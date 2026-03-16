Meghalt az Antall-kormány egyik legfontosabb minisztere, Siklós Csaba József

Életének 85. évében, hosszú betegség után, családja körében meghalt Siklós Csaba József közlekedésmérnök, Magyarország „első szabadon választott” közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere – közölte a családja hétfőn.

Siklós Csaba József 1941. augusztus 29-én született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát közlekedésmérnökként, majd szakmai pályáját a közlekedési ágazatban és az infrastruktúra-fejlesztés területén folytatta. A rendszerváltozás után, 1990 és 1993 között Antall József kormányában töltötte be a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri tisztséget, és országgyűlési képviselőként is dolgozott.

Miniszteri munkáját követően is aktív szerepet vállalt a magyar közlekedési szektor irányításában: a Magyar Államvasutak (MÁV) elnökeként, majd a Malév vezetésében dolgozott. Munkáját számos szakmai és állami elismeréssel jutalmazták.