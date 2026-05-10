Még egy napja sem miniszterelnök, már meg is cáfolták Magyar Pétert

Magyar Péter szerint 400 ezer gyermek nő fel nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben.

Valójában közel megfeleződött, nálunk csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység kockázata az egész unióban.

Az előző évtized elején még 755 ezer gyermek élt a szegénység fenyegetettségével, mára 381 ezerre csökkent a számuk. Soha nem látott mértékű javulást értünk el, jó példaként hivatkoznak ránk uniószerte. Persze lehet még tovább is javulni, ezért fontos a reálkereset növekedés a gyermeket nevelők esetében, például ezért is jó, ha bővül az anyák adómentességének a köre.

Magyar Péter arról beszélt, hogy a felnőtt magyarok fele 300 ezer forintnál kevesebből kísérel meg megélni. Közben idén februárban a medián kereset nettó értéke 417 ezer forint volt, tehát a foglalkoztatottak fele alatta, fele felette keresett. 13,5 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, amiből az inflációt kivéve is 11,9 százalékos reálkereset emelkedés marad.

A kétszámjegyű reálkereset emelkedés nagyon ritka mind az unióban, mind az OECD országokban.

A magyar reálkereset növekedés 2010 után indult meg, s még az utóbbi években is mind az unióban, mind az OECD-nél dobogósak voltunk.

Magyar Péter arról is szólt első beszédében, hogy a pénzünk az értékének közel a felét elveszítette. Miközben a legfrissebb, áprilisi adatok szerint a magyar lakosság fogyasztói kosarára számolt infláció kisebb volt, mint az euroövezet bármely országáé.

Már hónapok óta az uniós átlagnál jobbak vagyunk.

Nálunk jóval rövidebb ideig volt magas az infláció, mint az uniós országokban, mindez köszönhető volt a gyors és összehangolt intézkedéseknek, pl. árfigyelőnek, árrésstopnak és a védett árnak.

Magyar Péter szerint a lakhatás fiatal családok százezrei számára vált elérhetetlen luxussá. A számok azt mutatják, hogy Magyarországon a lakosság több mint 90 százaléka saját ingatlanban él. Ez a 3. legmagasabb arány az EU-ban.

Míg Nyugaton a bérlakás-kiszolgáltatottság az úr, nálunk a családok ingatlan vagyonnal is rendelkeznek.

Azért, hogy a fiatalok minél gyorsabban meg tudják vásárolni a saját otthonukat előbb a gyermekesek számára indult el a CSOK, majd a CSOK+ és a falusi CSOK, mellette a babaváró kölcsön, s egyéb családtámogatás, s tavaly már bárki számára igénybe vehető 3százalékos fix lakáskölcsön. Ennyi féle és ekkora mértékű támogatást sehol nem tudnak kapni a fiatalok az otthonteremtéshez. Más uniós országban bérlakáscsapdába kényszerülnek.