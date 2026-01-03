Taylor a mennyben és a pokolban, aztán jött minden idők egyik legnagyobb sportpillanata

A darts-vb döntője a PDC égisze alatt mindig is a sportág legnagyobb eseményének számított, és nem véletlen, hogy az évek során rengeteg emlékezetes fináléval ajándékozták meg a szurkolókat a játékosok. Az alábbi öt mérkőzés mindegyike más-más okból vált legendássá, mégis közös bennük, hogy a mai napig emlegetik őket.

Michael Smith és Michael van Gerwen a darts-vb-k és a sportág történetének legjobb legjét játszotta a 2023-as fináléban (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

John Part–Phil Taylor 7:6 (2003)

A 2003-as világbajnoki döntő idején Phil Taylor gyakorlatilag legyőzhetetlennek tűnt. A The Power becenévre hallgató klasszis sorra nyerte a vb-címeket, a John Part elleni fináléra 44 vb-meccset számláló győzelmi szériával érkezett, így nem volt meglepő, hogy sokan csak formalitásként tekintettek a döntőre. Part azonban már a mérkőzés elején jelezte, hogy nem statisztaszerepre érkezett: az első három szettet behúzta, majd 4:1-re is vezetett, amikor Taylor észhez tért, és 5:4-re fordított.

A mérkőzés vége rendkívül szoros volt, egyik játékos sem tudott tartós fölényt kialakítani, a döntő szettben azonban Part őrizte meg hidegvérét, és amikor eljött a pillanat, könyörtelenül kihasználta az esélyét. Győzelmével nemcsak a trófeát szerezte meg, hanem a PDC-korszak egyik legnagyobb meglepetését is szolgáltatta.

John Part ezzel a sikerrel az első játékos lett, aki mind a BDO, mind a PDC világbajnoki címét megszerezte. Ez volt az első döntő, amely elment az utolsó szettig, még nagyobb szó azonban, hogy Part véget vetett Taylor nyolc vb-győzelmet tartalmazó sorozatának, egyben azt is jelezve, hogy a legenda sem verhetetlen a legnagyobb színpadon.

Phil Taylor–Kevin Painter 7:6 (2004)

A 2004-es döntő ismét drámát hozott, de egészen más forgatókönyvvel. Kevin Painter szenzációs játékkal jutott el a fináléig, és ott sem ijedt meg Taylortól. Bátran dobott, magas kiszállókat oldott meg, és egy ponton úgy tűnt, valóban közel van ahhoz, hogy világbajnok legyen.

Az akkor nyolcszoros PDC-világbajnok azonban a legnehezebb helyzetekben volt a legveszélyesebb: amikor Painter már karnyújtásnyira volt a sikertől, Taylor tapasztalata és mentális ereje döntőnek bizonyult. A meccs végül hirtelen halál legig jutott – a világbajnokság történelmében először –, amelyben Taylor nem dobott igazán jól, Painter viszont a legfontosabb pillanatban esett vissza teljesen, így nem kellett izgulnia a The Powernek.