerMax VerstappenRed Bull

Horner kitálalt: Verstappenre is kitért a Red Bulltól való távozás kapcsán

A Forma–1-es csapatfőnök ismét megszólalt a Red Bulltól való távozása kapcsán. Christian Horner a Netflix Drive to Survive nevű sorozat legújabb évadában, egy interjúban foglalta össze emlékeit, hogyan is történt a szakítás. A csapatfőnök elárulta, hogy ebben volt-e szerepe Max Verstappennek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 10:55
Christian Horner a távozása körülményeiről mesélt.
Christian Horner a távozása körülményeiről mesélt. (Fotó: GUENTHER IBY/APA)
Christian Horner a 2025-ös Brit Nagydíjat követően, július 9-én távozott a Red Bull Forma–1-es csapatától . A szakember a 2005-ös szezon óta erősítette az osztrák istállót. Horner irányításával nyolc egyéni (négyszer Sebastian Vettel, illetve ugyanennyi alkalommal Max Verstappen révén) és hat konstruktőri címet nyert a Red Bull.

Christian Horner nem sietteti a visszatérését. (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)
Horner elárulta, köze volt-e Verstappennek az elküldéséhez

Az 52 éves szakember tavaly nyáron távozott a Red Bull csapatfőnöki posztjáról, miután hónapokig tartó csapathanyatlás volt tapasztalható, és belső viták dúltak. Horner a Netflix kamerái előtt foglalta össze a távozásához vezető eseményeket, kezdve az Osztrák Nagydíj után történtekkel.

Megérkeztünk Silverstone-ba, Max megszerezte a pole-t, de végül ötödikként ért célba. Huszonnégy órával később megkerestek, hogy vegyek részt egy londoni megbeszélésen, ahol közölték velem, hogy operatív szinten attól a pillanattól kezdve már nem veszek részt a Red Bull irányításában – mesélte Christian Horner.

Sokan azt sugallták, hogy Horner távozása a Red Bull kísérlete volt arra, hogy meggyőzze Max Verstappent egy új szerződés aláírásáról. A holland pilóta szerződése 2028-ig szól, csak a 2026-os szezonban kötelezte el magát a Red Bullnál való versenyzés mellett. Horner elutasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint Max Verstappen és csapata felelős lenne az elbocsátásáért.

[Max Verstappen] édesapja soha nem volt a legnagyobb rajongóm, de nem hiszem, hogy bármilyen módon felelősek lennének 

mondta Horner a Netflix Formula 1: Drive to Survive című műsorában, amely pénteken kerül a mozikba. A csapatfőnök Oliver Mintzlaffot, a Red Bull ügyvezető igazgatóját és Marko Helmutot, a Red Bull tanácsadóját hibáztatta a távozásáért.

Mindez elég hirtelen történt. Nem igazán volt lehetőségem rendesen elbúcsúzni. Azt hiszem, ezt a döntést Oliver Mintzlaff hozta meg, Helmut pedig tanácsokat adott neki – mondta.

A csapatfőnök nem sürgeti visszatérését

– Elvettek tőlem valamit, ami nagyon értékes volt számomra. Én mindig megtettem minden tőlem telhetőt. A legjobbamat adtam a csapatomért, azokért az emberekért, akiket képviseltem, de a teljesítmény nem volt olyan erős, mint korábban – tette hozzá. A Red Bull egykori sikerkovácsa egy korábbi nyilatkozatában elismerte, hogy Forma–1-es karrierjét még nem tekinti lezártnak, viszont szabott feltételeket.

Csak akkor térek vissza, ha olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik ugyanannyira vágynak a győzelemre, mint én. És nem alkalmazott szeretnék lenni, hanem partner. De majd elválik, hogy alakul. Nem sürget semmi. Nem érzem úgy, hogy bármit is muszáj lenne csinálnom

 – fogalmazott.

