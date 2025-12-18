Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

dartsPDC-világbajnokságdarts-vbdartsvilágbajnokságKovács Patrik

Kovács Patrik a továbbjutásért dob a darts-vb-n – kövesse velünk élőben!

Tizenhét év után első magyarként lép a londoni Alexandra-palota színpadára a 29 éves dartsjátékos. Kovács Patrik Callan Rydz ellen játszik a PDC-dartsvilágbajnokság első fordulójában. Kövesse velünk élőben a darts-vb csütörtöki játéknapjának nyitómérkőzését!

Wiszt Péter
2025. 12. 18. 13:16
Kovács Patrik 2008 óta első magyarként vehetett részt PDC-dartsvilágbajnokságon (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)
Bezzeg Nándor 2008. december 23-án a PDC-dartsvilágbajnokság teljes első fordulójának utolsó mérkőzését vívta Vincent van der Voort ellen, és összesen három leget nyerve, szetteket tekintve 3-0-ra kapott ki holland riválisától. Azóta majdnem napra pontosan tizenhét év telt el, hogy ismét magyar játékos lépjen a londoni Alexandra-palota színpadára: a csütörtöki nyitányon Kovács Patrik a kétszeres világbajnoki negyeddöntős Callan Rydz ellen lép a tábla elé. A 27 éves angol játékos jelenleg a 42. helyen áll a világranglistán, de a darts-vb-ken rendre jobban teljesít, mint az idény korábbi szakaszában – a legutóbbi világbajnokság hősének számított azzal, hogy a torna négy legmagasabb körátlagából három is az ő nevéhez fűződött –, így egyértelmű esélyesként várhatta a találkozót.

Kovács Patrik Callan Rydz ellen vív meg a PDC-darts-vb első fordulójában
Kovács Patrik Callan Rydz ellen vív meg a PDC-darts-vb első fordulójában (Fotó: PDC)

A civilként a vendéglátásban dolgozó 29 éves magyar játékos a Hungarian Darts Super League megnyerésével vívta ki az indulási jogot a 128-as főtáblán. Kovács Patrik a hét elején a családjával érkezett meg Londonba, ahol elmondása szerint nyomás nélkül léphetett csütörtök kora délután az Alexandra-palotába – oda, ahol korábban még nézőként sem járt.

Azt már előzetesen is lehetett tudni, hogy Kovács 15 ezer fonttal (6,6 millió forinttal) biztosan gazdagodik a vb-főtáblás szerepléséért, továbbjutás esetén pedig ezt további legalább 10 ezer font (4,4 millió forint) követhetné. Az is ismert volt, hogy a Kovács–Rydz mérkőzés győztesére Daryl Gurney vagy Beau Greaves vár december 23-án.

Kovács Patrik és Callan Rydz darts-vb-mérkőzésének eseménysora

A találkozó három győztes szettig tart, egy játszmában három leget (501 pont hamarabbi „elfogyasztása", duplaszektorral lezárva) kell megnyerni.

 

Cikkünk frissül a mérkőzés eseményeivel.

 

PDC-dartsvilágbajnokság, 1. forduló:

  • KOVÁCS PATRIK–Callan Rydz (angol) 0-0 – élő

a délután további programja:

  • Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
  • Ryan Joyce (angol, 24. kiemelt)–Owen Bates (angol)
  • Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

csütörtök esti program:

  • Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
  • Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
  • Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

