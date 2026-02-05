Ronnie O’Sullivan: Rosszabb a rossznál, brit katasztrófa Hongkongban

Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Ronnie O’Sullivan hongkongi szereplése kísértetiesen hasonlított a German Mastersen látottakra: egyetlen győzelem, majd gyors búcsú. A sznúker World Grand Prix nyolcaddöntőjében a kínai Hsziao Kuodungtól (Xiao Guodong) kapott ki, miközben a torna egészét nézve példátlan kínai dominancia rajzolódik ki – súlyos brit vereségsorozattal, világbajnokok tömeges kiesésével fűszerezve.

2026. 02. 05.
Ronnie O’Sullivan formája továbbra sem javul, ami aggasztó a világbajnokság előtt Forrás: WST
Ronnie O’Sullivan az első fordulóban még kissé izzadságszagú, több hibával tarkított mérkőzésen 5-3-ra legyőzte a szintén angol Joe O’Connort. A legjobb 16 között a kínau Hsziao Kuodung (Xiao Guodong) elleni meccsen szintén hullámzó volt a játéka, futott az ellenfele után, jellemző adat, hogy a két meccsen egyetlen százas bréket sem lökött.

Ronnie O’Sullivan egy százas bréket sem lökött Hongkongban, nyomasztó kínai fölény a World Garnd Prix-n
Ronnie O’Sullivan önkritikája: Nem az élesség hiányzik

O’Sullivan már a kiesése előtt meglepően őszintén beszélt saját formájáról. A hétszeres világbajnok nem kifogásokat keresett, hanem egyértelműen megjelölte a problémát:

Nem gondolom, hogy az élesség hiánya lenne a gondom, mert mindig is kevesebb tornán indultam, mint mások. Inkább az a baj, hogy a rossz játékom sokkal rosszabb, mint korábban volt, a jó pedig már nem annyira jó.

Ronnie O’Sullivan a German Masters után tehát a World Grand Prix-n is gyorsan kiesett. Nagy kérdés, hogy ezek után fennmarad-e a motivációja. Berlinben bizakodva még arról beszélt, szeretné megszerezni a nyolcadik világbajnoki címét, amire még 3-4 évig lehet esélye. A jelenlegi formája alapján az idei világbajnokságon semmi esélye sincs, ráadásul Judd Trump is – igaz, nagyon tiszteletteljesen – arról beszélt, hibát követ el, aki a Rakétával még mindig favoritként számol a sznúker tornákon.

Ronnie O’Sullivan egy százas bréket sem lökött Hongkongban, nyomasztó kínai fölény a World Garnd Prix-n
Kínai dominancia a sznúker World Grand Prix-n

A hongkongi World Grand Prix már a rajtnál érdekesen mutatott: tíz kínai játékos szerepelt a 32-es főtáblán. A nyitókörben sorra estek ki a brit és európai klasszisok, többnyire kínai ellenféllel szemben. Stephen Maguire, Anthony McGill, Jack Lisowski és Gary Wilson már a 32 között búcsúzott, de ennél is sokkolóbb a világbajnokok listája.

Öt korábbi világbajnok – John Higgins, Mark Williams, Shaun Murphy, Judd Trump és Kyren Wilson – szintén kínai játékostól kapott ki, még az első körben. A 16 között aztán Ronnie O’Sullivan és Barry Hawkins is követte őket kínai riválissal szemben, tovább mélyítve a brit válságot, erősítve a kínai fölényt, sőt dominanciát.

 

Akár hét kínai a legjobb nyolcban

A negyeddöntők előtt már négy kínai játékos biztos helyet szerzett a legjobb nyolcban, és további három még versenyben van a nyolc közé jutásért. Ez azt jelenti, hogy extrém esetben akár hét kínai lehet a negyeddöntős mezőnyben – ilyenre korábban soha nem volt példa egy rangos, meghívásos sznúkertornán.

A World Grand Prix hongkongi állomása így nemcsak Ronnie O’Sullivan újabb korai kieséséről szól, hanem egy korszakhatárt is jelezhet: a kínai sznúker már nem üldöző, hanem diktáló szerepben van. Tavaly először nyerte kínai játékos, Csao Hszintung (Zhao Xintong) a vb-t, ami nem kiugró eredmény, a kínaiak felforgatják az erőviszonyokat.

 

