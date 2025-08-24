Lezuhant egy ember a Gellért-hegyről

Szombaton késő este 25-30 méteres magasságból mentettek egy embert a fővárosi tűzoltók a Gellért-szobornál a hegyoldalról. A bajbajutottat a Gellért-szobornál érte baleset, az Orom utca alatt. A feljárattól ötven méterre találták meg a tűzoltók az áldozatot, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre.

A tűzoltók magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül egy alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel.

Emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet.