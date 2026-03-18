Ronnie O’Sullivan körül mítosz épült ki, világbajnok ellenfele elvesztette önuralmát

A kínai viadal az egy hónap múlva rajtoló sheffieldi világbajnokságot megelőző utolsó előtti pontszerző sznúkertorna, ehhez képest a kiemeltek közül Mark Selby, Barry Hawkins, Chris Wakelin, Jak Jones, David Gilbert, Neil Robertson és Stephen Maguire is visszalépett a jusani versenytől. Ronnie O’Sullivan a 2004-es győzelme (akkor még más neve volt a tornának) óta vár a második World Open-trófeájára, igaz 2010 óta csak egyszer volt ott a versenyen. A hétszeres világbajnok ezúttal elindult, és a hétfői selejtezőben Ross Muir 5-1-es legyőzésével feljutott a főtáblára. Az első körből játék nélkül jutott tovább, miután a kvalifikációban Révész Bulcsút kiejtő indiai Ishpreet Singh Chadha visszalépett ellene. Szerdán aztán ismét játszott, és a nyolcaddöntőbe jutásért az angol Matthew Selt ellen úgy nyert 5-0-ra, hogy honfitársa mindössze 82 pontot gyűjtött a találkozón. Az ötvenéves O’Sullivan ellenben 477-et, köszönhetően egy 138-as bréknek is.

Ronnie O’Sullivan egyelőre jó játékkal menetel a World Open sznúkertornán, a nyolcaddöntőben Shaun Murphy ellen folytatja (Fotó: Nexpher Images/ZUMA Press Wire/Vernon Yuen)

O’Sullivannek a szerdai az idei hatodik tétmérkőzése volt, ami az elmúlt éveket figyelembe véve tőle nem számít kevésnek. Az angol „Rakéta” nemrég eltökélte, hogy pár éven belül megszerzi a rekordot jelentő nyolcadik vb-címét, és az egyre javuló játéka azt mutatja, erre valóban lehet esélye. Sokan kritizálják a hozzáállását és a hiányos felkészültségét, de a Selt legyőzését követő nyilatkozatában rájuk cáfolt.

– Mindig alaposan felkészülök. Tudom, hogy az emberek már gyerekkorom óta megkérdőjelezik, eleget gyakorlok-e, úgy tűnik, azt hiszik, csak versenyeken jelenek meg. Valószínűleg keményebben készülök, mint bármelyik másik játékos, és többet is dolgozom náluk.

Szerintem az emberek egyszerűen azt feltételezik, hogy csak ki kell kelnem az ágyból, és máris belököm a golyókat. Ez nem így van, nagyon keményen dolgozom

– mondta Ronnie O’Sullivan. – Ma egész jól játszottam, nem adtam sok lehetőséget arra, hogy az ellenfél azt csinálja, amit szeretett volna. Magamnak tulajdonítom, hogy nem a legjobb formáját hozta. Matt egy igazán jó játékos, aki nagyon magas szinten játszik, így tudtam, hogy nekem is magas szinten kell teljesítenem.