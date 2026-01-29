Ronnie O’SullivanAli Cartersznúker

Sovány vigasz az elásott csatabárd: Ronnie O’Sullivan rombolja a nimbuszát

Újabb csalódást keltő vereséget szenvedett a sznúker ikonja. Ronnie O’Sullivan kifejezetten gyenge játékkal kapott ki Ali Cartertől 5-3-ra a berlini German Masters második fordulójában. A két játékos korábban kimondottan ellenséges viszonyt ápolt egymással, Carter most békülékeny hangot ütött meg, a Rakéta viszont inkább hallgat. Kiesett Mark Selby is, Tom Ford pedig búcsúztatta a világbajnoki címvédőt, a kínai Csao Hszintungot (Zhao Xintong).

2026. 01. 29.
Ronnie O’Sullivan nagyon gyengén játszott Ali Carter ellen Fotó: AFP
Ali Carter 5-3-as győzelme Ronnie O’Sullivan felett első ránézésre akár szenzációnak is tűnhetne, a látottak alapján azonban sokkal inkább O’Sullivan gyenge játéka volt a döntő tényező. A hétszeres sznúkervilágbajnok kifejezetten rossz napot fogott ki: pontatlan biztonsági lökések, elkapkodott megoldások és több egészen megdöbbentő hiba jellemezte a German Masters második fordulójában mutatott játékát.

Ronnie O’Sullivan és Ali Carter mérkőzése csalódást hozott a sznúker German Mastersen
Ronnie O’Sullivan árnyéka önmagának

Úgy is fogalmazhatunk, Ronnie O’Sullivan Carter rontásainak köszönheti, hogy elkerülte a kiütéses vereséget. A „Rakéta” több frame-ben is kapott új esélyt ellenfele hibáiból, ám ezekkel sem tudott élni, volt néhány egészen pocsék lökése, egyszer pedig kilökte a rózsaszínű golyót az asztalról.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Ronnie O’Sullivan mindössze két nappal korábban még arról beszélt: szerinte 3-4 jó éve lehet hátra, és szeretne még egy világbajnoki címet nyerni. A berlini teljesítmény azonban inkább azt sugallta, hogy ezzel a játékkal erre jelenleg semmi esélye.

Ali Carter békejobbja, de a mérleg még mindig siralmas

Ali Carter mindössze másodszor tudta legyőzni Ronnie O’Sullivant, aki továbbra is toronymagasan, 20-2-re vezet az egymás elleni örökmérlegben. A két játékos viszonya az elmúlt években kifejezetten feszült volt, a mostani mérkőzés után azonban Carter egyértelműen békülékeny hangot ütött meg.

Régóta ismerjük egymást. Egy igazi karakter, nem igaz? Most már minden rendben van köztünk, nincs semmiféle ellenségeskedés. Ez mind a pillanat hevében történik két sportoló között. Ő minden idők legjobb snookerjátékosa. Nagy élmény ellene asztalhoz állni és versenyezni. Az, hogy néha sikerül legyőznöm, igazán sokat jelent számomra

nyilatkozta a Kapitány becenevű játékos.

Ronnie O’Sullivan ezzel szemben nem állt a sajtó elé, és a mérkőzés után a közösségi oldalain sem reagált a vereségre – ami egy újabb beszédes részlet az egyébként is nyugtalanító képben.

További érdekességek a German Mastersről

A második fordulóban nemcsak O’Sullivan búcsúja szolgáltatott témát. Judd Trump továbbra is ellenállhatatlan: Ryan Dayt újabb 5-0-s vereséggel küldte haza, miközben még mindig nem veszített frame-et a tornán.

Neil Robertson kiváló formában játszik: három száz feletti brékkel 5-2-re verte Pang Csünhszüt (Pang Junxu), és a legjobb 16 közé jutott, ami után kedélyesen csevegett a Gladiátorról, a Csillagok háborújáról és a Counter-Strike-ról. Csang Anda (Zhang Anda) pedig történelmet írt: a Tempodromban 147-es maximum bréket lökött Barry Hawkins ellen.

Tom Ford búcsúztatta a világbajnok Csao Hszintungot (Zhao Xintong), míg John Higgins és Kyren Wilson szintén biztos léptekkel halad tovább Berlinben. A German Mastersen csak Ronnie O’Sullivan hagyott kételyeket: ez már nemcsak egy elvesztett meccs, hanem egy korszak vége felé vezető újabb jel?

 

