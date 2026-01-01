Littler semmit nem bánt meg, ismét üzent az őt piszkáló embereknek

Luke Littlernek nem csupán Rob Cross-szal, a közönséggel is meg kellett küzdenie a darts-vb nyolcaddöntőjében, a címvédő azonban nehezített körülmények közepette is sikerrel abszolválta a feladatot, és bejutott a legjobb nyolc közé: csütörtök este Krzysztof Ratajski lesz az ellenfele az elődöntőért.

Luke Littler a meccs után már jó hangulatban váltott szót Rob Cross-szal (Forrás: X/Luke Littler)

Visszatérve a Cross elleni mérkőzésre, a szurkolók a helyszínen egyértelműen a 2018-as világbajnokot támogatták, míg Littlernek többször is odaszóltak néhányan. Ezt szemmel láthatóan nem viselte jól a világelső, a meccs utáni nyilatkozatában alaposan odapörkölt az őt piszkálóknak: – Csak egy dolgot mondhatok: ti fizetitek a belépőjegyeket és a nyereményemet is, szóval köszönöm, hogy pénzt hoztok nekem, köszönöm, hogy kifütyültetek! Ami nem zavar, tényleg, nem zavar! Ellenséges környezetben játszottam, senki sem akarta, hogy én nyerjek. De megint bebizonyítottam, hogy tévedésben vagytok. A címvédés még messze van, először is jussak be a döntőbe. Most lesz két szabadnapom, és újév napján visszatérek.

Littler nem bánta meg a kirohanását

Később a játékos édesanyja, Lisa Littler is tett arról, hogy ne nyugodjanak meg a kedélyek, ő a közösségi médiában folytatta a szurkolókkal való csatározást. Ami Littlert illeti, a világbajnoki címvédőben nincs megbánás, helyette egy újfajta tapasztalatként jellemezte az összezördülést.

– Ez határozottan olyasvalami volt, amire nem voltam felkészülve. Ez a világbajnokság – azt akarták, hogy az esélytelenebb nyerjen, vagy azt, hogy tovább tartson a meccs, ki tudja? Én csak elvégeztem a feladatomat.

Színtiszta érzelem volt, amit mondtam, már tavaly is akartam egy ponton, és valóban ők fizették a jegyeket, valamint nagyjából a nyereményünket is. Semmit nem bánok.

Tízből kilencszer mindig én leszek az esélyes, és bár nem számítottam rá, hogy a szurkolók ennyire Rob győzelmét akarják majd, ez is olyan dolog, amiből tanulhatok.