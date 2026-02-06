Sokkolja a világot a kínai hatalomátvétel a britek kedvenc játékában

A teljes kínai dominanciát az utolsó két negyeddöntőben még Chris Wakelin és Ali Carter akadályozhatta volna meg. Mindketten közel is jártak hozzá, ám a végjátékban szoros csatákban elbuktak. Csou Jülung (Zhou Yuelong) Ali Carter ellen döntő frémben, egy szerencsés lökéssel nyert 5-4-re, míg a világbajnok Csao Hszintung (Zhao Xintong) hasonlóan kiélezett mérkőzésen, szintén 5-4-re múlta felül Wakelint. A két vereséggel véglegessé vált: a hongkongi sznúkerverseny elődöntőjében kizárólag kínaiak vannak.

A kínai világbajnok, Csao Hszintung (Zhao Xintong) is elődöntős a hongkongi sznúkerversenyen, a World Grand Prix-n Fotó: WST

Két elődöntő, négy kínai a hongkongi World Grand Prix-n

Az elődöntők párosítása így alakult:

Csao Hszintung (Zhao Xintong)–Hsziao Kuotung (Xiao Guodong)

Csou Jülung (Zhou Yuelong)–Csang Anda (Zhang Anda)

A négyes összetétele jól mutatja a kínai sznúker mélységét: világbajnok, tapasztalt ranglistajátékos és stabil elitversenyző egyaránt helyet kapott.

Már a főtáblán jeleztek a kínaiak

A mostani eredmény nem előzmények nélküli. A 32-es főtáblára tíz kínai játékos jutott fel, és már az első fordulóban világossá tették szándékaikat: sorra ejtették ki az európai, jellemzően brit sztárokat, köztük korábbi világbajnokokat és rangos tornák győzteseit. Ami akkor még figyelmeztetésnek tűnt, Hongkongban történelmi ténnyé vált.

Sokkoló csend a sznúker világában

A fejlemény láthatóan meglepte, sőt sokkolta a sznúker világát. Talán ennek is köszönhető, hogy egyelőre sem a sportág legismertebb klasszisai, sem a meghatározó szakmai hangok nem kommentálták nyilvánosan a kínai elődöntős „söprést”. Egy olyan sportágban, amelyet évtizedeken át brit dominancia jellemzett, ez a csend önmagában is beszédes.

Beteljesült Ronnie O’Sullivan jóslata

Pedig a kínai előretörést már évekkel ezelőtt megjósolták. Ronnie O’Sullivan korábban többször is kijelentette: sznúkerban előbb-utóbb Kínának világbajnoka lesz. A jóslat tavaly valóra vált, amikor Csao Hszintung (Zhao Xintong) megnyerte a világbajnokságot.

A 2025–26-os idényben a kínai játékosok több ranglistaversenyen is főszerepet kaptak, és már nem kivételként, hanem meghatározó erőként vannak jelen a mezőny élén.