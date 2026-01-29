Sovány vigasz az elásott csatabárd: Ronnie O’Sullivan rombolja a nimbuszát

Ali Carter 5-3-as győzelme Ronnie O’Sullivan felett első ránézésre akár szenzációnak is tűnhetne, a látottak alapján azonban sokkal inkább O’Sullivan gyenge játéka volt a döntő tényező. A hétszeres sznúkervilágbajnok kifejezetten rossz napot fogott ki: pontatlan biztonsági lökések, elkapkodott megoldások és több egészen megdöbbentő hiba jellemezte a German Masters második fordulójában mutatott játékát.

Ronnie O’Sullivan és Ali Carter mérkőzése csalódást hozott a sznúker German Mastersen

Ronnie O’Sullivan árnyéka önmagának

Úgy is fogalmazhatunk, Ronnie O’Sullivan Carter rontásainak köszönheti, hogy elkerülte a kiütéses vereséget. A „Rakéta” több frame-ben is kapott új esélyt ellenfele hibáiból, ám ezekkel sem tudott élni, volt néhány egészen pocsék lökése, egyszer pedig kilökte a rózsaszínű golyót az asztalról.

How costly could this be for Ronnie O’Sullivan as he tries to reduce the deficit against Ali Carter? pic.twitter.com/GkoaCOyA29 — TNT Sports (@tntsports) January 28, 2026

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Ronnie O’Sullivan mindössze két nappal korábban még arról beszélt: szerinte 3-4 jó éve lehet hátra, és szeretne még egy világbajnoki címet nyerni. A berlini teljesítmény azonban inkább azt sugallta, hogy ezzel a játékkal erre jelenleg semmi esélye.

Ali Carter békejobbja, de a mérleg még mindig siralmas

Ali Carter mindössze másodszor tudta legyőzni Ronnie O’Sullivant, aki továbbra is toronymagasan, 20-2-re vezet az egymás elleni örökmérlegben. A két játékos viszonya az elmúlt években kifejezetten feszült volt, a mostani mérkőzés után azonban Carter egyértelműen békülékeny hangot ütött meg.

Régóta ismerjük egymást. Egy igazi karakter, nem igaz? Most már minden rendben van köztünk, nincs semmiféle ellenségeskedés. Ez mind a pillanat hevében történik két sportoló között. Ő minden idők legjobb snookerjátékosa. Nagy élmény ellene asztalhoz állni és versenyezni. Az, hogy néha sikerül legyőznöm, igazán sokat jelent számomra

– nyilatkozta a Kapitány becenevű játékos.

Ronnie O’Sullivan ezzel szemben nem állt a sajtó elé, és a mérkőzés után a közösségi oldalain sem reagált a vereségre – ami egy újabb beszédes részlet az egyébként is nyugtalanító képben.

További érdekességek a German Mastersről

A második fordulóban nemcsak O’Sullivan búcsúja szolgáltatott témát. Judd Trump továbbra is ellenállhatatlan: Ryan Dayt újabb 5-0-s vereséggel küldte haza, miközben még mindig nem veszített frame-et a tornán.