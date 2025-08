Ukrajna fuldoklik az államadósságban, Brüsszel az európai polgárok pénzéből segítene be a törlesztésbe

A hitelminősítő jelentése, amely a befektetők számára is fontos információkat tartalmaz, az ukrán korrupció súlyosságára is felhívja a figyelmet. A Fitch úgy véli, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna közötti, ásványi anyagokról szóló megállapodás enyhítette a diplomáciai feszültségeket, de a lehetséges gazdasági előnyök továbbra is nagyon bizonytalanok.

A hitelminősítő cég előrejelzése szerint az ukrán költségvetési hiány 2025-ben a GDP 19,3 százalékára emelkedik.

A háború esetleges befejezése után továbbra is magasak lesznek az ország kiadásai, mivel Ukrajna valószínűleg megtartja nagy létszámú haderejét – írták jelentésükben, megemlítve, hogy a Nemzetközi Valutaalap már a 2026-os és 2027-es költségvetési hiánnyal is tervez. A finanszírozás bizonytalansága 2026-ra és az azt követő évekre jelentős – hangsúlyozta előrejelzésében a Fitch, amely arra számít, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya 2025-ben a GDP 14,5 százalékára nő, a belföldi hitelfelvétel pedig 2026-ban növekedni fog.

Az infláció a Fitch szerint 2025-ben szintén emelkedik, átlagosan 12,3 százalék lesz. A negyedik kár- és szükségletfelmérés szerint Ukrajna újjáépítési igényei a következő évtizedben 524 milliárd dollárra rúgnak, ami körülbelül 2,8-szerese Ukrajna 2024-es nominális GDP-jének.

A hitelminősítő prognózisa szerint a nettó külföldi finanszírozás is rendkívüli mértékben nő, várhatóan eléri az 55 milliárd dollárt, szemben a 2022–2024 közötti évi átlagos 25 milliárddal.