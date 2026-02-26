Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Ukrajna hitel Zelenszkij orosz-ukrán háború

Ukrajnának nem áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt

Egy nyilvánosságra került videóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudatta, a kamatmentes kölcsönöket Ukrajna csak akkor fizeti vissza, ha Oroszország megfelelő jóvátételt ad.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 11:10
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Hortay Olivér a Facebookon osztott meg egy videót, amelyben Volodimir Zelenszkij az Ukrajnának juttatott pénzügyi forrásokról beszél. Zelenszkij ismertette, mikor áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt.

Ukrajnának nem áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt (Fotó: AFP)
Ukrajnának nem áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt (Fotó: AFP)

90 milliárdot kaptunk 2026-ra és 2027-re. És tudják, mi mind a 210 milliárdnyi orosz eszközre számítunk. És úgy tudjuk, hogy ezeket a kamatmentes kölcsönöket, 90 milliárdot, Ukrajna csak akkor fogja visszafizetni, ha Oroszország ennek megfelelően jóvátételt fizet Ukrajnának

– mondta el az ukrán elnök.

Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

