darts-vbPDC-világbajnokságLuke LittlerPhil TaylorKovács Patrik

Megalázónak érezheti Phil Taylor a darts-vb pénzdíjait, a magyar is többet keresett

A duplájára emelkedett az idei PDC dartsvilágbajnokság pénzdíjalapja a korábbiakhoz képest, sőt harmincéves távlatban elképesztő mértékben növekedtek a kifizetések. Az új világbajnok már egymillió fontot tehet zsebre, ami lényegében ugyanannyi, mint amit minden idők legjobbja, Phil Taylor a 16 világbajnoki címével összesen keresett. A megnövekedett pénzdíjak az első fordulóban kieső magyarnak, Kovács Patriknak is jól jöttek a darts-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 14:05
Phil Taylor harminc éve világbajnokként is kevesebb pénzt kapott, mint most a darts-vb első fordulójában kieső magyar jáékos Fotó: TOLGA AKMEN Forrás: AFP/Tolga Akmen
A karácsonyi szünnapok után szombaton folytatódik a PDC dartsvilágbajnokság. A mostani viadal különlegessége, hogy 2019 óta először megnövelték a pénzdíjakat, és rögtön megduplázták azokat, így a korábbi 2,5 millió font helyett már ötmillió az összdíjazás. Ebből a leendő világbajnok markát egymillió font üti majd. Ez pedig igencsak furcsa lehet, ha belegondolunk, hogy a darts-vb történetének legsikeresebb játékosa, Phil Taylor a 16 világbajnoki címével összesen keresett körülbelül ugyanennyi pénzt.

Phil Taylor a 16 világbajnoki címével összesen keresett annyi pénzt, amennyit most a leendő bajnok kap a darts-vb-n
Phil Taylor a 16 világbajnoki címével összesen keresett annyi pénzt, amennyit most a leendő bajnok kap a darts-vb-n. Fotó: AFP/Tolga Akmen

A német Bild cikke szerint amikor a dartsikon Phil Taylor 1990-ben megszerezte első világbajnoki címét a későbbi összesen 16-ból, ezért 24 ezer fontot kapott. Ráadásul öt évvel később a prémium még alacsonyabb lett: a harmadik vb-győzelméért 1995-ben mindössze 12 ezer font járt neki. Ettől ma már nagyon messze jár a sportág. A darts mostanra milliós üzletté vált.

Kovács Patrik többet keresett, mint Phil Taylor korábban világbajnokként

A jelenlegi világbajnokságon már azok a játékosok is több pénzt kaptak a Phil Taylor harminc évvel ezelőtti vb-címéért járó összeghez képest, akik az első fordulóban kiestek. Köztük Kovács Patrik is, aki 2008 óta az első magyar dartsos volt Bezzeg Nándor után a darts-vb-n. Az angol Callan Rydz ellen 3-0-s vereséget szenvedő Kovács Patrik 15 ezer fontot, átszámítva mintegy 6,7 millió forintot kap.

A magas tévés nézettség, az erős szponzorok és a növekvő nemzetközi érdeklődés olyan szintre emelte a pénzdíjakat, amiről korábban senki sem álmodott a sportágban. Angliában a Sky további öt évvel, egészen 2030-ig meghosszabbította a szerződését a PDC-vel, nem kevesebb mint 143 millió euróért.

A darts-vb győztese annyit keres, mint a legenda 16 világbajnoki címmel

A mostani darts-vb-n a címvédő Luke Littler és a kihívói már a győztesnek járó egymillió fontért küzdenek, ami legutóbb még „csak” 500 ezer font volt. Taylor harminc évvel ezelőtti, 1995-ös 12 ezer fontjához képest pedig több mint 83-szoros emelkedésről van szó.

A Bild szerint nincs még egy olyan nagy sportág, ahol a díjazás ekkorát robbant volna ennyi idő alatt. Összehasonlításként: teniszben Wimbledon pénzdíjai 1995 óta 722 százalékkal (valamivel több mint a hétszeresére), golfban a Mastersé pedig 961 százalékkal emelkedtek.

A rekordvilágbajnok Phil Taylor a 16 vb-címéből összesen 1,022 millió fontot keresett – vagyis csak alig többet, mint amennyit egyetlen vb-győzelem jelent a mostani dartsvilágbajnokságon.

Luke Littler évi négymillió eurót kereshet a szponzori pénzekkel

Már 2021-ben ez volt a terve Eddie Hearnnek, a vb-szervező Matchroom Sports Group főnökének:

– Szeretném a győztes pénzdíját egymillió fontra emelni – mondta négy éve. – Sok ember a pénzdíj nagyságával azonosítja egy sportág rangját. Ha megkérdeznénk járókelőket, mennyit ér egy darts-vb-cím, a többség valószínűleg 10 ezer és 25 ezer font közé tippelne.

A topsztárok – mint Luke Littler – ma már a pénzdíjak mellett hatalmas összegeket keresnek szponzori szerződésekkel is. A tinédzser tavaly hosszú távú szerződést kötött a Target céggel, amely a Bild értesülései szerint évente hat számjegyű összeget biztosít neki, mintegy 1,5 millió eurót.
Ehhez jönnek más reklámmegállapodások is: Xbox, a ruhamárka BoohooMAN, valamint egy snackgyártó – ezek együtt akár évi négymillió euró szponzori bevételt is hozhatnak neki.

