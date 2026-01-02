darts-vbLuke HumphriesPDC-világbajnokságLuke LittlerGary AndersonMichael van Gerwen

Luke Littler ismét panaszkodott, pedig még kivételeztek is vele

Egyik negyeddöntő sem hozott igazán szoros küzdelmet a PDC-dartsvilágbajnokságon. A világelső Luke Littler kiütéssel került közelebb a címvédéshez, Gian van Veen viszont nála is jobb teljesítményt nyújtva ejtette ki a korábbi győztes Luke Humphriest. Előbbinek Ryan Searle-t, utóbbinak Gary Andersont kellene legyőznie a darts-vb elődöntőjében az egymás elleni finálé megvalósulásához.

2026. 01. 02. 7:11
Luke Littler ezúttal megdicsérte a közönséget, de az edzéshiány okozta gondjaira panaszkodott (Fotó: PA Wire/John Walton)
Csütörtök délután Ryan Searle és a kétszeres világbajnok Gary Anderson jutott be a PDC-dartsvilágbajnokság elődöntőjébe, a sikerükkel pedig mindketten biztosították a pozíciójukat a világranglista első nyolc helyezettje között. Este aztán a címvédő Luke Littler a születésnapos Krzysztof Ratajski 5-0-s legyőzésével garantálta, hogy a darts-vb után is ő lesz a világelső, majd a legszínvonalasabb negyeddöntőben Gian van Veen 5-1-re nyert a 2024-es bajnok Luke Humphries ellen.

Gian van Veen Luke Humphries legyőzésével már a darts-vb elődöntőjébe jutott, egy lépésre a Luke Littler elleni álomdöntője
Gian van Veen Michael van Gerwennek is üzent

Littler „csupán” 100,04-es körátlaggal zárt, ennél Humphries (101,12) és Van Veen (105,41) is jobban teljesített, utóbbi kettő között pedig elsősorban a kiszállózás hatékonysága döntött. Az őszi European Championship 23 éves bajnokának győzelmével az is eldőlt, hogy 

2012 óta először nem Michael van Gerwen a legelőkelőbb helyen álló holland játékos a világranglistán, Van Veen ugyanis őt megelőzve a harmadik helyre lépett fel a rangsorban, és garantálta a helyét a februárban rajtoló Premier League nyolcfős mezőnyében is.

Garantálta, hiszen bár Searle–Anderson vb-döntő esetén Gian van Veen világranglista-5. lenne, és csak az első négy kap biztosan meghívást a PL-be, de Anderson már korábban közölte, hogy semmiképp nem vállalja az ottani szereplést.

– Korábban azt mondtam, hogy a European Championship megnyerése életem legnagyobb sikere, de most már valószínűleg ez pályafutásom legnagyobb győzelme. Ez az érzés leírhatatlan! Nagyon boldog és büszke vagyok, arra is, hogy én lettem az első számú holland játékos, mert erről gyermekként nem is álmodhattam. 

Sosem gondoltam, hogy az egész Hollandiában ikon és példakép Michaelt meg lehet előzni, a célom is az volt, hogy mögötte második lehessek.

– Úgyhogy ez most tényleg nagyon különleges – üzent háromszoros világbajnok honfitársának a kétszeres ifjúsági vb-győztes Van Veen, aki az eddigi öt egymás elleni mérkőzéséből négyet elveszített Gary Anderson ellen.

Luke Littler nem gyakorolt a darts-vb negyeddöntője előtti két napon

Littler és Searle egyaránt két-két szettet veszített eddig a darts-vb alatt, a 18 éves angol mégis egyértelmű esélyesként várhatja az egymás elleni elődöntőt, már csak azért is, mert húsz évvel idősebb honfitársa még sosem győzte le őt. A Ratajski ellen megnyert negyeddöntő után mégsem volt teljesen elégedett, pedig a tornát közvetítő Sky Sports még kivételezett is vele: az elődöntőbe jutott játékosok közül egyedül őt szólaltatták meg a színpad helyett a londoni stúdióban.

– Nem éreztem magam jól ma este, de legalább nyertem. 

A legutóbbi mérkőzésem óta nem gyakoroltam, a szilveszter sem edzéssel telt, úgyhogy eleinte másképpen is fogtam meg a nyilat, mint ahogy szoktam.

– Remélhetőleg így, hogy most már naponta játszom, jobb teljesítményre leszek képes – mondta az angol tinédzser, akinek Ratajski ellen nem volt hasonló gondja az általa ezúttal meg is dicsért közönséggel, mint a Rob Cross elleni nyolcaddöntő során.

Littler és Searle elődöntője magyar idő szerint pénteken 20.45-kor kezdődik, ezt követi Van Veen és Anderson hat nyert játszmáig tartó összecsapása. A két győztes szombat este vív meg egymással a világbajnoki címért és a vele járó egymillió fontért.

2026-os PDC-dartsvilágbajnokság

csütörtök (negyeddöntők):

  • Jonny Clayton (walesi, 5. kiemelt)–Ryan Searle (angol, 20.) 2-5
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol) 5-2
  • Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 5-0
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.) 1-5

péntek este (elődöntők):

  • Littler–Searle
  • Van Veen–Anderson

szombat este (döntő):

  • Littler/Searle–Van Veen/Anderson

