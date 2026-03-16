Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

Meghalt az Antall-kormány egyik legfontosabb minisztere, Siklós Csaba József

Nyolcvanöt éves korában érte a halál.

Forrás: MTI2026. 03. 16. 18:33
Életének 85. évében, hosszú betegség után, családja körében meghalt Siklós Csaba József közlekedésmérnök, Magyarország „első szabadon választott” közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere – közölte a családja hétfőn.

Siklós Csaba József 1941. augusztus 29-én született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát közlekedésmérnökként, majd szakmai pályáját a közlekedési ágazatban és az infrastruktúra-fejlesztés területén folytatta. A rendszerváltozás után, 1990 és 1993 között Antall József kormányában töltötte be a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri tisztséget, és országgyűlési képviselőként is dolgozott.

Miniszteri munkáját követően is aktív szerepet vállalt a magyar közlekedési szektor irányításában: a Magyar Államvasutak (MÁV) elnökeként, majd a Malév vezetésében dolgozott. Munkáját számos szakmai és állami elismeréssel jutalmazták.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
