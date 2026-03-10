hőmérsékletidőjáráselőrejelzéscsapadék

Még mindig várat magára az eső, 19 fok is lehet + videó

A délies szél mellett is magas, 13 és 19 fok közötti hőmérséklet valószínű kedden.

2026. 03. 10. 6:52
Moscow, Russia - May 14, 2025: Girl sitting with her dog on a bench in spring city park, view through red tulips 2627818419
Kedden nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyolfelhőzet és szaharai por is szűri a napsütést, emellett kevés gomolyfelhő is képződhet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Keddi időjárás (Forrás: HungaroMet)

Csapadék továbbra sem lesz.

A délies szelet elsősorban a Dél-Alföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet

13 és 19 fok között valószínű.

Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, a tünetek enyhülnek, illetve megszűnnek. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – írja a Köpönyeg.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

A hét többi napján is hasonló nappali és éjszakai hőmérsékletre kell számítani. Csapadék legkorábban szerda estétől várható, de csupán helyenként fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, aminek az esélye péntekre ismét kicsi lesz. 

Országos, áztató esőre még várni kell az előrejelzés szerint.

Szerdán eleinte fátyol-, majd gomolyfelhők érkeznek. Délutántól a Dunántúlon akár kisebb zápor is előfordulhat. Reggel 4, délután 16-17 fok körül várható a hőmérséklet.

Csütörtökön a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják. Elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Marad a 16-17 fok körüli maximum.

Pénteken változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. Csapadékra már kicsi az esély. A csúcsérték továbbra is 16 fok körül valószínű.

Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd délutántól megnövekszik a gomolyfelhőzet, és estétől

zápor is előfordulhat.

A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Estétől az északnyugati szél megerősödhet – olvasható a Köpönyegen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


