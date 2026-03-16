budapesti közlekedési központújpesti vasúti hídfelújítás

Megújul az Újpesti vasúti híd gyalog- és kerékpárútja

Szerdán elkezdődik az Újpesti vasúti híd északi járdájának felújítása – közölte a Budapesti Közlekedési Központ hétfőn. A munkálatok, amelyek a Nagy-Duna felett átívelő hídszakaszt nem érintik, várhatóan egy hónapig tartanak.

Forrás: MTI2026. 03. 16. 19:23
Szerdán megkezdődik az Újpesti vasúti híd északi járdájának felújítása, a munkálatok várhatóan egy hónapon át tartanak – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn. 

Budapest, 2022. augusztus 27. Kerékpárosok közlekednek az Újpesti vasúti hídon, nem hivatalos nevén Északi összekötő vasúti hídon, amely a főváros egyik vasúti Duna-hídja, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest–Esztergom-vasútvonal forgalma mellett a gyalogos és a kerékpáros közlekedést is szolgálja. Erdetileg 1896-ban épült, de a második világháború során több súlyos légitámadás érte és csak 1955-re készült el az újjáépített híd, amely a Roth–Waagner-féle szerkezet továbbfejlesztése, azaz úgynevezett csavarozott, kettős „K”-híd. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A felújítás ideje alatt módosul a kerékpáros közlekedés (Fotó:  Illusztráció/Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program/Róka László)

A tájékoztatás szerint a munka a Nagy-Duna felett átívelő hídszakaszt nem érinti. A felújítás részeként több helyen új járdalemez épül – közölték. 

Változik a közlekedés 

A kivitelezés ideje alatt Óbuda felől, az északi közös gyalogos-kerékpáros járda a népszigeti lehajtóig használható marad. Itt azonban 

a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak le kell menniük a Népszigetre,

 és vagy a felüljáró alatt áthaladva tudnak átjutni a déli oldalon található lépcsős járdára, vagy északi irányban a Zsilip utcán. A harmadik lehetőség, hogy déli irányba haladva, a Meder utcai gyalogos hídon át jutnak el a pesti oldalra.

Újpest városkapu irányából a híd északi járdájára már nem lehet felhajtani,

 így a Lőwy Izsák utcán keresztül a Váci út érintésével közelíthető meg a déli oldali járda, ahol el lehet jutni a Népszigetre. 

A BKK arra kéri a kerékpárosokat, fokozott óvatossággal közlekedjenek a déli oldali járdán.

Borítókép: Kerékpáros és gyalogos közlekedik az Újpesti vasúti hídon (Fotó: Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program/Róka László)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

