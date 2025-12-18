„Öld meg!” – utasították a magyarok barátját, mire ő: soha! Betolakodók a darts-vb-n

Bezzeg Nándor 2008-ban a PDC darts-vb első fordulójában kikapott a holland Vincent van der Voorttól, és azóta nem volt magyar játékos az időközben hazánkban is igen népszerűvé vált sportág világbajnokságán. Ma viszont Kovács Patrik megtöri a csendet, a 29 éves salgótarjáni dartsos csütörtökön 13.40-kor Callan Rydz ellen mutatkozik be a vb-n. A világranglistán 42. angol mellett a darazsakkal is meggyűlhet a magyar játékos baja az Alexandra Palace-ben.

A darts-vb-t ellepő darazsak miatt az irtásra is fel kell készülni, a magyar debütáns, Kovács Patrik meccsét is megzavarhatják a betolakodók. Fotó: PA Wire/Bradley Collyer

Nagy feltűnést keltett a PDC-világbajnokság első fordulójában, még kedden a holland Jurjen van der Velde, aki rovarirtó spray-vel felszerelkezve csapott össze és végül kapott ki 3-1-re honfitársától, Danny Nopperttől. A spray-vel a darazsakra hívta fel a figyelmet Van der Velde, a rovarok ugyanis visszatérő vendégek a darts-vb állandó otthonában, a londoni Alexandra Palace-ben. A tavalyi vb-n Kovács Patrik mostani ellenfele, Callan Rydz és a világbajnoki címet megszerző Luke Littler is összeakaszkodott egy-egy darázzsal.

Trágár dal és darazsak – Kovács Patrik, a magyar vb-résztvevő erre számíthat

A tavalyi vb egyik nagy sztorija Callan Rydz nevéhez fűződött. Az angol a negyeddöntőben a világbajnok Michael van Gerwen ellen esett ki, így a Kovács Patrik elleni meccs előtt a legutóbbi győztes vb-mérkőzése a Robert Owen elleni 2024-es nyolcaddöntő. Rydz 4-3-ra győzött, miközben az angol szurkolók trágár dallal cikizték a frizuráját.

A „Sz…r a haja, de nem érdekel. Madárfészek a hajában” (He’s got s…t hair and we don’t care. He’s got a bird’s nest in his hair.”), kissé trágár szövegű, Rydznek szóló nóta könnyen felcsendülhet az Alexandra Palace sörpadjainál Kovács Patrik mai meccse alatt is.

Ez tavaly még nagyobbat szólt, amikor az Owen ellen megnyert mérkőzésen egy darázs szállt Rydz fejére dobás közben. Az angol észre sem vette, csak akkor eszmélt, amikor a közönség sikongatva reagált.

– Ha tudtam volna, hogy ott van a darázs, megpróbáltam volna lecsapni, de fogalmam sem volt róla – mondta az esetről Rydz, aki a frizuráját cikiző dalon nem sértődött meg. – Nem fogok sírni miatta. Kaptam már sokkal rosszabbat is otthon. A legjobb barátaim állandóan ugratnak.