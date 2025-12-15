Tűzzel játszottak – kínos malőr a darts-vb-n az egyik esélyes főszereplésével

Stephen Bunting kiváló idény végén érkezett a PDC dartsvilágbajnokságra. A 40 éves angol mackó egy sor világbajnokot megelőzve a vb negyedik kiemeltje, mégis majdnem már az első fordulóban kiesett.

Stephen Bunting sportszerűen a lengyel Sebastian Bialeckit élteti a győzelme után a dartsvilágbajnokságon a tie-breakben kivívott sikere után Forrás: PDC

Bunting esélyeshez méltón, két magabiztos, 3-1-es szettel kezdte a lengyel Bialecki elleni mérkőzést, aztán váratlanul megtorpant. A lengyel előbb 3-0-lal szépített, majd a negyedik szettet is megnyerte 3-1-re, így egyenlített. Sőt, az ötödik szettben is vezetett már 2-1-re, tehát egyetlen legre volt a sikertől. Akkor azonban megremegett a keze.

Bunting váratlanul bajba került

Bunting egyenlített, majd az ötödik leget is megnyerte. A kamera előbb az őrjöngő kisfiát vágta be, majd felcsendültek a fanfárok, tűzijáték gyúlt, a nézők is ünnepeltek. Túl korán. A szabályok szerint döntőszettben két leggel kell nyerni…

Bunting persze tisztában volt ezzel, nem is zökkentette ki a malőrt, s a következő leget is behúzta, így megnyerte a meccset, ami után már tényleg következhetett az ünneplés.

BUNTING STUMBLES OVER THE LINE 🎯



What a contest 🙌



In our first tiebreaker of the tournament, Stephen Bunting breaks Sebastian Bialecki's throw, and finishes the job to win 3-2 and stumble over the line!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/MiCtllqPgO — PDC Darts (@OfficialPDC) December 14, 2025

Miért torpant meg Bunting?

– Valamiért belealudtam a meccsbe a második szett után. De nagyon örülök, hogy ki tudtam magam rángatni a gödörből – magyarázta Bunting a mérkőzés után, majd így folytatta:

– Nagyon jól éreztem magam. De amikor az Ally Pally-ban játszol, az összes érzelmet át kell élned. A torna első mérkőzése mindig a legnehezebb. Két évvel ezelőtt még elvesztettem volna ezt a meccset. A rajongók segítettek nekem, magával ragadott az Ally Pally (az Alexander Palace közismert beceneve) hangulata.

Valóban a darts-vb egyik esélyese?

Bunting a számok alapján amúgy jól játszott: 96,39 pontos átlaggal és 50 százalékos kiszálló mutatóval zárta a mérkőzést, majd önbizalomtól duzzadó nyilatkozatot adott:

Minden tőlem telhetőt megteszek hogy megnyerjem a világbajnokságot. 40 éves vagyok, nincs már sok időm erre.

Bunting tehát megúszta, s noha meglepetések már akadtak, igazán nagy esélyes még nem esett ki a dartsvilágbajnokságon.

Darts-vb, vasárnapi eredmények:

Ritchie Edhouse –Jonny Tata 0:3

Dom Taylor–Oskar Lukasiak 3:0

Richard Veenstra–Nitin Kumar 2:3

Joe Cullen–Bradley Brooks 3:0

Lukas Wenig–Wesley Plaisier 1:3

Dimitri Van den Bergh–Darren Beveridge 0:3

Stephen Bunting–Sebastian Bialecki 3:2

James Hurrell–Stowe Buntz 3:1

Bunting sajtótájékoztatója: