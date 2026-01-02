Luke Littler ismét panaszkodott, pedig még kivételeztek is vele

Csütörtök délután Ryan Searle és a kétszeres világbajnok Gary Anderson jutott be a PDC-dartsvilágbajnokság elődöntőjébe, a sikerükkel pedig mindketten biztosították a pozíciójukat a világranglista első nyolc helyezettje között. Este aztán a címvédő Luke Littler a születésnapos Krzysztof Ratajski 5-0-s legyőzésével garantálta, hogy a darts-vb után is ő lesz a világelső, majd a legszínvonalasabb negyeddöntőben Gian van Veen 5-1-re nyert a 2024-es bajnok Luke Humphries ellen.

Gian van Veen Luke Humphries legyőzésével már a darts-vb elődöntőjébe jutott, egy lépésre a Luke Littler elleni álomdöntője. Forrás: PDC

Gian van Veen Michael van Gerwennek is üzent

Littler „csupán” 100,04-es körátlaggal zárt, ennél Humphries (101,12) és Van Veen (105,41) is jobban teljesített, utóbbi kettő között pedig elsősorban a kiszállózás hatékonysága döntött. Az őszi European Championship 23 éves bajnokának győzelmével az is eldőlt, hogy

2012 óta először nem Michael van Gerwen a legelőkelőbb helyen álló holland játékos a világranglistán, Van Veen ugyanis őt megelőzve a harmadik helyre lépett fel a rangsorban, és garantálta a helyét a februárban rajtoló Premier League nyolcfős mezőnyében is.

Garantálta, hiszen bár Searle–Anderson vb-döntő esetén Gian van Veen világranglista-5. lenne, és csak az első négy kap biztosan meghívást a PL-be, de Anderson már korábban közölte, hogy semmiképp nem vállalja az ottani szereplést.

– Korábban azt mondtam, hogy a European Championship megnyerése életem legnagyobb sikere, de most már valószínűleg ez pályafutásom legnagyobb győzelme. Ez az érzés leírhatatlan! Nagyon boldog és büszke vagyok, arra is, hogy én lettem az első számú holland játékos, mert erről gyermekként nem is álmodhattam.

Sosem gondoltam, hogy az egész Hollandiában ikon és példakép Michaelt meg lehet előzni, a célom is az volt, hogy mögötte második lehessek.

– Úgyhogy ez most tényleg nagyon különleges – üzent háromszoros világbajnok honfitársának a kétszeres ifjúsági vb-győztes Van Veen, aki az eddigi öt egymás elleni mérkőzéséből négyet elveszített Gary Anderson ellen.

VAN VEEN DISPATCHES HUMPHRIES! 🔥



What. A. Performance! 🤯



Gian van Veen averages over 105 to defeat Luke Humphries 5-1 and secure a spot in his maiden World Championship semi-final!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | QF pic.twitter.com/2L6jZoOA3A — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

Luke Littler nem gyakorolt a darts-vb negyeddöntője előtti két napon

Littler és Searle egyaránt két-két szettet veszített eddig a darts-vb alatt, a 18 éves angol mégis egyértelmű esélyesként várhatja az egymás elleni elődöntőt, már csak azért is, mert húsz évvel idősebb honfitársa még sosem győzte le őt. A Ratajski ellen megnyert negyeddöntő után mégsem volt teljesen elégedett, pedig a tornát közvetítő Sky Sports még kivételezett is vele: az elődöntőbe jutott játékosok közül egyedül őt szólaltatták meg a színpad helyett a londoni stúdióban.