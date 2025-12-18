dartsPDC-világbajnokságdarts-vbCallandartsvilágbajnokságKovács Patrik

Magyar esély: Luke Littlert is lekörözte a darts-vb-n, majd teljesen összeomlott a rivális

Október 18-án derült ki, hogy ki képviselheti a magyar színeket a londoni PDC-dartsvilágbajnokságon. Kovács Patrik első fordulós mérkőzésére két hónappal később, csütörtökön (ma) kerül sor, az angol Callan Rydz ellen 2008 óta első magyar játékosként állhat a londoni Alexandra-palota színpadára. Az angol klasszis a legutóbbi darts-vb-n kiemelkedő teljesítményt nyújtott, az idei éve azonban nem sikerült olyan jól, hogy ne lehessen elképzelni Kovács Patrik esetleges sikerét.

Wiszt Péter
2025. 12. 18. 4:45
Kovács Patrik képviseli Magyarországot a PDC-dartsvilágbajnokságon
Kovács Patrik képviseli Magyarországot a PDC-dartsvilágbajnokságon (Fotó: facebook.com/patriktheplaner)
Június közepén derült ki, hogy a PDC-dartsvilágbajnokság idén 96-ról 128 fősre duzzadt mezőnyének magyar indulója is lesz. Október közepén aztán a Hungarian Darts Super League megnyerésével Kovács Patrik vívta ki a jogot, hogy ott legyen a londoni Alexandra-palotában. November végén az is eldőlt, hogy a 29 éves Kovács ellenfele a nála két évvel fiatalabb Callan Rydz lesz a darts-vb első fordulójában. A világranglista-42. angol játékos elleni mérkőzésre csütörtökön (ma), magyar idő szerint 13.40-től kerül sor, a televízióban a Sport1-en lesz követhető.

Callan Rydz lesz Kovács Patrik ellenfele a londoni PDC-dartsvilágbajnokság első fordulójának csütörtöki játéknapján
Callan Rydz lesz Kovács Patrik ellenfele a londoni PDC-dartsvilágbajnokság első fordulójának csütörtöki játéknapján (Fotó: PDC)

Kovács Patrik Callan Rydz ellen a darts-vb-n

Amikor a „The Planer” becenévre hallgató Kovács Patrik a Black Eyed Peas zenekar Let’s Get It Started című számára bevonul csütörtök délután a legendás színpadra, egy 2008 óta tartó sorozat zárul le. Legutóbb ugyanis még tizenhét éve, Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, ő akkor az első fordulóban kapott ki a holland Vincent van der Voorttól, aki egyébként épp a napokban jelentette be a visszavonulását.

Az ózdiak (Salgótarjánban élő) játékosa a családjával együtt a hét elején utazott Londonba, ahol 

nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a Rydz elleni mérkőzését, szerinte ugyanis a teher inkább az angol dartsost nyomja majd. 

Kovács még nem játszott ellene, viszont szerepeltek már több tornán együtt és ismeri riválisa játékát.

A főállásban a vendéglátásban dolgozó Kovács Patrik már négy alkalommal szerepelt csapat-világbajnokságon magyar színekben, indult European Tour-állomásokon és vett részt WDF-világbajnokságokon, az utóbbi évek hullámvölgyei után viszont nem kérdés, hogy eddigi pályafutása csúcspontját jelenti, hogy az Alexandra-palotában léphet színpadra.

Kovács Patrik megmutathatja az egész világnak, hogy mire képes
Kovács Patrik megmutathatja az egész világnak, hogy mire képes (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Ki is a magyar dartsos londoni ellenfele?

Callan Rydz 2018-ban és 2022-ben is elődöntős volt az ifjúsági PDC-világbajnokságon, de a felnőttek között is ért már el kiváló eredményt. Ami a vb-ket illeti, 2022-ben és a legutóbbi (2025-ösnek nevezett) viadalon is a legjobb nyolc közé jutott, utóbbi tornán többek között Martin Schindlert és Dimitri Van den Berghet is legyőzve – hogy aztán a negyeddöntőben a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen ellen 103,88-as körátlaggal kapjon ki. 

Ami még lenyűgözőbb, hogy a 2025-ös világbajnokság négy legmagasabb átlagából három is Rydz nevéhez fűződött, köztük a későbbi győztes Luke Littler 105,48-asát megelőzve az egész torna legmagasabb, 107,06-os teljesítménye.

Az idei éve aztán kevésbé sikerült jól az angolnak, aki nagy tornán előtte sem jutott el elődöntőig. A Van Gerwen elleni január 1-jei vereség óta Callan Rydz mindkét major versenyén (Masters és UK Open) azonnal kiesett, ezeken kívül pedig csak Players Championship-állomásokon és European Tour-fordulókon vett részt inkább kevesebb, mint több sikerrel: a legjobb nyolc közé is csak egyszer, még februárban jutott el. 

Nem vitás, hogy így is ő a Kovács Patrik elleni összecsapás esélyese, de egy évvel ezelőtt még nagyobb favoritja lett volna egy ilyen mérkőzésnek. A találkozó három győztes szettig tart, egy játszmában három leget (501 pont hamarabbi „elfogyasztása", duplaszektorral lezárva) kell megnyerni.

Kovácsék után Van Gerwenék is a színpadon

A Kovács–Rydz-párharc győztesére a második fordulóban – a legjobb 64 között – a pénteki Daryl Gurney–Beau Greaves összecsapás továbbjutója vár majd. A torna megduplázódott, ötmillió fontos összdíjazásából ez első fordulóban búcsúzó dartsjátékosok fejenként 15 ezer fonttal (6,5 millió forinttal) gazdagodnak, azaz Kovács Patrik egy esetleges vereség esetén is bezsebelhetne ekkora összeget.

Csütörtökön a nyitómérkőzés után még további hét találkozót rendeznek, és többek között a tavalyi World Grand Prix-győztes Mike De Decker, majd este a legnépszerűbb női versenyzőként Fallon Sherrock, az alaposan lefogyott háromszoros világbajnok Michael van Gerwen, végül pedig a mezőny egyik leglassabb dobójaként Alexis Toylo is táblához lép. Magyarország szeme viszont egy 29 éves fiatalemberen van, aki a hazai szurkolók buzdítását is élvező Callan Rydz ellen szó szerint nagy dobásra készül.

PDC-dartsvilágbajnokság, 1. forduló:

csütörtök délutáni program:

  • KOVÁCS PATRIK–Callan Rydz (angol)
  • Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
  • Ryan Joyce (angol, 24. kiemelt)–Owen Bates (angol)
  • Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

csütörtök esti program:

  • Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
  • Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
  • Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

 

