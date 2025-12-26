Megalázónak érezheti Phil Taylor a darts-vb pénzdíjait, a magyar is többet keresett

A karácsonyi szünnapok után szombaton folytatódik a PDC dartsvilágbajnokság. A mostani viadal különlegessége, hogy 2019 óta először megnövelték a pénzdíjakat, és rögtön megduplázták azokat, így a korábbi 2,5 millió font helyett már ötmillió az összdíjazás. Ebből a leendő világbajnok markát egymillió font üti majd. Ez pedig igencsak furcsa lehet, ha belegondolunk, hogy a darts-vb történetének legsikeresebb játékosa, Phil Taylor a 16 világbajnoki címével összesen keresett körülbelül ugyanennyi pénzt.

Phil Taylor a 16 világbajnoki címével összesen keresett annyi pénzt, amennyit most a leendő bajnok kap a darts-vb-n. Fotó: AFP/Tolga Akmen

A német Bild cikke szerint amikor a dartsikon Phil Taylor 1990-ben megszerezte első világbajnoki címét a későbbi összesen 16-ból, ezért 24 ezer fontot kapott. Ráadásul öt évvel később a prémium még alacsonyabb lett: a harmadik vb-győzelméért 1995-ben mindössze 12 ezer font járt neki. Ettől ma már nagyon messze jár a sportág. A darts mostanra milliós üzletté vált.

Kovács Patrik többet keresett, mint Phil Taylor korábban világbajnokként

A jelenlegi világbajnokságon már azok a játékosok is több pénzt kaptak a Phil Taylor harminc évvel ezelőtti vb-címéért járó összeghez képest, akik az első fordulóban kiestek. Köztük Kovács Patrik is, aki 2008 óta az első magyar dartsos volt Bezzeg Nándor után a darts-vb-n. Az angol Callan Rydz ellen 3-0-s vereséget szenvedő Kovács Patrik 15 ezer fontot, átszámítva mintegy 6,7 millió forintot kap.

A magas tévés nézettség, az erős szponzorok és a növekvő nemzetközi érdeklődés olyan szintre emelte a pénzdíjakat, amiről korábban senki sem álmodott a sportágban. Angliában a Sky további öt évvel, egészen 2030-ig meghosszabbította a szerződését a PDC-vel, nem kevesebb mint 143 millió euróért.

A darts-vb győztese annyit keres, mint a legenda 16 világbajnoki címmel

A mostani darts-vb-n a címvédő Luke Littler és a kihívói már a győztesnek járó egymillió fontért küzdenek, ami legutóbb még „csak” 500 ezer font volt. Taylor harminc évvel ezelőtti, 1995-ös 12 ezer fontjához képest pedig több mint 83-szoros emelkedésről van szó.

A Bild szerint nincs még egy olyan nagy sportág, ahol a díjazás ekkorát robbant volna ennyi idő alatt. Összehasonlításként: teniszben Wimbledon pénzdíjai 1995 óta 722 százalékkal (valamivel több mint a hétszeresére), golfban a Mastersé pedig 961 százalékkal emelkedtek.

A rekordvilágbajnok Phil Taylor a 16 vb-címéből összesen 1,022 millió fontot keresett – vagyis csak alig többet, mint amennyit egyetlen vb-győzelem jelent a mostani dartsvilágbajnokságon.