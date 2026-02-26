Szentkirályi Alexandra: Brüsszel és Kijev nem dönthet Magyarország jövőjéről + videó

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára feltett videójában felidézte Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levelét, amelyben arról ír: „Zelenszkij, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.”

A kormány szerint ennek egyik eszköze a Barátság kőolajvezeték újranyitásának megtagadása is, amelyet nem indokol műszaki hiba. A budapesti Fidesz elnöke kiemelte:

a vezeték leállítása súlyosan veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, és politikai nyomásgyakorlásként értékelhető.

A miniszterelnök ezért felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy haladéktalanul tegye lehetővé a kőolajszállítás folytatását.

Szentkirályi szerint az elmúlt négy évben számos kísérlet történt arra, hogy Magyarországot bevonják az orosz–ukrán háborúba, ám a kormány továbbra is kitart békepárti álláspontja mellett. Hangsúlyozta:

a magyar kabinet nem engedi, hogy külső szereplők döntsenek az ország sorsáról.

A politikus hozzátette: „Mi a béke útján járunk, és azon is maradunk. Ezért csak a Fidesz a biztos választás.”