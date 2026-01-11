Révész Bulcsú üzent, mehet a tengerpartra, de mi a baj Ronnie O’Sullivannel?

Révész Bulcsú sűrű napokkal kezdte az évet. Az első magyar profi sznúkerjátékos január 1-jén még itthon ünnepelte meg a 19. születésnapját, majd másnap visszatért Angliába, ahol a héten a German Masters és a Welsh Open selejtezőjében is asztalhoz lépett. Előbbi tornán a kvalifikáció második fordulója a végállomást jelentette, a Welsh Open főtáblája viszont összejött, Révész Bulcsú a thaiföldi Noppon Saengkham ellen ért el bravúrt, aki három éve nyerni tudott Ronnie O’Sullivan ellen, most viszont magyar riválisa frémet sem engedett neki.

Amikor Noppon Saengkham legutóbb Ronnie O’Sullivan ellen játszott, legyőzte a legendát, most Révész Bulcsú frémet sem engedett a thaiföldi sznúkeresnek. Fotó: PA Wire/Richard Sellers

Ritka az ilyen sima győzelem, különösen úgy, hogy a vesztes, azaz Saengkham (38.) sokkal előrébb áll a világranglistán, mint legyőzője, Révész (87.).

Révész Bulcsú maradna a profi sznúkeresek között

A selejtezőket a sznúker központjának számító Sheffieldben vívták, a Welsh Open főtáblás meccseinek viszont már az elnevezésnek megfelelően Wales, közelebbről a tengerparti Llandudno lesz a helyszíne. Révész Bulcsú üzent is a siker után, a közösségi médiában mondott köszönetet a szurkolásért.

A Welsh Open főtáblás sorsolását később tartják, sőt a sznúker sajátos versenynaptárában nem is a február 23-án kezdődő torna lesz Révész Bulcsú következő feladata, a magyar játékos két héttel korábban a World Open selejtezőjében is asztalhoz lép. Utána már csak egy kvalifikáció, a 2026-os világbajnokság selejtezője vár rá, s a vb végeztével derül ki, hogy Révész az első két idénye után megragad-e a profi sznúkeresek mezőnyében.