Abortuszellenes tüntetőkre támadtak. Az „Aktion SOS Leben” nevű civil kezdeményezés több délnyugat-németországi városban szervez figyelemfelhívó demonstrációkat az abortusz ellen.
Baloldali szélsőségesek támadtak abortuszellenes aktivistákra
Súlyos fizikai támadás érte a Koblenz belvárosában tartott abortuszellenes demonstráció résztvevőit. A békésnek szánt életvédő megmozdulást egy csoport férfi – a sértettek szerint feltehetően baloldali szélsőséges – erőszakosan megzavarta és rájuk támadt. Két tüntetőt kórházban kellett ellátni, egyikük agyrázkódást szenvedett.
A koblenzi rendezvény célja – saját megfogalmazásuk szerint – az volt, hogy imával és párbeszéddel hívják fel a figyelmet az élet védelmének fontosságára, írta a Junge Freiheit.
Abortuszellenes békés katolikusokra támadt az Antifa
A tüntetés azonban alig egy perce tartott, amikor egy idegen akcentussal beszélő férfi szóban és fizikailag is inzultálni kezdte a résztvevőket. A demonstrálók beszámolója szerint „náciknak” és „fasisztáknak” nevezte őket, lökdösődött, majd megpróbált megrongálni egy kamerát. A helyszínre érkező rendőrök igazoltatták a támadót, majd felszólították, hogy hagyja el a területet.
A férfi azonban mintegy tíz perccel később visszatért – immár hat társával együtt. Ekkor az incidens gyorsan elfajult: a csoport több tagja rátámadt a tüntetőkre, szórólapokat tépett ki a demonstrálók kezéből, egyikük pedig követ is dobott feléjük. Mások a demonstrációs transzparenst tartó résztvevőt próbálták megfélemlíteni, sőt, egy szórólapokkal megrakott kocsit is a tömeg felé hajítottak.
A helyszínen készült videófelvételeken jól látható, hogy dulakodás alakult ki, többen a földre kerültek, és rúgások, ütlegek érték őket.
A támadás következtében két aktivistát kórházba kellett szállítani. Az egyikük agyrázkódást és kézsérülést szenvedett, a másik tüntetőnek az állkapcsa sérült meg.
A rendőrség három támadót ideiglenesen őrizetbe vett, és biztosította a helyszínt, hogy az életvédők a tervezett időpontig folytathassák demonstrációjukat.
Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni
– mondták a szervezők.
A sértettek meggyőződése szerint az elkövetők baloldali szélsőségesek lehettek, a rendőrség vizsgálja a támadás pontos indítékát.
Borítókép: Egy Antifa feliratú transzparens lóg egy lipcsei utcán (Fotó: AFP)
Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort, ha Amerikán múlna, már béke lenne
Napi összefoglaló.
Trump sokkoló látleletet adott a hanyatló Európáról
Az amerikai elnök szerint a migráció és az energia által pusztítja el önmagát a kontinens.
Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Az ukrajnai harcok folytatódnak, de a háttérben új megállapodások születnek.
Szergej Lavrov: Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára
Moszkvának nem a területek, hanem az ott élők a fontosak.
Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort, ha Amerikán múlna, már béke lenne
Napi összefoglaló.
Trump sokkoló látleletet adott a hanyatló Európáról
Az amerikai elnök szerint a migráció és az energia által pusztítja el önmagát a kontinens.
Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Az ukrajnai harcok folytatódnak, de a háttérben új megállapodások születnek.
Szergej Lavrov: Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára
Moszkvának nem a területek, hanem az ott élők a fontosak.
