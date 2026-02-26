Hortay Olivér a Facebookon osztott meg egy videót, amelyben Volodimir Zelenszkij az Ukrajnának juttatott pénzügyi forrásokról beszél. Zelenszkij ismertette, mikor áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt.
Ukrajnának nem áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt
Egy nyilvánosságra került videóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudatta, a kamatmentes kölcsönöket Ukrajna csak akkor fizeti vissza, ha Oroszország megfelelő jóvátételt ad.
90 milliárdot kaptunk 2026-ra és 2027-re. És tudják, mi mind a 210 milliárdnyi orosz eszközre számítunk. És úgy tudjuk, hogy ezeket a kamatmentes kölcsönöket, 90 milliárdot, Ukrajna csak akkor fogja visszafizetni, ha Oroszország ennek megfelelően jóvátételt fizet Ukrajnának
– mondta el az ukrán elnök.
Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
