Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

sznúkerRonnie O’SullivanAli Cartersnooker

Ronnie O’Sullivan kimondta, hány évig láthatjuk még őt világbajnokságokon

A sznúker German Masters főtábláján kedden a 2. fordulóba jutott Ronnie O’Sullivan, aki szerdán Ali Carter ellen csap össze. A találkozó előtt a hétszeres világbajnok sznúkerjátékos a jövőjéről közölt információt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 10:20
Ronnie O'Sullivan nyilatkozata után bizakodhatnak a rajongói Fotó: Xinhua via AFP/Zhai Zheng
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kínai Long Ce-huang ellen visszafogott teljesítménnyel, százas brék nélkül is 5-1-re győzött Ronnie O’Sullivan a German Masters nyitófordulójában. A berlini sznúkerversenyre kilenc év után visszatérő angol játékos a második fordulóban a vele nem túl jó viszonyban lévő és többször is konfrontálódó Ali Carter ellen folytatja a tornát kedden, továbbjutás esetén pedig alighanem a négyszeres vb-győztes Mark Selby következne a nyolcaddöntőben. A keddi sikere után az ötvenéves O’Sullivan Carterről hallgatott, a jövőjéről és a körülményekről viszont nem.

Ronnie O'Sullivan és Ali Carter a tavalyi sznúker-vb óta először csap össze a German Masters szerdai játéknapján, snooker
Ronnie O’Sullivan és Ali Carter a tavalyi sznúker-vb óta először csap össze a German Masters szerdai játéknapján Fotó: AFP/Justin Tallis

Ronnie O’Sullivan szerint még három-négy sznúker-vb lehet benne

– A gyakorlások során sokkal jobban éreztem magam, a versenyasztalok hihetetlenül gyorsak voltak, és egyszerűen nem tudtam irányítani a golyókat. Másképp kell lökni rajtuk, ezen körülmények között még nem próbálkoztam, úgyhogy így elég nehéz volt – nyilatkozta a hétszeres világbajnok „Rakéta”, aki ezután arra tért ki, hogy milyen várakozásai vannak a jövőjét illetően.

– Szeretnék még egy világbajnokságot nyerni, erre várhatóan három-négy komoly próbálkozásom lesz még.

Ez a fő célom pályafutásom hátralévő részében, és ha sikerül, az nagyszerű lenne, de leginkább csak élvezni szeretném a játékot, a közönséget és a versenyeket. Valószínűleg kicsit későn kezdtem el ezt megcélozni. Nem mondom, hogy idén nem tudom megcsinálni, de előtte néhány versenyen jól kell még teljesítenem. Talán a világbajnokság negyeddöntőjéig eljutok, ki tudja. Az a verseny más, bárki nyerhet, aki eljut oda. Szóval igen, azt hiszem, ez marad az utolsó ambícióm a sznúkerben: megszerezni a nyolcadik világbajnoki címemet – mondta.

O’Sullivan azt is megjegyezte, hogy egy újabb vb-cím esetén az is jól hangozna, hogy mindhárom Triple Crown-versenyen nyolc trófeánál járna, hiszen a UK Championshipen és a Mastersen is ennyinél tart a rekorder – az idényben utóbbi versenytől visszalépett, az Egyesült Királyság Bajnokságán pedig az első fordulóban búcsúzott.

A German Masters után, egyben az április közepén kezdődő sheffieldi világbajnokság előtt a World Grand Prix, a Players Championship, a Welsh Open, a World Open és a Tour Championship azok a versenyek, amelyeken lendületet szerezhet a világranglistán nyolcadik Ronnie O’Sullivan – a nyilatkozata alapján néhányon meg is teszi majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu