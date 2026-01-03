Rendkívüli

Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

Luke Littlerdarts-vbmcdonaldgian van veenPDC

Legendák búcsúznak a darts-vb döntőjén, szurkolói botrány árnyékolhatja ezt be

Szombaton 21 óra után kezdődik Luke Littler és Gian van Veen között a PDC-dartsvilágbajnokság 2026-os döntője, ugyanakkor már a kezdés előtt érzelmes pillanatok lesznek az Alexandra Palace-ban. Utoljára fogjuk hallani John McDonaldot, ahogy felkonferálja a játékosokat, mellette pedig a híres játékvezető, George Nobel is visszavonul a darts-vb döntője után. Ugyanakkor aggasztó lehet a szurkolók viselkedése is, az alapján, amit Luke Littler nyolcaddöntője és Gian van Veen elődöntője alatt tanúsítottak.

Perlai Bálint
2026. 01. 03. 11:29
Luke Littler és Gian van Veen döntője több szempontból is különleges lesz szombat este
Luke Littler és Gian van Veen darts-vb-döntője több szempontból is különleges lesz szombat este (Fotó: PA Wire/John Walton)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 18 éves Luke Littler és a 23 esztendős Gian van Veen játssza a PDC-dartsvilágbajnokság döntőjét ma, azaz szombat este 21 órától. Littler sorozatban harmadszor jutott be a fináléba, miután nagyon simán, 6-1-re legyőzte az angol Ryan Searle-t, ezután Van Veen a torna egyik legjobb mérkőzésén 6-4-re múlta felül a skótok kétszeres világbajnokát, Gary Andersont – a holland mellett a riválisa is 102-es körátlag felett dobott, ráadásul egy szetten belül mindketten kiszálltak 170-ről, ami a lehető legmagasabb ilyen pontszám. Van Veen a győzelmével bebiztosította, hogy legalább a világranglista harmadik helyéig lép előre a darts-vb után. 

Gian van Veen a szurkolók fütyülése ellenére is bejutott a darts-vb döntőjébe
Gian van Veen a szurkolók fütyülése ellenére is bejutott a darts-vb döntőjébe (Fotó: PDC)

A darts-vb második elődöntőjén a szurkolók Van Veent pécézték ki, és erős füttykoncertet kapott a kiszállók előtt. Mindez mögött nagy eséllyel csak annyi volt, hogy a szurkolók az 55 éves Andersonnak drukkoltak, s miután 4-1-es hátrányból 4-3-ra felállt, a drukkerek remélték, hogy fordítani is tud. Ez viszont nem történt meg. A The Sun a mérkőzés másnapján azt írta, a helyszíni fütyülés sokaknak nem tetszett, egyenesen visszataszító volt. Ami abból a szempontból teljesen érthető, hogy rendkívül jó meccset láthattak, mindkét játékos a legjobbját nyújtotta. Íme, néhány hozzászólás:

  • „Idióták a közönségben, a sportág csúcsát látjátok, ti meg fütyültök.”
  • „Ez a fütyülés olyan ciki. Csak olyanok csinálják ezt, akik nem bírják az alkoholt vagy éppen elmegy a fogadásuk. A vb egyik mérkőzését nézitek!”
  • „Rohadt fütyülés. Teljesen felesleges. Miért akarod tönkretenni azt, amiért fizettél?”

Van Veen előtt Littler is megkapta ezt a bánásmódot

A fütyülés még a vb-nyolcaddöntők során lett központi téma, amikor Luke Littler Rob Crosst győzte le. Azon a mérkőzésen is a közönség az esélytelenebb (bár szintén világbajnok) Cross mögé állt be, emellett a fiatal angolnak közismerten rossz a kapcsolata a német szurkolókkal, valószínűleg ők kezdték meg a fütyülést, amihez a többiek becsatlakoztak. Littler 4-2-re nyert, majd a színpadon a Sky Sportsnak adott értékelésében beszólt a szurkolóknak, hogy őt nem érdekli a fütyülés, hiszen a nézők a megvásárolt jegyekkel igazából az ő nyereményébe fizetnek. Littler később belátta, hogy túlzott, és elnézést is kért. A péntek esti elődöntőn az ő meccsén alig lehetett már fütyülést hallani. 

