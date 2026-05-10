A német kormány változatlanul finanszírozza az abortuszpárti szervezeteket

A szervezet nyíltan támogatja a „biztonságos abortuszhoz való jogot”, és világszerte aktívan kampányol az abortuszhoz való hozzáférés kiterjesztéséért.

A német kormány ugyanakkor korábban azt állította, hogy az általa támogatott szervezetek nem folytatnak kampányt az abortuszhoz való jog érdekében. Az újabb kérdésre válaszolva Berlin úgy fogalmazott: nem támogatott külföldön olyan konkrét intézkedéseket, amelyek az abortusz jogáért léptek volna fel, ugyanakkor azt sem vizsgálják, hogy a támogatott szervezetek milyen álláspontot képviselnek ezekben a kérdésekben.

A CDU politikusai is bírálták a gyakorlatot

Klaus-Peter Willsch kereszténydemokrata képviselő korábban úgy fogalmazott: meg kell akadályozni, hogy az állam olyan szervezeteket finanszírozzon, amelyek a kereszténydemokrata értékekkel és alapvető alkotmányos elvekkel szemben politizálnak.