Magyar Péter felesküdött az alaptörvényre, majd egy órán belül meg is sértette azt
A választások óta eltelt hetekben Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az új kormányfő a beiktatási beszédében is hosszan sértegette az államfőt, miközben éppen arra az alaptörvényre esküdött fel, ami kimondja a köztársasági elnök sérthetetlenségét.