Ahogy Littler, úgy Van Veen is remekül kezelte ezt a helyzetet – itt érdemes még egyszer kiemelni, hogy Littler 18, míg Van Veen 23 éves… 

A játékosokat különösen a duplára dobásnál tudja ez megzavarni, amikor még inkább koncentrálniuk kell a dobásra. A holland a győztes elődöntő után be is vallotta, az egyik szettet részben a fütyülés miatt vesztette el.

Nem tudni, hogy az esti döntő során hogyan fognak a szurkolók reagálni, de az mindenképpen szomorú lenne, ha a sportág két kiemelkedő alakjának fináléját is a szurkolói balhé árnyékolná be. 

Két legenda, John McDonald (balra) és George Nobel utolsó mérkőzése jön a darts-vb-n
Két legenda, John McDonald (balra) és George Nobel utolsó mérkőzése jön a darts-vb-n (Fotó: Sky Sports)

Legendás riporter és játékvezető utolsó meccse következik a darts-vb-n

A darts hangját sokan a 2024-es vb után visszavonuló játékvezetővel, Russ Brayjel azonosították, akinek reszelős hangja mindig különlegessé tette a 180-as dobásokat. Azonban legalább ennyire kultikus szerelője a sportágnak John McDonald, aki a bevonulásokat konferálja fel a televízióban. A legendás riporter még a torna előtt jelentette be, hogy a mostani lesz az utolsó vb-je, tehát este utoljára fogjuk hallani a hangját az Alexandra Palace-ban. A 65 éves McDonald 2004 óta dolgozik a PDC-vel, s nagyon egyszerű oka van, hogy a következő években miért nem fogjuk őt hallani: McDonald a nyugdíjas éveiben több időt szeretne az unokáival tölteni. A riporter elmondta, unokája labdarúgó-mérkőzését többször is amiatt kellett kihagynia, mert éppen a PDC-vel Anglia másik felén volt.

A másik búcsúzó George Noble játékvezető lesz. Noble is abszolút kiérdemelte a legenda jelzőt, miután több mint két évtizedet húzott le a PDC keretein belül, előtte pedig a másik dartsos szövetségnél, a BDO-nál dolgozott. A döntő során minden bizonnyal a mérkőzés legalább egy részét ő fogja vezetni.

– Több mint három évtizedes ragyogó karriert tudhattam magam mögött, és egész életemet a sportban töltöttem, de itt az ideje, hogy visszavonuljak a bíráskodástól – kezdte Noble, amikor a visszavonulását jelentette be ősszel. – A bíráskodáson kívül továbbra is dartsozni fogok, de ez lehetőséget ad arra, hogy a jövőben több időt töltsek a családommal. Szeretném megköszönni a PDC-nek a lehetőséget, amit 2007-ben kaptam a szervezettől. A sportág rengeteg csodálatos emléket szerzett nekem, és számos ajtót is kinyitott az én életemben.

Különleges lesz tehát a szombat este a darts-vb-k történetében, ahol a legnagyobb kérdés persze az, hogy Littler másodszor vagy Van Veen először nyeri meg a vb-t.

Darts-vb – amikor egy nyíl mindent eldönt
A dartsvilágbajnokságon nincs helye hibának: egy rossz dobás, egy elszállt kiszálló, és máris véget ér az álom. A legendák és az új kihívók nap mint nap feszegetik a határokat a színpadon, ahol a mentális erő legalább annyit számít, mint a biztos kéz. A telt házas esték, a felfokozott hangulat és a váratlan fordulatok teszik a vb-t igazi sportünneppé. A TippmixPRO-val még izgalmasabb minden leget és szettet – tippelj, és éld át a darts-világbajnokság feszültségét!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu