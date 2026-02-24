Orbán Viktor csattanós választ küldött a háborúpárti brüsszeli vezetőnek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar kormány világossá tette, hogy amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, addig nem támogatnak Ukrajnának kedvező uniós döntéseket. Orbán Viktor miniszterelnök levélben válaszolt az Európai Tanács elnökének, mint írta, a tények makacs dolgok. Nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére lenne szükség.
Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben értem az Ön aggodalmait. De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna. Ez lehetetlen!
A magyar kormányfő a levelet azzal zárta, hogy nem áll módjában semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és António Costa (Fotó: AFP)
