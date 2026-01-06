Meghalt egy republikánus képviselő

LaMalfa halálával a republikánusok 218 képviselői széket tudhatnak magukénak az alsóházban, míg a demokraták 213 képviselővel rendelkeznek.

A tragikus halálesettel két nap alatt két képviselői helyet veszített a Republikánus Párt a képviselőházban, miután hétfőn töltötte utolsó napját törvényhozóként Marjorie Taylor Greene, aki tavaly novemberben jelentette be, hogy visszaadja képviselői mandátumát. A republikánus párt konzervatív szárnyához tartozó politikus tavaly az Epstein-akták nyilvánossága körüli vitában szembekerült Donald Trump elnökkel. A napokban bírálta az amerikai igazságügyi hatóságok és a hadsereg különleges akcióját Venezuelában, mely Nicolás Maduro letartóztatását eredményezte.