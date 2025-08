Ekkor szólal fel Orbán Viktor az MCC Feszten

Csütörtökön kezdetét vette az ötödik MCC Feszt. Már az első nap programjai közt is húsbavágó témák kerültek szóba, mint Európa jelene, a liberalizmus csődje vagy a mesterséges intelligencia.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A pénteki nap még tovább emelte a tétet, színpadra lépett ugyanis Szijjártó Péter és Takács Péter is. Azonban a szombati nap is tartogat izgalmakat, ugyanis a jelenlévők személyesen hallgathatják meg a miniszterelnököt. Orbán Viktor azokra is gondolt, akik nem tudnak jelen lenni, ugyanis a közösségimédia-oldalán is közvetítik majd a beszédét.

Szombaton 16.30-kor Esztergomban vagy itt, a Facebookon!

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor panelbeszélgetést folytat majd Kereki Gergővel, a Mandiner online főszerkesztőjével a fesztivál nagyszínpadán.

A háromszáz hazai és nemzetközi szakértő száznál is több előadása mellett mintegy hatvan élő zenei produkcióval is készültek a szervezők az idei fesztiválra, amely mára Közép-Európa egyik legjelentősebb intellektuális seregszemléjévé nőtte ki magát.