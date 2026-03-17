Nem engedik, hogy vitathatatlan bajnok legyen a profi boksz egyik legjobbja

Újabb, meglehetősen furcsa döntés borzolja a kedélyeket a profi ökölvívásban. Az IBF ugyanis nem engedi, hogy a súlycsoportoktól független rangsor negyedik helyezettje, a veretlen Jesse Rodriguez ne lehessen vitathatatlan bajnok a kisharmatsúlyban. A 26 éves amerikai bunyós a WBA, a WBC, a WBO és a Ring világbajnokaként nem léphet ringbe az IBF bajnoka, Willibaldo Garcia ellen, mert őt a szervezet a saját hivatalos kihívója, Andrew Moloney elleni meccsre kötelezi.

Molnár László
2026. 03. 17. 10:29
Ha vitathatatlan bajnok nem is lesz egyelőre Jesse Rodriguez, egy harmadik súlycsoportban is felérhet a csúcsra
Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP Forrás: AFP
Hiába a világ egyik legjobb bunyósa, nagy álmát, hogy vitathatatlan bajnok legyen – ami a tudása alapján már régóta járna neki – az IBF meglehetősen furcsa döntése megakadályozza, remélhetőleg csak ideig-óráig. Ugyanis a WBA, a WBC, a WBO és a Ring kisharmatsúlyú világbajnoka, Jesse Rodriguez (23-0, 16 KO) nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy az IBF bajnokával, a mexikói Willibaldo Garciával (23-6-2, 13 KO) összecsapjon. Ugyanis a szervezet arra kötelezte a bajnokát – aki persze kiállna Rodriguez ellen –, hogy a nagy ringcsata helyett az IBF saját hivatalos kihívójával, az ausztrál Andrew Moloney-vel (28-4, 14 KO) csapjon össze. A BoxingScene úgy értesült, hogy a mérkőzésre nagy valószínűséggel április 18-án kerül sor a kirgizisztáni Biskekben.

(Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

Jesse Rodriguez előtt két út áll a folytatásra

Miután mára teljesen biztossá vált, hogy a profi boksz egyik legjobbja, a 26 éves amerikai világklasszis következő meccsén nem lehet vitathatatlan bajnok, a promóterei két utat próbálnak meg számára biztosítani. Az egyik, hogy felmegy egy súlycsoportot, és ott egy címmeccsen a harmadik divízió vb-övét is megszerzi, vagy – és ez a kevésbé esélyes lehetőség – júniusban valamelyik hivatalos kihívójával csap össze, majd utána jönne a Garcia–Moloney meccs győztese immár a vitathatatlan címért.

Jesse Rodriguez utolsó öt meccse

  • 2023. december 16.: Sunny Edwards (21-2, 4 KO) – győzelem a 9. menetben, az IBF és a WBO légsúlyú vb-cím
  • 2024. június 24.: Juan Francisco Estrada (45-4, 28 KO) – kiütés a 7. menetben, a WBC és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím
  • 2024. november 9.: Pedro Guevara (42-5-1, 22 KO) – kiütés a 3. menetben, a WBC és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím
  • 2025. július 19.: Phumelele Cafu (11-1-3, 8 KO) – kiütés a 10. menetben, a WBC, a WBO és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím
  • 2025. november 22.: Fernando Martínez (18-1, 9 KO) – kiütés a 10. menetben, a WBA, a WBC, a WBO és a Ring kisharmatsúlyú vb-cím

Az amerikai klasszis sokak szerint azért nem lesz majd a világ legjobbja – jelenleg a 4. helyen áll –, mert alacsony súlycsoportban bokszol. Lásd ugyanezen megítélés miatt még mindig nem tudta letaszítani a trónról Olekszandr Uszikot (24-0, 15 KO) az ukránhoz hasonlóan két súlycsoportban vitathatatlan bajnok japán Naoya Inoue (32-0, 27 KO), aki már négy súlycsoportban jutott fel a csúcsra, jelenleg a kispehelysúly sokszorosan megkoronázott királya.

(Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

A harmatsúly valamennyi világbajnoka elfogadná Rodriguez kihívását

Ha a kisharmatsúly legjobbja kényszerűségből súlycsoportot vált, akkor eggyel feljebb, harmatsúlyban is esélye lenne a csúcsra kerülni. Az online találgatások – nagyrészt a közösségi médiában megjelent pletykák – szerint legközelebb a WBA címvédőjével, Antonio Vargasszal (19-1-1, 11 KO) kellene megmérkőznie, ám ez a küzdelem csak egy a számos lehetőség közül.

A nagyobb esélye a WBO harmatsúlyú világbajnokának, Christian Medinának (26-4, 19 KO) van, aki ugyanahhoz a promóciós csapathoz, a BXSTRS-hez tartozik, mint Rodriguez. Sőt, a céggel az IBF bajnoka, Jose Salas (17-0, 11 KO) is szerződésben áll, így akár házon belül is megoldható egy júniusi ringháború a 26 éves amerikai és riválisai között. A súlycsoport negyedik világbajnoka, a WBC-övet birtokló Takuma Inoue (21-2, 5 KO) is szóba jöhetne, ám Naoye öccse már foglalt, ugyanis május 2-án Tokióban egy meglehetősen kétesélyes címvédésre készül a korábbi négyes divíziós címvédő, Kazuto Ioka (32-4-1, 17 KO) ellen.

Egy biztos, bármelyik harmatsúlyú világbajnokkal csap össze Jesse Rodriguez, nem egy pihentető buli elé néz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

