Ronnie O’Sullivan körül mítosz épült ki, világbajnok ellenfele elvesztette önuralmát

Jusanban lendült az idényben először igazán jó formába a hétszeres sznúkervilágbajnok. Ronnie O’Sullivan a World Open selejtezőjében 5-1-re, majd a főtábla első körében játék nélkül nyert, hogy aztán szerdán 5-0-s sikerrel jusson a nyolcaddöntőbe. A legjobb nyolc közé jutásért az angol sznúkeres szintén világbajnok honfitársával, Shaun Murphyvel találkozik csütörtökön.

Wiszt Péter
2026. 03. 18. 14:12
Ronnie O'Sullivan (balra) és Shaun Murphy párharcának története egyoldalú, de a 2005-ös sznúkervilágbajnok legutóbb is meglepte honfitársát Fotó: Imaginechina/Si Nuoke
A kínai viadal az egy hónap múlva rajtoló sheffieldi világbajnokságot megelőző utolsó előtti pontszerző sznúkertorna, ehhez képest a kiemeltek közül Mark Selby, Barry Hawkins, Chris Wakelin, Jak Jones, David Gilbert, Neil Robertson és Stephen Maguire is visszalépett a jusani versenytől. Ronnie O’Sullivan a 2004-es győzelme (akkor még más neve volt a tornának) óta vár a második World Open-trófeájára, igaz 2010 óta csak egyszer volt ott a versenyen. A hétszeres világbajnok ezúttal elindult, és a hétfői selejtezőben Ross Muir 5-1-es legyőzésével feljutott a főtáblára. Az első körből játék nélkül jutott tovább, miután a kvalifikációban Révész Bulcsút kiejtő indiai Ishpreet Singh Chadha visszalépett ellene. Szerdán aztán ismét játszott, és a nyolcaddöntőbe jutásért az angol Matthew Selt ellen úgy nyert 5-0-ra, hogy honfitársa mindössze 82 pontot gyűjtött a találkozón. Az ötvenéves O’Sullivan ellenben 477-et, köszönhetően egy 138-as bréknek is.

Ronnie O'Sullivan egyelőre jó játékkal menetel a World Open sznúkertornán, a nyolcaddöntőben Shaun Murphy ellen folytatja (Fotó: Nexpher Images/ZUMA Press Wire/Vernon Yuen)

O’Sullivannek a szerdai az idei hatodik tétmérkőzése volt, ami az elmúlt éveket figyelembe véve tőle nem számít kevésnek. Az angol „Rakéta” nemrég eltökélte, hogy pár éven belül megszerzi a rekordot jelentő nyolcadik vb-címét, és az egyre javuló játéka azt mutatja, erre valóban lehet esélye. Sokan kritizálják a hozzáállását és a hiányos felkészültségét, de a Selt legyőzését követő nyilatkozatában rájuk cáfolt.

– Mindig alaposan felkészülök. Tudom, hogy az emberek már gyerekkorom óta megkérdőjelezik, eleget gyakorlok-e, úgy tűnik, azt hiszik, csak versenyeken jelenek meg. Valószínűleg keményebben készülök, mint bármelyik másik játékos, és többet is dolgozom náluk. 

Szerintem az emberek egyszerűen azt feltételezik, hogy csak ki kell kelnem az ágyból, és máris belököm a golyókat. Ez nem így van, nagyon keményen dolgozom

mondta Ronnie O’Sullivan. – Ma egész jól játszottam, nem adtam sok lehetőséget arra, hogy az ellenfél azt csinálja, amit szeretett volna. Magamnak tulajdonítom, hogy nem a legjobb formáját hozta. Matt egy igazán jó játékos, aki nagyon magas szinten játszik, így tudtam, hogy nekem is magas szinten kell teljesítenem.

Ronnie O’Sullivan Shaun Murphy ellen sznúkerezik a World Open nyolcaddöntőjében

A világranglista-12. angol a 2005-ös világbajnok Shaun Murphy (8.) ellen folytatja, aki a nyitókörben 4-1-es hátrányból fordított, szerdán viszont magabiztosan, 5-1-re győzött. Az eddigi 22 találkozójukból 16-ot O’Sullivan nyert, de a legutóbbi, novemberin 4-0-s sikerrel Murphy diadalmaskodott. A legjobb nyolc között ráadásul bármelyikük esélyes lenne, hiszen erről az ágról a címvédő John Higgins és a 2023-as vb-győztes Luca Brecel is kiesett már, ezáltal a negyeddöntőben a walesi Ryan Day vagy a lett Artemijs Zizins következne. A szerdai utolsó frémben a maximumbrékkel is próbálkozó, de 120 pontnál hibázó Murphy azonban nem tekint ennyire előre.

– Azt hiszem, elvesztettem az önuralmamat. Kicsit elizgultam a végét, mert már tavaly is löktem itt egy 147-es bréket, így azt megismételni különleges lett volna. Az elmúlt idényekben ismét jobban játszom, de folyton olyan játékosokkal találkozom, akik megtáltosodnak és szinte szuperhőssé válnak ellenem. Sok függ a kitartástól és a mentális erőről, a következő egy hónapban még formába lehet lendülni. Amikor Ronnie elindul egy tornán, az mindig különleges hangulatot ad, nagyobb a médiafigyelem is, most minden a nyolcadik vb-címének megléte körül forog. 

Ahogy ő is mondja, a versenyek kihagyása nem azt jelenti, hogy edzéseken sem gyakorol, ez csak egy mítosz róla.

Sokan mondják róla, hogy már nem annyira éles, mások szerint viszont csak frissen tartja magát – nyilatkozta Shaun Murphy.

O’Sullivan és Murphy nyolcaddöntője magyar idő szerint csütörtök reggel 7 órakor kezdődik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
