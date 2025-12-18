darts-vbPDC-világbajnokságLuke LittlerAlexandra PalaceKovács Patrikdarts

„Öld meg!” – utasították a magyarok barátját, mire ő: soha! Betolakodók a darts-vb-n

Kovács Patrik ma mutatkozik be a PDC dartsvilágbajnokságon, 2008 óta első magyarként vesz részt a vb-n. Ellenfele a tavaly negyeddöntőig jutó angol Callan Rydz lesz, akinek a legutóbbi győztes vb-meccsén egy darázs is bosszúságot okozott. A darazsak az idei darts-vb-t is ellepték, és ez gyakori jelenség a londoni Alexandra Palace-ben, ahol már a világbajnoki címvédő Luke Littler baja is meggyűlt a rovarokkal, a magyar dartsosok nagy barátját pedig ölésre biztatták miattuk. Kovács Patrik trágár dalra is számíthat a darazsak miatt is híressé vált Rydz elleni meccsen.

Szalay Attila
2025. 12. 18. 5:46
Chris Dobey és a darázs találkozása az idei PDC darts-vb-n. Erre a 2008 óta első magyar világbajnoki résztvevő Kovács Patriknak is fel kell készülnie. Fotó: Bradley Collyer Forrás: PA Wire
Bezzeg Nándor 2008-ban a PDC darts-vb első fordulójában kikapott a holland Vincent van der Voorttól, és azóta nem volt magyar játékos az időközben hazánkban is igen népszerűvé vált sportág világbajnokságán. Ma viszont Kovács Patrik megtöri a csendet, a 29 éves salgótarjáni dartsos csütörtökön 13.40-kor Callan Rydz ellen mutatkozik be a vb-n. A világranglistán 42. angol mellett a darazsakkal is meggyűlhet a magyar játékos baja az Alexandra Palace-ben.

A darts-vb-t ellepő darazsak miatt az irtásra is fel kell készülni, a magyar debütáns, Kovács Patrik meccsét is megzavarhatják a betolakodók
A darts-vb-t ellepő darazsak miatt az irtásra is fel kell készülni, a magyar debütáns, Kovács Patrik meccsét is megzavarhatják a betolakodók. Fotó: PA Wire/Bradley Collyer 

Nagy feltűnést keltett a PDC-világbajnokság első fordulójában, még kedden a holland Jurjen van der Velde, aki rovarirtó spray-vel felszerelkezve csapott össze és végül kapott ki 3-1-re honfitársától, Danny Nopperttől. A spray-vel a darazsakra hívta fel a figyelmet Van der Velde, a rovarok ugyanis visszatérő vendégek a darts-vb állandó otthonában, a londoni Alexandra Palace-ben. A tavalyi vb-n Kovács Patrik mostani ellenfele, Callan Rydz és a világbajnoki címet megszerző Luke Littler is összeakaszkodott egy-egy darázzsal.

Trágár dal és darazsak – Kovács Patrik, a magyar vb-résztvevő erre számíthat

A tavalyi vb egyik nagy sztorija Callan Rydz nevéhez fűződött. Az angol a negyeddöntőben a világbajnok Michael van Gerwen ellen esett ki, így a Kovács Patrik elleni meccs előtt a legutóbbi győztes vb-mérkőzése a Robert Owen elleni 2024-es nyolcaddöntő. Rydz 4-3-ra győzött, miközben az angol szurkolók trágár dallal cikizték a frizuráját.

A „Sz…r a haja, de nem érdekel. Madárfészek a hajában” (He’s got s…t hair and we don’t care. He’s got a bird’s nest in his hair.”), kissé trágár szövegű, Rydznek szóló nóta könnyen felcsendülhet az Alexandra Palace sörpadjainál Kovács Patrik mai meccse alatt is.

Ez tavaly még nagyobbat szólt, amikor az Owen ellen megnyert mérkőzésen egy darázs szállt Rydz fejére dobás közben. Az angol észre sem vette, csak akkor eszmélt, amikor a közönség sikongatva reagált.

– Ha tudtam volna, hogy ott van a darázs, megpróbáltam volna lecsapni, de fogalmam sem volt róla – mondta az esetről Rydz, aki a frizuráját cikiző dalon nem sértődött meg. – Nem fogok sírni miatta. Kaptam már sokkal rosszabbat is otthon. A legjobb barátaim állandóan ugratnak.

Világbajnokokat meg is csíptek: Luke Littler és Adrian Lewis sztorija

Világbajnokok sem úszták meg az Alexandra Palace-ban a darazsakkal való találkozást. Az egyik első, nagyobb nyilvánosságot kapó eset Adrian Lewis nevéhez fűződött: a kétszeres világbajnokot a 2012-es címvédését hozó torna első fordulójában megcsípte egy darázs a nem dobó karján a Nigel Heydon elleni meccs közben, amit végül 3-2-re megnyert.

– Azt hittem, ez nem az én estém lesz – mondta akkor Lewis. – 2-0-s hátrányban voltam, majd megcsípett egy darázs… Borzasztó balszerencse, de végig harcoltam a meccset.

A PDC világbajnokság címvédője, Luke Littler csípést is elszenvedett az Alexandra Palace darazsaitól.
A PDC világbajnokság címvédője, Luke Littler csípést is elszenvedett az Alexandra Palace darazsaitól. Fotó: PA Wire/Adam Davy

Az idei vb első fordulójában a mostani címvédő Luke Littler is találkozott darázzsal, és a Darius Labanauskas ellen aratott 3-0-s győzelme után Adrian Lewis esetére utalva jó jelnek vette ezt az újabb vb-győzelemre nézve. Littlernek a tavaly vb-n volt komolyabb esete is darázzsal, akkor ugyanis a negyeddöntőben Brendan Dolan ellen vélhetően meg is csípte őt.

– Éreztem egy kis csípést, láttam, hogy ott repkedett a végén – nyilatkozta tavaly Littler. – Nem zavart, csak egy kicsit éreztem.

A magyar dartsosok barátja képtelen volt ölni a vb-n

Más emlékezetes esetek is voltak a PDC darts-vb-ken a darazsakkal. Ross Smitht 2023-ban háromszor is megcsípte egy darázs a második fordulóban, de így is nyert 3-1-re a már említett Labanauskas ellen (a litván ellenfeleire rájárnak a darazsak…). A világbajnok Peter Wright festett mohawk frizurája pedig már 2017-ben a darazsak kedvelt célpontjává vált.

Megjárta Mensur Suljovic is, a szerb származású osztrák versenyző, aki a magyar dartsosok nagy barátjának hírében áll. A 2018-as vb-n a Kevin Painter ellen 3-0-ra megnyert első fordulós mérkőzését többször is meg kell szakítani a tábla előtt köröző darázs miatt.

– A darázs a fejem hátsó részére szállt, majd Kevin felé repült, végül a mellkasomon landolt. Mindenki azt mondta: „öld meg!”. De én soha nem ölném meg. Soha. 

– Nem féltem tőle, csak nem szerettem, hogy a nyakam közelében van. Ilyen előtte nem történt meg velem a hosszú pályafutásom alatt, de nem befolyásolta a játékomat. Amikor elszállt, puszit intettem neki búcsúzóul. Ő volt a szerencsedarazsam – mesélte Suljovic, akit az ESPN cikke idézett.

Miért gyakori vendégek a darazsak a PDC darts-vb-n?

A PDC az idei dartsvilágbajnokság előtt közleményt adott ki a darazsak várható jelenlétéről és annak okáról a londoni Alexandra Palace-ben.

„A helyszínt hatalmas, nyitott parkos területek veszik körül. Ebben az időszakban a darázskirálynők meleg, száraz helyet keresnek, ezért kötnek ki az ilyen épületekben. Odabent a fény és a hő vonzza őket, ezért végül a színpadnál landolnak” – írták.

Késő ősszel a dolgozó darazsak kolóniái az élelemhiány és a hideg miatt elpusztulnak, míg a darázskirálynők életben maradnak, áttelelnek. Az 1875-ben megnyitott, műemléki védettség alatt álló Alexandra Palace megszámlálhatatlan rést és zugot kínál a darazsaknak a téli fészkeléshez. Ráadásul az épület 196 holdnyi parkos, vadban gazdag területen fekszik, ami tovább növeli vonzerejét a meleget és menedéket kereső rovarok számára.

Védekezés a darazsak ellen az idei  PDC-dartsvilágbajnokságon:

