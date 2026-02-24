barátság vezetékUkrajnaMagyarországorosz olaj

Orbán Viktor csattanós választ küldött a háborúpárti brüsszeli vezetőnek

Nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult az Európai Tanács elnökéhez, amelyben hangsúlyozta, hogy Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon és ezért a magyar kormány nem hajlandó az Ukrajna számára kedvező döntéseket támogatni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 10:37
Volodimir Zelenszkij és António Costa Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar kormány világossá tette, hogy amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, addig nem támogatnak Ukrajnának kedvező uniós döntéseket. Orbán Viktor miniszterelnök levélben válaszolt az Európai Tanács elnökének, mint írta, a tények makacs dolgok. Nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére lenne szükség.

Orbán Viktor miniszterelnök levélben válaszolt az Európai Tanács elnökének
(Fotó: MTI)

Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben értem az Ön aggodalmait. De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna. Ez lehetetlen!

A magyar kormányfő a levelet azzal zárta, hogy nem áll módjában semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és António Costa (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

