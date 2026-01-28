Ronnie O’Sullivan kimondta, hány évig láthatjuk még őt világbajnokságokon

A kínai Long Ce-huang ellen visszafogott teljesítménnyel, százas brék nélkül is 5-1-re győzött Ronnie O’Sullivan a German Masters nyitófordulójában. A berlini sznúkerversenyre kilenc év után visszatérő angol játékos a második fordulóban a vele nem túl jó viszonyban lévő és többször is konfrontálódó Ali Carter ellen folytatja a tornát kedden, továbbjutás esetén pedig alighanem a négyszeres vb-győztes Mark Selby következne a nyolcaddöntőben. A keddi sikere után az ötvenéves O’Sullivan Carterről hallgatott, a jövőjéről és a körülményekről viszont nem.

Ronnie O’Sullivan és Ali Carter a tavalyi sznúker-vb óta először csap össze a German Masters szerdai játéknapján Fotó: AFP/Justin Tallis

Ronnie O’Sullivan szerint még három-négy sznúker-vb lehet benne

– A gyakorlások során sokkal jobban éreztem magam, a versenyasztalok hihetetlenül gyorsak voltak, és egyszerűen nem tudtam irányítani a golyókat. Másképp kell lökni rajtuk, ezen körülmények között még nem próbálkoztam, úgyhogy így elég nehéz volt – nyilatkozta a hétszeres világbajnok „Rakéta”, aki ezután arra tért ki, hogy milyen várakozásai vannak a jövőjét illetően.

– Szeretnék még egy világbajnokságot nyerni, erre várhatóan három-négy komoly próbálkozásom lesz még.

Ez a fő célom pályafutásom hátralévő részében, és ha sikerül, az nagyszerű lenne, de leginkább csak élvezni szeretném a játékot, a közönséget és a versenyeket. Valószínűleg kicsit későn kezdtem el ezt megcélozni. Nem mondom, hogy idén nem tudom megcsinálni, de előtte néhány versenyen jól kell még teljesítenem. Talán a világbajnokság negyeddöntőjéig eljutok, ki tudja. Az a verseny más, bárki nyerhet, aki eljut oda. Szóval igen, azt hiszem, ez marad az utolsó ambícióm a sznúkerben: megszerezni a nyolcadik világbajnoki címemet – mondta.

O’Sullivan azt is megjegyezte, hogy egy újabb vb-cím esetén az is jól hangozna, hogy mindhárom Triple Crown-versenyen nyolc trófeánál járna, hiszen a UK Championshipen és a Mastersen is ennyinél tart a rekorder – az idényben utóbbi versenytől visszalépett, az Egyesült Királyság Bajnokságán pedig az első fordulóban búcsúzott.

A German Masters után, egyben az április közepén kezdődő sheffieldi világbajnokság előtt a World Grand Prix, a Players Championship, a Welsh Open, a World Open és a Tour Championship azok a versenyek, amelyeken lendületet szerezhet a világranglistán nyolcadik Ronnie O’Sullivan – a nyilatkozata alapján néhányon meg is teszi majd.