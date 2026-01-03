dartsRaymond van Barnevelddarts-vbPhil TaylorMichael SmithMichael van Gerwen

Taylor a mennyben és a pokolban, aztán jött minden idők egyik legnagyobb sportpillanata

Szombat este a címvédő angol Luke Littler és a holland Gian van Veen összecsapással véget ér a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság. A darts-vb döntőjére hangolva összeszedtünk néhányat az általunk legemlékezetesebbnek tartott eddigi finálékból.

2026. 01. 03. 6:12
Raymond van Barneveld és Phil Taylor 2009-ben is összekerült a döntőben, akkor az angol örülhetett Fotó: Max Nash Forrás: AFP
A darts-vb döntője a PDC égisze alatt mindig is a sportág legnagyobb eseményének számított, és nem véletlen, hogy az évek során rengeteg emlékezetes fináléval ajándékozták meg a szurkolókat a játékosok. Az alábbi öt mérkőzés mindegyike más-más okból vált legendássá, mégis közös bennük, hogy a mai napig emlegetik őket.

Michael Smith és Michael van Gerwen a darts-vb-k és a sportág történetének legjobb legjét játszotta a 2023-as fináléban
Michael Smith és Michael van Gerwen a darts-vb-k és a sportág történetének legjobb legjét játszotta a 2023-as fináléban (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

John Part–Phil Taylor 7:6 (2003)

A 2003-as világbajnoki döntő idején Phil Taylor gyakorlatilag legyőzhetetlennek tűnt. A The Power becenévre hallgató klasszis sorra nyerte a vb-címeket, a John Part elleni fináléra 44 vb-meccset számláló győzelmi szériával érkezett, így nem volt meglepő, hogy sokan csak formalitásként tekintettek a döntőre. Part azonban már a mérkőzés elején jelezte, hogy nem statisztaszerepre érkezett: az első három szettet behúzta, majd 4:1-re is vezetett, amikor Taylor észhez tért, és 5:4-re fordított.

A mérkőzés vége rendkívül szoros volt, egyik játékos sem tudott tartós fölényt kialakítani, a döntő szettben azonban Part őrizte meg hidegvérét, és amikor eljött a pillanat, könyörtelenül kihasználta az esélyét. Győzelmével nemcsak a trófeát szerezte meg, hanem a PDC-korszak egyik legnagyobb meglepetését is szolgáltatta.

John Part ezzel a sikerrel az első játékos lett, aki mind a BDO, mind a PDC világbajnoki címét megszerezte. Ez volt az első döntő, amely elment az utolsó szettig, még nagyobb szó azonban, hogy Part véget vetett Taylor nyolc vb-győzelmet tartalmazó sorozatának, egyben azt is jelezve, hogy a legenda sem verhetetlen a legnagyobb színpadon.

Phil Taylor–Kevin Painter 7:6 (2004)

A 2004-es döntő ismét drámát hozott, de egészen más forgatókönyvvel. Kevin Painter szenzációs játékkal jutott el a fináléig, és ott sem ijedt meg Taylortól. Bátran dobott, magas kiszállókat oldott meg, és egy ponton úgy tűnt, valóban közel van ahhoz, hogy világbajnok legyen.

Az akkor nyolcszoros PDC-világbajnok azonban a legnehezebb helyzetekben volt a legveszélyesebb: amikor Painter már karnyújtásnyira volt a sikertől, Taylor tapasztalata és mentális ereje döntőnek bizonyult. A meccs végül hirtelen halál legig jutott – a világbajnokság történelmében először –, amelyben Taylor nem dobott igazán jól, Painter viszont a legfontosabb pillanatban esett vissza teljesen, így nem kellett izgulnia a The Powernek.

Painter a mai napig pályafutása legfájdalmasabb vereségeként emlegeti ezt a döntőt, hiszen soha nem jutott ennél közelebb a világbajnoki címhez. Ugyanakkor a mérkőzés tökéletes példája lett annak, miért tartották Taylort a sportág legnagyobb mentális erejével rendelkező játékosának.

Raymond van Barneveld–Phil Taylor 7:6 (2007)

A 2007-es döntőt sokan a PDC-világbajnokságok csúcspontjának tartják, nem ok nélkül. Taylor félelmetes kezdéssel 3:0-s szettelőnybe került, és úgy tűnt, gyorsan lezárja a finálét, Raymond van Barneveld azonban nem tört meg, és fokozatosan visszatalált a játékába, miközben a közönség egyre inkább mögé állt.

Ahogy haladt előre a mérkőzés, a feszültség szinte tapintható volt: Van Barneveld egyenlített, majd 6:5-ös vezetésnél kezdhetett a győzelemért, Taylor viszont hátsó pályáról is döntő szettre mentett. Abban aztán a hollandnak többször is volt meccsnyila, mégis elmentek a hirtelen halálig, amelyben Van Barneveld először ismét elhibázta a kiszállót, Taylor azonban nem tudta megoldani a 148-at, és ezt már nem hagyta kihasználatlanul a holland, aki így a BDO-nál szerzett négy világbajnoki címe után a PDC-nél is a legjobb lett – pályafutása során először és egyben utoljára.

Adrian Lewis–Gary Anderson 7:5 (2011)

A 2011-es döntő már egy új korszak előszelét hozta: Adrian Lewis és Gary Anderson is a fiatalabb generáció képviselője volt, és mindketten elképesztő tempóban, magas átlagokkal játszottak.

A döntő csúcspontja Lewis kilencnyilasa volt, amely mérföldkőnek számított, korábban ugyanis még sohasem fordult elő, hogy világbajnoki döntőben tökéletes leget dobjon valaki. Bár Anderson végig harcban maradt, Lewis a kulcspillanatokban pontosabb volt, és végül megvédte világbajnoki címét.

Michael Smith–Michael van Gerwen 7:4 (2023)

A 2023-as döntő a modern Ally Pally-éra egyik legemlékezetesebb fináléja lett. Michael van Gerwen és Michael Smith elképesztő iramban kezdett, csak úgy potyogtak a 180-ak és nagy kiszállók. Smith ezúttal nem hagyta, hogy a korábbi döntőbeli vereségeinek emléke – 2019-ben és 2022-ben is alulmaradt a fináléban – rányomja a bélyegét a játékára.

Bár sokan kételkedtek benne, hogy a legjobb, négy-öt évvel korábbi önmagára emlékeztető háromszoros világbajnokot meg lehet fogni, Smith rendkívül pontosan dobta a kiszállókat, miközben a tömeggel sem gyűlt meg a baja, a 11. szettben pedig lezárta a meccset.

A döntő, és alighanem a sportág történetének legemlékezetesebb pillanata Smith kilencnyilasa volt a második szettben: az angol azt követően örvendeztetett meg mindenkit a tökéletes leggel, hogy Van Gerwen elhibázta a kilencedik nyilat a dupla 12-re. Egy ehhez hasonló legnek alihanem szombat este is örülnénk…

