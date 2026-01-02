A darts-vb valószínűtlen hőse a gyermekei látásáért is küzd

A 2026-os darts-vb első elődöntőjét két angol játékos, Luke Littler és Ryan Searle vívja egymás ellen, akik mindketten mindössze két szettet veszítettek az első öt fordulóban. Ám amíg a címvédő és világelső Littler menetelése abszolút papírforma, addig Ryan Searle a dartsvilágbajnokságok történetének egyik legvalószínűtlenebb hőse. A 38 éves játékos ritka szembetegségben (ADOA) szenved, a látóidege fokozatosan elsorvad. Bár kontaktlencsét használ a színpadon, így is csak homályosan látja a táblát.

A címvédő Luke Littler ugyanúgy két játszmát veszített a darts-vb első öt fordulójában, mint elődöntős ellenfele, a szembetegséggel küzdő Ryan Searle (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Godfrey Pitt)

Hirtelen is romolhat a helyzet

– ismerte el a Jonny Clayton ellen megnyert negyeddöntője után a félelmetes igazságot Searle.

Ryan Searle súlyos szembetegsége

A 38 éves játékos a 2019-es torna óta állandó résztvevője a PDC darts-vb-nek, s minden fellépése alkalmával nyert legalább egy meccset, az idei negyeddöntő – és így értelemszerűen az elődöntő is – viszont már egyéni csúcsdöntést jelentett neki. A 20. kiemelt játékos az első négy fordulóban szettet sem veszített, pedig gyakran meg kell kérdeznie a bírót, hogy egyáltalán hova dobta a nyilát.