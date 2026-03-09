LiverpoolBajnokok LigájaGalatasarayArne SlotSzoboszlai Dominik

Slot megadta a választ a nagy kérdésre, amit mindenki feltesz Szoboszlairól

Arne Slot a századik mérkőzésére készül a Liverpool vezetőedzőjéként, kedd este a Galatasaray ellen vezényli ki az övéit a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, és egy győzelemmel olyasmit érhet el, amire korábban egy elődje sem volt képes. A holland tréner mellett Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is rekordot állíthat fel Isztambulban. Slot mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján mindhárman szóba kerültek.

2026. 03. 09. 20:05
Arne Slot a századik mérkőzésére készül a Liverpool vezetőedzőjeként Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Ebben az idényben másodszor is megmérkőzik egymással a Galatasaray és a Liverpool. A Bajnokok Ligája alapszakaszában Isztambulban csaptak össze a felek, a hazaiak 1-0 nyertek, kedden ismét Törökországban találkoznak. Most még nagyobb a tét, már a kieséses szakaszban járunk, az egyik csapat kiesik a sorozatból a párharc angliai, jövő szerdai visszavágója után. A liverpooliak számára természetesen a legfontosabb a győzelem holnap, de Arne Slot vezetőedzőnek, Mohamed Szalahnak és Szoboszlai Dominiknak más szempontból is különleges estéje lehet.

Alighanem Slot is örülne, ha Szoboszlai és Szalah rekordokat ünnepelne Isztambulban
Alighanem Slot is örülne, ha Szoboszlai és Szalah rekordokat ünnepelne Isztambulban (Fotó: Peter Byrne / PA Wire)

Slot, Szalah és Szoboszlai különleges estéje

Slot a századik mérkőzésére készül a Vörösök menedzsereként, és amennyiben sikerrel jár a csapata, az lesz a 63. közös győzelmük. Ezzel a holland tréner megdöntené Kenny Dalglish rekordját, aki 62 diadallal zárta az első száz meccsét az együttest irányítva. Szalah liverpooliként nyolcvan Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerepelt – rajta kívül csak Jamie Carragher mondhatja el ezt magáról, de ha az egyiptomi szélső holnap este (18.45) is pályára lép, akkor egyedüli csúcstartó lehet az angol klubnál. Ha pedig betalál, az lenne az ötvenedik gólja a BL-ben, erre korábban egy afrikai futballista sem volt képes a sorozatban. Szoboszlai rendre megcsillogtatja tudását a Bajnokok Ligájában is, olyannyira, hogy korábban nem fordult elő, hogy egy liverpooli játékos egymás utáni hét mérkőzésen betalált vagy gólpasszt adott volna az elitben. A magyar középpályás hatos szériánál jár, Isztambulban egyedülálló dolgot érhetne el.

Mindhárman szóba kerültek a Liverpool hétfői sajtótájékoztatóján. A labdarúgók közül Alexis Mac Allister vett részt az eseményen, és amikor Szalah visszaeséséről kérdezték, rámutatott, nagy kihívás ez az idény minden játékosnak, hiszen össze kell szokniuk az érkezőkkel, és a társak felelőssége is, hogy az egyiptomi király számokat produkál. Szoboszlairól azt mondta, hogy imád mellette játszani, hiszen a magyar középpályás nagyszerűen teljesít, és rendkívül fontos tagja a csapatnak.

Szoboszlai ezért jobbhátvéd

Slot a jobbhátvéd-poszt kapcsán emlegette válogatottunk csapatkapitányát. A holland szakember gyakran ott veti be Szoboszlait, és nem feltétlenül csak akkor, ha az összes jobbhátvédje sérült.

Szoboszlai az egyik, aki a poszton játszott, de ő a középpályán is nagyszerűen teljesített. Most van lehetőségünk a variálásra, de ez általában nincs így. Általában ugyanaz a tizenhárom–tizennégy játékos játszik. A Wolverhampton elleni meccsen tudtam változást vinni a játékba a cserékkel, ez újdonság. Ha Domot jobbhátvédként küldöm be, az azért van, mert ő a legjobb játékos a poszton, nem azért, mert nem lennének más lehetőségeim. Minél többen állnak rendelkezésemre, annál jobb, mert a játékosok néha elfáradnak az idény végére

– adott magyarázatot a Liverpool edzője arra a kérdésre, amit mindenki feltesz Szoboszlaival kapcsolatban. Azaz, hogy miért „pazarolja el” a legjobban teljesítő játékosát azzal, hogy nem a saját posztján veti őt be.

A sajtótájékoztatón Slot Kerkez Milost és posztriválisát, a Wolves ellen remeklő Andy Robertsont is dicsérte, azt azonban nem fedte fel, hogy Isztambulban melyikük kezd balhátvédként. A keretből kimaradókról viszont annyit elárult, hogy Federico Chiesa nem érezte jól magát vasárnap este, ezért nem utazott el Törökországba, Alisson pedig az edzésen észlelt kisebb problémát, és az orvosi stáb úgy ítélte meg, nem áll készen a  játékra. A vasárnapi visszatérésére viszont van esély, amikor a Tottenham Hotspurrel találkozik a Liverpool a Premier League-ben.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, kedd

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 18.45
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 21.00

 

