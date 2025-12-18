Magyar esély: Luke Littlert is lekörözte a darts-vb-n, majd teljesen összeomlott a rivális

Június közepén derült ki, hogy a PDC-dartsvilágbajnokság idén 96-ról 128 fősre duzzadt mezőnyének magyar indulója is lesz. Október közepén aztán a Hungarian Darts Super League megnyerésével Kovács Patrik vívta ki a jogot, hogy ott legyen a londoni Alexandra-palotában. November végén az is eldőlt, hogy a 29 éves Kovács ellenfele a nála két évvel fiatalabb Callan Rydz lesz a darts-vb első fordulójában. A világranglista-42. angol játékos elleni mérkőzésre csütörtökön (ma), magyar idő szerint 13.40-től kerül sor, a televízióban a Sport1-en lesz követhető.

Amikor a „The Planer” becenévre hallgató Kovács Patrik a Black Eyed Peas zenekar Let’s Get It Started című számára bevonul csütörtök délután a legendás színpadra, egy 2008 óta tartó sorozat zárul le. Legutóbb ugyanis még tizenhét éve, Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, ő akkor az első fordulóban kapott ki a holland Vincent van der Voorttól, aki egyébként épp a napokban jelentette be a visszavonulását.

Az ózdiak (Salgótarjánban élő) játékosa a családjával együtt a hét elején utazott Londonba, ahol

nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a Rydz elleni mérkőzését, szerinte ugyanis a teher inkább az angol dartsost nyomja majd.

Kovács még nem játszott ellene, viszont szerepeltek már több tornán együtt és ismeri riválisa játékát.

A főállásban a vendéglátásban dolgozó Kovács Patrik már négy alkalommal szerepelt csapat-világbajnokságon magyar színekben, indult European Tour-állomásokon és vett részt WDF-világbajnokságokon, az utóbbi évek hullámvölgyei után viszont nem kérdés, hogy eddigi pályafutása csúcspontját jelenti, hogy az Alexandra-palotában léphet színpadra.

Ki is a magyar dartsos londoni ellenfele?

Callan Rydz 2018-ban és 2022-ben is elődöntős volt az ifjúsági PDC-világbajnokságon, de a felnőttek között is ért már el kiváló eredményt. Ami a vb-ket illeti, 2022-ben és a legutóbbi (2025-ösnek nevezett) viadalon is a legjobb nyolc közé jutott, utóbbi tornán többek között Martin Schindlert és Dimitri Van den Berghet is legyőzve – hogy aztán a negyeddöntőben a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen ellen 103,88-as körátlaggal kapjon ki.

Ami még lenyűgözőbb, hogy a 2025-ös világbajnokság négy legmagasabb átlagából három is Rydz nevéhez fűződött, köztük a későbbi győztes Luke Littler 105,48-asát megelőzve az egész torna legmagasabb, 107,06-os teljesítménye.

Az idei éve aztán kevésbé sikerült jól az angolnak, aki nagy tornán előtte sem jutott el elődöntőig. A Van Gerwen elleni január 1-jei vereség óta Callan Rydz mindkét major versenyén (Masters és UK Open) azonnal kiesett, ezeken kívül pedig csak Players Championship-állomásokon és European Tour-fordulókon vett részt inkább kevesebb, mint több sikerrel: a legjobb nyolc közé is csak egyszer, még februárban jutott el.