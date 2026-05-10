A német kormány változatlanul finanszírozza az abortuszpárti szervezeteket

A német szövetségi kormány a bírálatok ellenére sem kívánja megszüntetni az abortuszpárti szervezetek támogatását. A berlini kabinet megerősítette: továbbra is jelentős közpénzek jutnak a nemzetközi abortuszlobbi egyik legismertebb szervezetének.

Magyar Nemzet
Forrás: Junge Freiheit2026. 05. 10. 8:25
Német tüntetők transzparensekkel tiltakoznak „a katolikus abortusztilalmak ellen” Fotó: Federico Gambarini Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A szervezet nyíltan támogatja a „biztonságos abortuszhoz való jogot”, és világszerte aktívan kampányol az abortuszhoz való hozzáférés kiterjesztéséért.

A német kormány ugyanakkor korábban azt állította, hogy az általa támogatott szervezetek nem folytatnak kampányt az abortuszhoz való jog érdekében. Az újabb kérdésre válaszolva Berlin úgy fogalmazott: nem támogatott külföldön olyan konkrét intézkedéseket, amelyek az abortusz jogáért léptek volna fel, ugyanakkor azt sem vizsgálják, hogy a támogatott szervezetek milyen álláspontot képviselnek ezekben a kérdésekben.

A CDU politikusai is bírálták a gyakorlatot

Klaus-Peter Willsch kereszténydemokrata képviselő korábban úgy fogalmazott: meg kell akadályozni, hogy az állam olyan szervezeteket finanszírozzon, amelyek a kereszténydemokrata értékekkel és alapvető alkotmányos elvekkel szemben politizálnak.

Klaus-Peter Willsch (CDU) (Fotó: DPA/AFP/Michael Kappeler)

Párttársa, Ingeborg Grassle szintén aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy fejlesztési pénzeket közvetve politikai kampányokra vagy jogszabályi nyomásgyakorlásra használhatnak fel. Szerinte az ilyen ügyeket részletesen ki kell vizsgálni.

A német kormány támogatja a szervezetet

Az IPPF és tagszervezetei nemcsak abortuszokat végeznek világszerte, hanem intenzív lobbitevékenységet is folytatnak az abortuszt korlátozó törvények eltörléséért. A szervezet adatai szerint 2024-ben világszerte több mint 6,4 millió abortuszt hajtottak végre hálózatukon keresztül.

A német kormány emellett azt is megerősítette, hogy évek óta támogatja a Pro Familia nevű szervezetet, amely az IPPF alapító tagjai közé tartozik.

A szervezet könnyebb abortusz hozzáférést, az abortusz dekriminalizálását és az eljárások teljes állami finanszírozását szorgalmazza. Berlin 2017 óta több mint tízmillió euró támogatást biztosított számukra, ezen felül külön projekttámogatások is érkeztek hozzájuk.

Borítókép: Német tüntetők transzparensekkel tiltakoznak „a katolikus abortusztilalmak ellen” (Fotó: DPA/AFP/Federico Gambarini) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu