Legendák búcsúznak a darts-vb döntőjén, szurkolói botrány árnyékolhatja ezt be

A 18 éves Luke Littler és a 23 esztendős Gian van Veen játssza a PDC-dartsvilágbajnokság döntőjét ma, azaz szombat este 21 órától. Littler sorozatban harmadszor jutott be a fináléba, miután nagyon simán, 6-1-re legyőzte az angol Ryan Searle-t, ezután Van Veen a torna egyik legjobb mérkőzésén 6-4-re múlta felül a skótok kétszeres világbajnokát, Gary Andersont – a holland mellett a riválisa is 102-es körátlag felett dobott, ráadásul egy szetten belül mindketten kiszálltak 170-ről, ami a lehető legmagasabb ilyen pontszám. Van Veen a győzelmével bebiztosította, hogy legalább a világranglista harmadik helyéig lép előre a darts-vb után.

Gian van Veen a szurkolók fütyülése ellenére is bejutott a darts-vb döntőjébe (Fotó: PDC)

A darts-vb második elődöntőjén a szurkolók Van Veent pécézték ki, és erős füttykoncertet kapott a kiszállók előtt. Mindez mögött nagy eséllyel csak annyi volt, hogy a szurkolók az 55 éves Andersonnak drukkoltak, s miután 4-1-es hátrányból 4-3-ra felállt, a drukkerek remélték, hogy fordítani is tud. Ez viszont nem történt meg. A The Sun a mérkőzés másnapján azt írta, a helyszíni fütyülés sokaknak nem tetszett, egyenesen visszataszító volt. Ami abból a szempontból teljesen érthető, hogy rendkívül jó meccset láthattak, mindkét játékos a legjobbját nyújtotta. Íme, néhány hozzászólás:

„Idióták a közönségben, a sportág csúcsát látjátok, ti meg fütyültök.”

„Ez a fütyülés olyan ciki. Csak olyanok csinálják ezt, akik nem bírják az alkoholt vagy éppen elmegy a fogadásuk. A vb egyik mérkőzését nézitek!”

„Rohadt fütyülés. Teljesen felesleges. Miért akarod tönkretenni azt, amiért fizettél?”

Van Veen előtt Littler is megkapta ezt a bánásmódot

A fütyülés még a vb-nyolcaddöntők során lett központi téma, amikor Luke Littler Rob Crosst győzte le. Azon a mérkőzésen is a közönség az esélytelenebb (bár szintén világbajnok) Cross mögé állt be, emellett a fiatal angolnak közismerten rossz a kapcsolata a német szurkolókkal, valószínűleg ők kezdték meg a fütyülést, amihez a többiek becsatlakoztak. Littler 4-2-re nyert, majd a színpadon a Sky Sportsnak adott értékelésében beszólt a szurkolóknak, hogy őt nem érdekli a fütyülés, hiszen a nézők a megvásárolt jegyekkel igazából az ő nyereményébe fizetnek. Littler később belátta, hogy túlzott, és elnézést is kért. A péntek esti elődöntőn az ő meccsén alig lehetett már fütyülést hallani.

Ahogy Littler, úgy Van Veen is remekül kezelte ezt a helyzetet – itt érdemes még egyszer kiemelni, hogy Littler 18, míg Van Veen 23 éves…

A játékosokat különösen a duplára dobásnál tudja ez megzavarni, amikor még inkább koncentrálniuk kell a dobásra. A holland a győztes elődöntő után be is vallotta, az egyik szettet részben a fütyülés miatt vesztette el.