Littler menekülőre fogta, de Van Veen sérült meg a darts-vb döntőjében

Lesz-e tíz év után újra címvédés? Ez volt az egyik nagy kérdés a darts-vb döntője előtt. 2016-ban Gary Anderson 45 évesen érte ezt el, 2026-ban Luke Littler 18 évesen készült a duplázásra. Littler ellenfeleként Gian van Veen lépett a tábla elé, aki az elődöntőben éppen Andersont verte. A 23 éves holland Van Veennek a 2026-os ugyanúgy a harmadik vb-je, mint Littlernek, ám amíg az angol tinisztár mindannyiszor eljutott a döntőig, Van Veen korábbi két fellépése alkalmával meccset sem nyert a londoni Alexandra Palace-ban.

Gian van Veen korábbi két darts-vb-fellépése során meccsen sem nyert, a 2026-os tornán a címvédő Luke Littler ellen finálét vívhatott (Fotó: PA Wire/Adam Davy)

Van Veen 2025-ben nagyot lépett előre, miután leküzdötte a dartitisét, tavaly Littler ellen is pozitív volt a mérlege: 3 győzelem és 2 vereség.

Luke Littler és Gian van Veen útja a darts-vb döntőjéig

A vb-döntőig Littler nagyon magabiztosan jutott el, mindössze három játszmát veszített az első hat meccsén.