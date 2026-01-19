Veszélyben forgott Ronnie O’Sullivan rekordja, a győztes most nem sírt úgy, mint egy kislány

A dartsvilágbajnokság után szokás szerint sznúker Masters következett a londoni Alexandra Palace-ben. A finálé különleges tétet hordozott: John Higgins nemcsak harmadik címére hajtott, hanem arra is, hogy 50 évesen megelőzze Ronnie O’Sullivant, és a Triple Crown-tornák történetének legidősebb győztese legyen, hiszen a hétszeres világbajnok „Rakéta” – aki Higgins kortársa – 2024-ben 48 esztendősen nyerte meg a Masterst, ami egyben máig az utolsó sikere a három legrangosabb (világbajnokság, UK Championship, Masters) sznúkerviadalon. Kyren Wilson akadályozta meg a trónfosztást.
Higgins a döntőre elfáradt, így megmenekült Ronnie O’Sullivan rekordja
A skót legenda remek formában jutott el a döntőig, legyőzve a világbajnoki címvédő Csao Hszin-tungot és a világranglista-első Judd Trumpot is, a döntőben azonban – maga is elismerte – nem volt esélye a két évvel ezelőtti világbajnok, Kyren Wilson ellen.
Higgins szokatlanul sok ki nem kényszerített hibát ejtett, miközben Kyren Wilson könyörtelenül kihasználta az adódó lehetőségeket. Bár a mérkőzés elején még szoros volt az állás, 5-4 után az angol játékos ellépett, majd az utolsó hét frémből ötöt megnyerve eldöntötte a trófea sorsát.
Kyren Wilson mélypontról a csúcsra jutott
Kyren Wilson korábban kétszer is elbukta a Masters döntőjét, 2018-ban és tavaly is 10-7-re kapott ki. Hét héttel ezelőtt pedig úgy tűnt, pályafutása komoly válságba kerül: a UK Championship első fordulójában kiesett Elliot Slessor ellen, elveszítette a formáját, ráadásul a dákója is eltört, s ha ez nem lenne elég, a felesége, Sophie egészségügyi problémákkal küzdött.
A UK után azt hittem, vége, soha nem jutok vissza a győztesek közé
– vallotta be Wilson.
– Amikor nincs olyan dákód, amiben megbízol, minden szétesik. Új dákóval érkeztem ide, és új életet kaptam – tette hozzá
Ez az „új élet” végül a Masters trófeáját és 350 ezer fontot ért – az idényben összesen már 740 ezer fontnál jár –, Kyren Wilson egyúttal a 26. győztes a Masters történetében.
„Most nem akarok sírni” – vallomás a Masters után
A döntő után Wilson ritkán hallott őszinteséggel beszélt az érzéseiről:
