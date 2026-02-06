Baloldali szélsőségesek támadtak abortuszellenes aktivistákra

A koblenzi rendezvény célja – saját megfogalmazásuk szerint – az volt, hogy imával és párbeszéddel hívják fel a figyelmet az élet védelmének fontosságára, írta a Junge Freiheit.

Abortuszellenes békés katolikusokra támadt az Antifa

A tüntetés azonban alig egy perce tartott, amikor egy idegen akcentussal beszélő férfi szóban és fizikailag is inzultálni kezdte a résztvevőket. A demonstrálók beszámolója szerint „náciknak” és „fasisztáknak” nevezte őket, lökdösődött, majd megpróbált megrongálni egy kamerát. A helyszínre érkező rendőrök igazoltatták a támadót, majd felszólították, hogy hagyja el a területet.

A férfi azonban mintegy tíz perccel később visszatért – immár hat társával együtt. Ekkor az incidens gyorsan elfajult: a csoport több tagja rátámadt a tüntetőkre, szórólapokat tépett ki a demonstrálók kezéből, egyikük pedig követ is dobott feléjük. Mások a demonstrációs transzparenst tartó résztvevőt próbálták megfélemlíteni, sőt, egy szórólapokkal megrakott kocsit is a tömeg felé hajítottak.