Veszélyben forgott Ronnie O’Sullivan rekordja, a győztes most nem sírt úgy, mint egy kislány

Kevésen múlt, hogy megdőljön Ronnie O’Sullivan történelmi rekordja a sznúker egyik legpatinásabb tornáján. A 2026-os Masters döntőjében a 34 éves Kyren Wilson 10-6-ra legyőzte az 50 esztendős John Higginst, aki sikere esetén minden idők legidősebb Triple Crown-tornagyőztese lett volna. Wilson érzelmesen beszélt arról, milyen mélységből kapaszkodott vissza a UK Championship után.

2026. 01. 19. 11:22
Kyren Wilson (balra) az értékes trófeával Forrás: WST
A dartsvilágbajnokság után szokás szerint sznúker Masters következett a londoni Alexandra Palace-ben. A finálé különleges tétet hordozott: John Higgins nemcsak harmadik címére hajtott, hanem arra is, hogy 50 évesen megelőzze Ronnie O’Sullivant, és a Triple Crown-tornák történetének legidősebb győztese legyen, hiszen a hétszeres világbajnok „Rakéta” – aki Higgins kortársa – 2024-ben 48 esztendősen nyerte meg a Masterst, ami egyben máig az utolsó sikere a három legrangosabb (világbajnokság, UK Championship, Masters) sznúkerviadalon. Kyren Wilson akadályozta meg a trónfosztást.

John Higgins közel állt hozzá, hogy a Mastersen elvegye Ronnie O’Sullivan Triple Crown-rekordját. A döntőben azonban Kyren Wilson jobb volt nála
John Higgins közel állt hozzá, hogy a Mastersen elvegye Ronnie O’Sullivan Triple Crown-rekordját. A döntőben azonban Kyren Wilson jobb volt nála. Fotó: WST

Higgins a döntőre elfáradt, így megmenekült Ronnie O’Sullivan rekordja

A skót legenda remek formában jutott el a döntőig, legyőzve a világbajnoki címvédő Csao Hszin-tungot és a világranglista-első Judd Trumpot is, a döntőben azonban – maga is elismerte – nem volt esélye a két évvel ezelőtti világbajnok, Kyren Wilson ellen.

Higgins szokatlanul sok ki nem kényszerített hibát ejtett, miközben Kyren Wilson könyörtelenül kihasználta az adódó lehetőségeket. Bár a mérkőzés elején még szoros volt az állás, 5-4 után az angol játékos ellépett, majd az utolsó hét frémből ötöt megnyerve eldöntötte a trófea sorsát.

Kyren Wilson mélypontról a csúcsra jutott

Kyren Wilson korábban kétszer is elbukta a Masters döntőjét, 2018-ban és tavaly is 10-7-re kapott ki. Hét héttel ezelőtt pedig úgy tűnt, pályafutása komoly válságba kerül: a UK Championship első fordulójában kiesett Elliot Slessor ellen, elveszítette a formáját, ráadásul a dákója is eltört, s ha ez nem lenne elég, a felesége, Sophie egészségügyi problémákkal küzdött.

A UK után azt hittem, vége, soha nem jutok vissza a győztesek közé

vallotta be Wilson.

– Amikor nincs olyan dákód, amiben megbízol, minden szétesik. Új dákóval érkeztem ide, és új életet kaptam – tette hozzá

Ez az „új élet” végül a Masters trófeáját és 350 ezer fontot ért – az idényben összesen már 740 ezer fontnál jár –, Kyren Wilson egyúttal a 26. győztes a Masters történetében.

Kyren Wilson új dákója visszahozta a játékos életkedvét
Kyren Wilson új dákója visszahozta a játékos életkedvét. Fotó: WST

„Most nem akarok sírni” – vallomás a Masters után

A döntő után Wilson ritkán hallott őszinteséggel beszélt az érzéseiről:

– 2018-ban, amikor elvesztettem a döntőt, úgy sírtam, mint egy kislány. Most próbálom visszatartani a könnyeimet, mert ez mindennél többet jelent. Hatalmas megtiszteltetés John ellen játszani, ő a példaképem. Csak annyit akartam, hogy olyan elszánt legyek, mint ő karrierje során mindig.

A család szerepét sem felejtette el kiemelni:

– Megígértem anyukámnak, hogy hazaviszem ezt a trófeát. Az emberek nem látják, mi zajlik a zárt ajtók mögött – nagyon rossz állapotban voltam a UK után, és Sophie segített újra felépíteni.

Kyren Wilson világbajnokként már beírta magát a sznúker történelmébe, s már csak egy siker választja el attól, hogy a játék legszűkebb elitjébe, a Triple Crown-címek büszkélkedő közé kerüljön. Ronnie O’Sullivan rekordja pedig – egyelőre – biztonságban maradt. De hogy a John Higginshez hasonlóan 50 esztendős legenda pályafutás hogyan folytatódik, folytatódik-e még egyáltalán, azt képtelenség megjósolni azok után, hogy idén a Masterstől is visszalépett.

Triple Crown-címviselők a sznúkerben

  • Ronnie O’Sullivan
  • Steve Davis
  • Terry Griffiths
  • Alex Higgins
  • Stephen Hendry
  • John Higgins
  • Mark Williams
  • Neil Robertson
  • Mark Selby
  • Shaun Murphy
  • Judd Trump

 

