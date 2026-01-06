idezojelek
Remélem, senki nem bántotta!

Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
puzsérdebreceni javitointezetpottyondi 2026. 01. 06. 19:59
Fotó: Hatlaczki Balázs
0

Remélem senki nem bántotta azt a szegény, semmiről sem tehető, tulajdonképpen ártatlan, kizárólag a körülmények áldozatának tekinthető fiatalt!

Ellenben remélem, alaposan ki fogják vizsgálni a nevelőnő felelősségét, aki nyilván provokatív módon fordított hátat annak a szegény fiúnak, aki így egyszerűen nem is tehetett mást, mint hogy elkezdett fojtogatni!

Éberség, elvtársak!

Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.

Nem elég pofázni elvtársak, tessék cselekedni!

https://www.haon.hu/helyi-kek-hirek/2026/01/debreceni-javitointezet-eroszak-nevelo-fojtogatas

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
