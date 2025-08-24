Gellért-hegybalesetKatasztrófavédelemGellért-szobor

Lezuhant egy ember a Gellért-hegyről

A Gellért-szobornál zuhant le egy ember szombaton késő este. A tűzoltók megtalálták, és lehozták.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 24. 7:33
Gellért-hegy
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Szombaton késő este 25-30 méteres magasságból mentettek egy embert a fővárosi tűzoltók a Gellért-szobornál a hegyoldalról. A bajbajutottat a Gellért-szobornál érte baleset, az Orom utca alatt. A feljárattól ötven méterre találták meg a tűzoltók az áldozatot, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre.

A tűzoltók magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül egy alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel. 

Emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet.

Borítókép: Gellért-hegy (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

