Veszélyben forgott Ronnie O’Sullivan rekordja, a győztes most nem sírt úgy, mint egy kislány

A dartsvilágbajnokság után szokás szerint sznúker Masters következett a londoni Alexandra Palace-ben. A finálé különleges tétet hordozott: John Higgins nemcsak harmadik címére hajtott, hanem arra is, hogy 50 évesen megelőzze Ronnie O’Sullivant, és a Triple Crown-tornák történetének legidősebb győztese legyen, hiszen a hétszeres világbajnok „Rakéta” – aki Higgins kortársa – 2024-ben 48 esztendősen nyerte meg a Masterst, ami egyben máig az utolsó sikere a három legrangosabb (világbajnokság, UK Championship, Masters) sznúkerviadalon. Kyren Wilson akadályozta meg a trónfosztást.

John Higgins közel állt hozzá, hogy a Mastersen elvegye Ronnie O’Sullivan Triple Crown-rekordját. A döntőben azonban Kyren Wilson jobb volt nála. Fotó: WST

Higgins a döntőre elfáradt, így megmenekült Ronnie O’Sullivan rekordja

A skót legenda remek formában jutott el a döntőig, legyőzve a világbajnoki címvédő Csao Hszin-tungot és a világranglista-első Judd Trumpot is, a döntőben azonban – maga is elismerte – nem volt esélye a két évvel ezelőtti világbajnok, Kyren Wilson ellen.

Higgins szokatlanul sok ki nem kényszerített hibát ejtett, miközben Kyren Wilson könyörtelenül kihasználta az adódó lehetőségeket. Bár a mérkőzés elején még szoros volt az állás, 5-4 után az angol játékos ellépett, majd az utolsó hét frémből ötöt megnyerve eldöntötte a trófea sorsát.

Kyren Wilson mélypontról a csúcsra jutott

Kyren Wilson korábban kétszer is elbukta a Masters döntőjét, 2018-ban és tavaly is 10-7-re kapott ki. Hét héttel ezelőtt pedig úgy tűnt, pályafutása komoly válságba kerül: a UK Championship első fordulójában kiesett Elliot Slessor ellen, elveszítette a formáját, ráadásul a dákója is eltört, s ha ez nem lenne elég, a felesége, Sophie egészségügyi problémákkal küzdött.

A UK után azt hittem, vége, soha nem jutok vissza a győztesek közé

– vallotta be Wilson.

– Amikor nincs olyan dákód, amiben megbízol, minden szétesik. Új dákóval érkeztem ide, és új életet kaptam – tette hozzá

Ez az „új élet” végül a Masters trófeáját és 350 ezer fontot ért – az idényben összesen már 740 ezer fontnál jár –, Kyren Wilson egyúttal a 26. győztes a Masters történetében.

Kyren Wilson új dákója visszahozta a játékos életkedvét. Fotó: WST

„Most nem akarok sírni” – vallomás a Masters után

A döntő után Wilson ritkán hallott őszinteséggel beszélt az érzéseiről: