Luke Littler sokkoló szavai a darts-vb részeges játékosáról, akivel üzenetváltásba kezdtek

A PDC-dartsvilágbajnokság 2. fordulójából is szettveszteség nélkül jutott tovább a címvédő Luke Littler, akinek az ellenfele a következő körben a vasárnapi viselkedésével felháborodást okozó Mensur Suljovic lesz. Az angol tinédzser már vissza is üzent az osztráknak, furcsa módon szerinte is jó volt Suljovic teljesítménye. A darts-vb vasárnap esti programjában kiesett Gerwyn Price a közösségi oldalán szólalt meg a veresége után.

2025. 12. 22. 6:47
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler pályafutása során először nyert World Grand Prix-mérkőzést – nem akárhogyan
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler Mensur Suljovic ellen játszik a vb harmadik fordulójában (Fotó: Csudai Sándor)
A PDC-dartsvilágbajnokság felső ágán kialakult a legjobb 32 mezőnye, és a legnevesebb hiányzó innen az a Gerwyn Price, aki 2021 világbajnokaként vasárnap este 3-0-s vereséget szenvedett a holland Wesley Plaisiertől. Előzetesen a darts-vb egyik legjobb mérkőzésének várták a walesi játékos Luke Littler elleni negyeddöntőjét, de ez a párosítás nem valósul meg, a darts-vb címvédője hiába tett meg egy újabb lépést efelé a maga részéről. A 18 éves Littler ellenfele a karácsonyi ünnepek után Mensur Suljovic lesz, az osztrák illuminált állapotban jutott tovább Joe Cullen ellen vasárnap.

Joe Cullen (balra) kifakadt Mensur Suljovic viselkedése miatt, az osztrák következő ellenfele Luke Littler lesz a darts-vb-n
Joe Cullen (balra) kifakadt Mensur Suljovic viselkedése miatt, az osztrák következő ellenfele Luke Littler lesz a darts-vb-n (Fotó: PDC/Facebook)

Luke Littler és Mensur Suljovic üzenetváltása

Suljovic az őt csalással vádoló Cullen elleni sikere után a 81,95-ös körátlaga és 24 százalékos kiszállózása ellenére úgy nyilatkozott, hogy briliánsan játszott, és még Littlernél is nagyobb játékosnak gondolta magát. Az angol világelső – aki 2025-ben a vb óta a World Masters és a European Championship kivételével minden nagy PDC-tornán döntőt játszott – este a walesi David Davies 3-0-s legyőzésével biztosította a helyét a legjobb 32 között, majd már a következő ellenfelének is üzent.

– A Grand Slam és a Grand Prix óta a világbajnokságra való felkészülés van a középpontban, a címvédés az egyetlen dolog, amire vágyom – mondta Littler, aki ezután sokkoló módon egyetértett osztrák riválisával abban, hogy a délutáni teljesítménye dicséretes volt. – 

Néztem délután a mérkőzését, jól játszott. Miután lezajlott a torna sorsolása, Mensur üzent nekem, hogy »találkozunk a harmadik körben«. Nos, Mensur, játsszunk egy jót!

– üzent az angol tinédzser, aki október vége óta nem szenvedett vereséget.

Littler éjjel a közösségi oldalán kívánt boldog karácsonyt:

Gerwyn Price búcsúja a darts-vb-től

Szintén kellemes ünnepeket kívánt a vasárnap este másik világbajnoka, Gerwyn Price is, a walesinek azonban nem lesz visszaút karácsony után a kiesése miatt. Bár a körátlaga magasabb volt ellenfelénél, Plaisier 56 százalékos kiszállózásával nem tudta tartani a lépést.

– Teljesen le voltam nyűgözve a szurkolás miatt, amit kaptam, fantasztikus volt! Wesley nagyszerűen játszott a megfelelő pillanatokban, én pedig nagyon elrontottam a dolgokat, és ez látszott is. Sok sikert neki és a többieknek is a torna folytatásában, 2026-ban találkozunk! – írta Price. Az őt legyőző Plaisierre a lengyel Krzysztof Ratajski vár a harmadik körben.

PDC-dartsvilágbajnokság, párosítások

2. forduló, hétfői program:

  • Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)
  • Wessel Nijman (holland, 31. kiemelt)–Gabriel Clemens (német)
  • David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland)
  • James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)
  • Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)
  • Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

2. forduló, keddi program:

  • Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)
  • Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)
  • Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)
  • Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)
  • Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)
  • Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

A 3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), felső ág:

  • Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)
  • Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
  • Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
  • Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
  • Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
  • Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

 

