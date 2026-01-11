Révész BulcsúRonnie O’Sullivansznúker

Révész Bulcsú üzent, mehet a tengerpartra, de mi a baj Ronnie O’Sullivannel?

Révész Bulcsú két sznúkertorna selejtezőjében is játszott a héten. A második eseményen sikerrel járt: a jóval esélyesebb Noppon Saengkham 4-0-s kiütésével feljutott a Welsh Open főtáblájára. Vasárnap elkezdődött az idény második Triple Crown-tornája, a Masters az Alexandra Palace-ban, de Ronnie O’Sullivan nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 14:50
Révész Bulcsú elégedett lehetett, frémet sem veszített Noppon Saengkham ellen, a Welsh Open főtáblájára jutott Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Révész Bulcsú sűrű napokkal kezdte az évet. Az első magyar profi sznúkerjátékos január 1-jén még itthon ünnepelte meg a 19. születésnapját, majd másnap visszatért Angliába, ahol a héten a German Masters és a Welsh Open selejtezőjében is asztalhoz lépett. Előbbi tornán a kvalifikáció második fordulója a végállomást jelentette, a Welsh Open főtáblája viszont összejött, Révész Bulcsú a thaiföldi Noppon Saengkham ellen ért el bravúrt, aki három éve nyerni tudott Ronnie O’Sullivan ellen, most viszont magyar riválisa frémet sem engedett neki.

Amikor Noppon Saengkham legutóbb Ronnie O’Sullivan ellen játszott, legyőzte a legendát, most Révész Bulcsú frémet sem engedett a thaiföldi snookeresnek
Amikor Noppon Saengkham legutóbb Ronnie O’Sullivan ellen játszott, legyőzte a legendát, most Révész Bulcsú frémet sem engedett a thaiföldi sznúkeresnek. Fotó: PA Wire/Richard Sellers

Ritka az ilyen sima győzelem, különösen úgy, hogy a vesztes, azaz Saengkham (38.) sokkal előrébb áll a világranglistán, mint legyőzője, Révész (87.).

 

Révész Bulcsú maradna a profi sznúkeresek között

A selejtezőket a sznúker központjának számító Sheffieldben vívták, a Welsh Open főtáblás meccseinek viszont már az elnevezésnek megfelelően Wales, közelebbről a tengerparti Llandudno lesz a helyszíne. Révész Bulcsú üzent is a siker után, a közösségi médiában mondott köszönetet a szurkolásért.

A Welsh Open főtáblás sorsolását később tartják, sőt a sznúker sajátos versenynaptárában nem is a február 23-án kezdődő torna lesz Révész Bulcsú következő feladata, a magyar játékos két héttel korábban a World Open selejtezőjében is asztalhoz lép. Utána már csak egy kvalifikáció, a 2026-os világbajnokság selejtezője vár rá, s a vb végeztével derül ki, hogy Révész az első két idénye után megragad-e a profi sznúkeresek mezőnyében.

A magyar játékos az Eurosportnak adott interjú alapján úgy számol, hogy két kiemelkedő eredményre van szükség profi státusa megőrzéséhez.

 

Masters Ronnie O’Sullivan nélkül

Az elit a selejtezők helyett a január 11-én, vasárnap rajtoló Mastersen kezdi meg a 2026-os évet, a londoni Alexandra Palace-ban, ahol nemrég még a világ legjobb dartsjátékosai versenyeztek.

Elvileg a legjobb tizenhat sznúkeres indult volna a tornán, de a hétszeres világbajnok legenda, Ronnie O’Sullivan betegség miatt a rajt előtt nem sokkal lemondta a szereplést, helyére Chris Wakelin ugrott be a mezőnybe.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu