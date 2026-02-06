abortuszellenességantifa csoporttámadásaktivista

Baloldali szélsőségesek támadtak abortuszellenes aktivistákra

Súlyos fizikai támadás érte a Koblenz belvárosában tartott abortuszellenes demonstráció résztvevőit. A békésnek szánt életvédő megmozdulást egy csoport férfi – a sértettek szerint feltehetően baloldali szélsőséges – erőszakosan megzavarta és rájuk támadt. Két tüntetőt kórházban kellett ellátni, egyikük agyrázkódást szenvedett.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2026. 02. 06. 1:00
Egy Antifa feliratú transzparens lóg egy lipcsei utcán Fotó: Sebastian Willnow Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Abortuszellenes tüntetőkre támadtak. Az „Aktion SOS Leben” nevű civil kezdeményezés több délnyugat-németországi városban szervez figyelemfelhívó demonstrációkat az abortusz ellen. 

Egy keresztény abortuszellenes tüntetés tagjai gyűlnek össze a müncheni Odeonsplatzon (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A koblenzi rendezvény célja – saját megfogalmazásuk szerint – az volt, hogy imával és párbeszéddel hívják fel a figyelmet az élet védelmének fontosságára, írta a Junge Freiheit.

Abortuszellenes békés katolikusokra támadt az Antifa

A tüntetés azonban alig egy perce tartott, amikor egy idegen akcentussal beszélő férfi szóban és fizikailag is inzultálni kezdte a résztvevőket. A demonstrálók beszámolója szerint „náciknak” és „fasisztáknak” nevezte őket, lökdösődött, majd megpróbált megrongálni egy kamerát. A helyszínre érkező rendőrök igazoltatták a támadót, majd felszólították, hogy hagyja el a területet.

A férfi azonban mintegy tíz perccel később visszatért – immár hat társával együtt. Ekkor az incidens gyorsan elfajult: a csoport több tagja rátámadt a tüntetőkre, szórólapokat tépett ki a demonstrálók kezéből, egyikük pedig követ is dobott feléjük. Mások a demonstrációs transzparenst tartó résztvevőt próbálták megfélemlíteni, sőt, egy szórólapokkal megrakott kocsit is a tömeg felé hajítottak.

A helyszínen készült videófelvételeken jól látható, hogy dulakodás alakult ki, többen a földre kerültek, és rúgások, ütlegek érték őket.

A támadás következtében két aktivistát kórházba kellett szállítani. Az egyikük agyrázkódást és kézsérülést szenvedett, a másik tüntetőnek az állkapcsa sérült meg.

A rendőrség három támadót ideiglenesen őrizetbe vett, és biztosította a helyszínt, hogy az életvédők a tervezett időpontig folytathassák demonstrációjukat. 

Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni

– mondták a szervezők.

A sértettek meggyőződése szerint az elkövetők baloldali szélsőségesek lehettek, a rendőrség vizsgálja a támadás pontos indítékát.

Borítókép: Egy Antifa feliratú transzparens lóg egy lipcsei utcán (Fotó: AFP)

