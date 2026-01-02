dartsLuke Littlerdarts-vbRyan Searle

A darts-vb valószínűtlen hőse a gyermekei látásáért is küzd

Péntek este már a 2026-os darts-vb elődöntőit rendezik Londonban. A legjobb négy közé jutottak közül az előzetesen is a legnagyobb esélyesek közé sorolt Luke Littler és Gian van Veen, valamint a korábbi kétszeres bajnok Gary Anderson mellett egyértelműen Ryan Searle a kakukktojás, s nem csak a korábbi eredménysora miatt. A címvédő Littler ellen készülő Searle gyógyíthatatlan szembetegsége miatt alig látja a dartstáblát, s a gyermekei miatt is aggódhat.

Koczó Dávid
2026. 01. 02. 9:27
Ryan Searle homályosan lát, mégis bejutott a darts-vb elődöntőjébe, ahol a címvédő Luke Littler lesz az ellenfele (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Godfrey Pitt)
A 2026-os darts-vb első elődöntőjét két angol játékos, Luke Littler és Ryan Searle vívja egymás ellen, akik mindketten mindössze két szettet veszítettek az első öt fordulóban. Ám amíg a címvédő és világelső Littler menetelése abszolút papírforma, addig Ryan Searle a dartsvilágbajnokságok történetének egyik legvalószínűtlenebb hőse. A 38 éves játékos ritka szembetegségben (ADOA) szenved, a látóidege fokozatosan elsorvad. Bár kontaktlencsét használ a színpadon, így is csak homályosan látja a táblát.

A címvédő Luke Littler ugyanúgy két játszmát veszített a darts-vb első öt fordulójában, mint elődöntős ellenfele, a szembetegséggel küzdő Ryan Searle
A címvédő Luke Littler ugyanúgy két játszmát veszített a darts-vb első öt fordulójában, mint elődöntős ellenfele, a szembetegséggel küzdő Ryan Searle (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Godfrey Pitt)

Hirtelen is romolhat a helyzet

ismerte el a Jonny Clayton ellen megnyert negyeddöntője után a félelmetes igazságot Searle.

Ryan Searle súlyos szembetegsége

A 38 éves játékos a 2019-es torna óta állandó résztvevője a PDC darts-vb-nek, s minden fellépése alkalmával nyert legalább egy meccset, az idei negyeddöntő – és így értelemszerűen az elődöntő is – viszont már egyéni csúcsdöntést jelentett neki. A 20. kiemelt játékos az első négy fordulóban szettet sem veszített, pedig gyakran meg kell kérdeznie a bírót, hogy egyáltalán hova dobta a nyilát.

– Amióta az eszemet tudom, rossz a látásom, de csak másfél éve kaptam meg a pontos diagnózist. Jó volt megtudni, hogy a mi a probléma velem, de gyógymód nincsen – mondta Searle.

A darts-vb pénzdíja orvosi célokat szolgálhat

Nyilatkozata alapján Searle elfogadta a súlyos betegségét, ugyanakkor a tragédia további része, hogy az ADOA örökletes betegség, azaz a dartsjátékos két gyermeke – 11 éves fia és 9 éves lánya – is szenved tőle.

A fiam esetében kevésbé súlyos, mint nekem, a lányom viszont nagyon rosszul lát. Ő regisztrált látássérült, szerintem sosem vezethet.

Próbálom felhívni a betegségre a figyelmet, és segíteni abban, hogy találjanak rá gyógymódot – mondta Searle, aki azt is elárulta, hogy többször kért már riválisaitól is relikviákat, hogy azokat elárverezve támogassa a szembetegsége gyógymódjáért dolgozó alapítványt.

A darts-vb-n Searle maga is rengeteget keres: az elődöntőbe jutásával már legalább 200 ezer font (kb. 88 millió forint) üti a markát. 

S az ő esetében biztosak lehetünk benne, hogy jó helyre megy a pénz. 

Searle-t ugyanis nem a meggazdagodás, hanem a gyermekei látása érdekli igazán.

2026-os PDC-dartsvilágbajnokság

Elődöntők

  • Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Ryan Searle (angol, 20.)
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Gian van Veen (holland, 10.)

