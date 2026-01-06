Remélem senki nem bántotta azt a szegény, semmiről sem tehető, tulajdonképpen ártatlan, kizárólag a körülmények áldozatának tekinthető fiatalt!
Ellenben remélem, alaposan ki fogják vizsgálni a nevelőnő felelősségét, aki nyilván provokatív módon fordított hátat annak a szegény fiúnak, aki így egyszerűen nem is tehetett mást, mint hogy elkezdett fojtogatni!
Éberség, elvtársak!
Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.
Nem elég pofázni elvtársak, tessék cselekedni!
https://www.haon.hu/helyi-kek-hirek/2026/01/debreceni-javitointezet-eroszak-nevelo-fojtogatas
