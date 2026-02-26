Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Szentkirályi Alexandraukrajnaközvélemény-kutatóOrbán ViktorMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra: A Fidesz a magyar érdekeket képviseli, a Tisza a külföldi elit pártja

A baloldali közvélemény-kutatók által publikált anyagok valójában inkább kampányeszközök, és nem valódi közvélemény-kutatási célt szolgálnak, mutatott rá a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 21:34
A Fidesz a magyar érdekeket képviseli, ezzel szemben a Tisza Párt a külföldi elit pártja, mely mögött globalista erők állnak – jelentette ki a Fidesz budapesti elnöke a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának csütörtök este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint azt kell látni, hogy Orbán Viktor a világpolitika fontos szereplője, aki „beszéli azt a nyelvet”, ahogy ma a politika Európában zajlik, ez pedig „az erő nyelve”, és egyértelműen kiáll a magyar érdekek mellett.

Ezzel szemben a Tisza pártnak és Magyar Péternek az a fontos, hogy szeressék Brüsszelben, nem képesek kiállni a magyar érdekek mellett 

– tette hozzá.

Mint mondta, a Fidesznek komoly jelöltjei vannak, részükről extra erőfeszítésre van szükség a választáson, a Tisza párt mögött viszont globalista erők állnak.

Szentkirályi Alexandra véleménye szerint a baloldali közvélemény-kutatók által publikált anyagok valójában inkább kampányeszközök, és nem valódi közvélemény-kutatási célt szolgálnak.

Kiemelte, ukrán elemzők is beszéltek arról, hogy „nem kell olyan komolyan venni azokat a közvélemény-kutatásokat, amelyek Magyar Péter nagyfokú előnyét mutatják, mert ezek fizetett forrással rendelkező intézetek”.

A politikus hozzátette, a méréseik alapján a Fidesz politikusainak van okuk az optimizmusra.

„Azt gondolom, hogy nekünk vannak országosan és Budapesten is és a miniszterelnöki képességeket tekintve is a egyértelműen fajsúlyosabb, komolyabb jelöltjeink” – jelentette ki.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, a Fidesz nem mond le Budapestről, „hatalmas erőbedobással dolgozunk”.

Úgy vélte, a választók végig fogják gondolni, hogy mit képes hozni egy olyan út, ami sokszor határozott nemet mondást jelent Brüsszelben, de igent a magyar érdekekre.

Orbán Viktor miniszterelnöksége azt jelenti, hogy mi nem akarjuk odaadni a pénzünket Ukrajnának

– hangsúlyozta.

A Fidesz politikus kifejtette, hogy erős budapesti eredmény nélkül nem lesz erős parlamenti felhatalmazásuk, a kétharmadhoz erős felhatalmazás kell Budapesten is.

Mint mondta, „az emberek is látják azt hogy mi történik a fővárosban, és nem biztos, hogy elégedettek azzal a hanyag hozzáállással, amit a jelenlegi városvezetés részéről tapasztalnak, ami mutatja, hogy milyen egy balliberális városvezetés”.

Arra a kérdésre, hogy a választás után a parlamenti képviselőséget választja, vagy a fővárosban folytatja tovább a munkát, Szentkirályi Alexandra azt válaszolta, hogy ezt a kérdést majd április után fogja mérlegelni.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a budapestiek mindig számíthatnak rá, hiszen itt született, itt él és dolgozik.

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter „egy olyan ember, aki a saját életét nem tudja kontrollálni, (...) akit el lehet egy buliba csábítani, aztán ott lehet tartani, és neki semmi nem szólal meg a fejében hogy ez nem oké”.

Ha valaki a saját életét nem tudja kontrollálni, akkor hogyan várható el, hogy egy országot vezessen?

– tette fel a kérdést a politikus.

Ha Magyar Péter pártja kerülne kormányra, akkor fel kellene mondaniuk a brüsszeli leckét, például azt, hogy helyes lépés lenne Ukrajna uniós tagsága 2027-től – szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy mit szól a háborúval riogató kampányfilmhez, Szentkirályi Alexandra azt válaszolta, hogy „sajnos, a határ másik oldalán az élet maga ilyen drámai”.

Hozzátette: nincs annál annál súlyosabb, mint hogy valaki el akarja hallgatni veszélyt, amit a háború közelsége jelent.

Az a cél, hogy a választásokat követően is „minden magyar ember biztonságos, nyugodt kiszámítható országban éljen” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


