Nem engedik, hogy vitathatatlan bajnok legyen a profi boksz egyik legjobbja

Hiába a világ egyik legjobb bunyósa, nagy álmát, hogy vitathatatlan bajnok legyen – ami a tudása alapján már régóta járna neki – az IBF meglehetősen furcsa döntése megakadályozza, remélhetőleg csak ideig-óráig. Ugyanis a WBA, a WBC, a WBO és a Ring kisharmatsúlyú világbajnoka, Jesse Rodriguez (23-0, 16 KO) nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy az IBF bajnokával, a mexikói Willibaldo Garciával (23-6-2, 13 KO) összecsapjon. Ugyanis a szervezet arra kötelezte a bajnokát – aki persze kiállna Rodriguez ellen –, hogy a nagy ringcsata helyett az IBF saját hivatalos kihívójával, az ausztrál Andrew Moloney-vel (28-4, 14 KO) csapjon össze. A BoxingScene úgy értesült, hogy a mérkőzésre nagy valószínűséggel április 18-án kerül sor a kirgizisztáni Biskekben.

Noha a kisebb súlycsoportokban bokszol, Jesse Rodriguez elképesztő ütőerővel rendelkezik (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

Jesse Rodriguez előtt két út áll a folytatásra

Miután mára teljesen biztossá vált, hogy a profi boksz egyik legjobbja, a 26 éves amerikai világklasszis következő meccsén nem lehet vitathatatlan bajnok, a promóterei két utat próbálnak meg számára biztosítani. Az egyik, hogy felmegy egy súlycsoportot, és ott egy címmeccsen a harmadik divízió vb-övét is megszerzi, vagy – és ez a kevésbé esélyes lehetőség – júniusban valamelyik hivatalos kihívójával csap össze, majd utána jönne a Garcia–Moloney meccs győztese immár a vitathatatlan címért.

Jesse Rodriguez utolsó öt meccse

2023. december 16.: Sunny Edwards (21-2, 4 KO) – győzelem a 9. menetben, az IBF és a WBO légsúlyú vb-cím

2024. június 24.: Juan Francisco Estrada (45-4, 28 KO) – kiütés a 7. menetben, a WBC és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím

2024. november 9.: Pedro Guevara (42-5-1, 22 KO) – kiütés a 3. menetben, a WBC és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím

2025. július 19.: Phumelele Cafu (11-1-3, 8 KO) – kiütés a 10. menetben, a WBC, a WBO és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím

2025. november 22.: Fernando Martínez (18-1, 9 KO) – kiütés a 10. menetben, a WBA, a WBC, a WBO és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím

Az amerikai klasszis sokak szerint azért nem lesz majd a világ legjobbja – jelenleg a 4. helyen áll –, mert alacsony súlycsoportban bokszol. Lásd ugyanezen megítélés miatt még mindig nem tudta letaszítani a trónról Olekszandr Uszikot (24-0, 15 KO) az ukránhoz hasonlóan két súlycsoportban vitathatatlan bajnok japán Naoya Inoue (32-0, 27 KO), aki már négy súlycsoportban jutott fel a csúcsra, jelenleg a kispehelysúly sokszorosan megkoronázott királya.