Littler menekülőre fogta, de Van Veen sérült meg a darts-vb döntőjében

A címvédő Luke Littler és a holland Gian van Veen jutott be a PDC dartsvilágbajnokság döntőjébe. A darts-vb hagyományosan az év első világbajnokát adja, s Van Veen hiába került korán előnybe, esélye sem volt a trófeája. A címvédő Littler 7:1-re nyert, 2009 óta ez volt a legsimább finálé.

Koczó Dávid
2026. 01. 03. 21:32
Luke Littler: három darts-vb, három döntő, a 2026-os torna fináléjában Gian van Veen sem sok esélyt kapott tőle
Luke Littler: három darts-vb, három döntő, a 2026-os torna fináléjában Gian van Veen sem sok esélyt kapott tőle Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Ian Stephen
Lesz-e tíz év után újra címvédés? Ez volt az egyik nagy kérdés a darts-vb döntője előtt. 2016-ban Gary Anderson 45 évesen érte ezt el, 2026-ban Luke Littler 18 évesen készült a duplázásra. Littler ellenfeleként Gian van Veen lépett a tábla elé, aki az elődöntőben éppen Andersont verte. A 23 éves holland Van Veennek a 2026-os ugyanúgy a harmadik vb-je, mint Littlernek, ám amíg az angol tinisztár mindannyiszor eljutott a döntőig, Van Veen korábbi két fellépése alkalmával meccset sem nyert a londoni Alexandra Palace-ban.

Gian van Veen korábbi két darts-vb-fellépése során meccsen sem nyert, a 2026-os tornán a címvédő Luke Littler ellen finálét vívhatott
Gian van Veen korábbi két darts-vb-fellépése során meccsen sem nyert, a 2026-os tornán a címvédő Luke Littler ellen finálét vívhatott (Fotó: PA Wire/Adam Davy)

Van Veen 2025-ben nagyot lépett előre, miután leküzdötte a dartitisét, tavaly Littler ellen is pozitív volt a mérlege: 3 győzelem és 2 vereség.

Luke Littler és Gian van Veen útja a darts-vb döntőjéig

A vb-döntőig Littler nagyon magabiztosan jutott el, mindössze három játszmát veszített az első hat meccsén.

Van Veen ellenben minden mérkőzésén veszített legalább egyet, igaz, övé volt a legtöbb, három darab 170-es kiszálló a tornán a döntő előtt, s Van Veen két korábbi világbajnokot (Anderson előtt Luke Humphriest) is búcsúztatott a darts-vb során.

Van Veen 100 fölötti kiszállókkal kezdett

Magas színvonalon kezdődött a döntő, Van Veen tizenkét nyilas leggel, 116-os kiszállóval kezdett. Az első bréket viszont Littler érte el, a holland azonban válaszolni tudott, és egy nagyon ideges döntő leggel megnyerte az első játszmát a hét nyert szettig tartó fináléban. A holland a második szett elején emelte a tétet: 145-ről, majd 127-ről is kiszállt. 

Littler azonban 2-0-ról megfordította ezt a játszmát, 116-os kiszállóval kiegyenlített. Ebben a szettben mindketten 108-as átlag felett dobtak.

Littler: Big Fish az előnyért

A harmadik játszmában viszont csak Littler tudta tartani a színvonalat, tizenegy nyilas kiszállóval brékelt, majd a lehetséges legnagyobb kiszállóval, a Big Fish-nek (nagy hal) is nevezett 170-nel meg is szerezte a vezetést.

A negyedik szett volt az első, amelyben Van Veennek leg sem jutott. A holland az ötödik elején újabb bravúros kiszállóval tudott válaszolni: 137-et oldott meg, két dupla 20-assal.

Megjelent a darázs, Littler menekült

Littlert a darts-vb állandó hívatlan vendége, a darázs zavarta meg.

A közjátékkal tarkított leget azonban megnyerte, majd az utána következő kettőt is, kezdett ellépni holland riválisától, akinek a keze is megsérült a döntőben, még a táblát is összevérezte, azt a hatodik játszma után le is cserélték.

Luke Littler címvédése, sima döntőben 

Luke Littler győzelméhez ekkor már nem sok kétség férhetett, s végül újabb szettet sem veszített már. Stílusosan, 147-es kiszállóval zárta le a finálét, 2009, Phil Taylor Raymond van Barneveld elleni 7:1-es sikere óta ez volt a legsimább finálé.

Az angol klasszisnak a tavalyi évhez hasonlóan idén is a gyógyíthatatlan rákbetegségben szenvedő kerékpárlegenda, Sir Chris Hoy adta át a trófeát.

PDC darts-vb, döntő

  • Luke Littler (angol, 1., 106,02-es átlag)–Gian van Veen (holland, 10., 99,94) 7:1 (2-3, 3-2, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0, 3-0, 3-1)

 

 

