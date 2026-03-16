Megújul az Újpesti vasúti híd gyalog- és kerékpárútja

Szerdán megkezdődik az Újpesti vasúti híd északi járdájának felújítása, a munkálatok várhatóan egy hónapon át tartanak – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.
A tájékoztatás szerint a munka a Nagy-Duna felett átívelő hídszakaszt nem érinti. A felújítás részeként több helyen új járdalemez épül – közölték.
Változik a közlekedés
A kivitelezés ideje alatt Óbuda felől, az északi közös gyalogos-kerékpáros járda a népszigeti lehajtóig használható marad. Itt azonban
a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak le kell menniük a Népszigetre,
és vagy a felüljáró alatt áthaladva tudnak átjutni a déli oldalon található lépcsős járdára, vagy északi irányban a Zsilip utcán. A harmadik lehetőség, hogy déli irányba haladva, a Meder utcai gyalogos hídon át jutnak el a pesti oldalra.
Újpest városkapu irányából a híd északi járdájára már nem lehet felhajtani,
így a Lőwy Izsák utcán keresztül a Váci út érintésével közelíthető meg a déli oldali járda, ahol el lehet jutni a Népszigetre.
A BKK arra kéri a kerékpárosokat, fokozott óvatossággal közlekedjenek a déli oldali járdán.
