Meghalt egy republikánus képviselő

Doug LaMalfa halálhírét a republikánus frakció vezető politikusa, Tom Emmer jelentette be, részvétét kifejezve a család felé. A republikánusok így 218, míg a demokraták 213 mandátummal rendelkeznek az alsóházban. Két nap alatt ez már a második elveszített képviselő.

Egy republikánus képviselő hirtelen halálával csökkent a korábban is szűk republikánus többség az amerikai Kongresszusban kedden. Doug LaMalfa kaliforniai képviselő halálhírét a republikánus párt rangidős képviselője, Tom Emmer jelentette be közösségi oldalán. A közleményben részvétet nyilvánított a politikus családja felé, valamint „hirtelen” halálesetet említett.

Doug LaMalfa (jobb oldalon) republikánus képviselő.

LaMalfa halálával a republikánusok 218 képviselői széket tudhatnak magukénak az alsóházban, míg a demokraták 213 képviselővel rendelkeznek.

A tragikus halálesettel két nap alatt két képviselői helyet veszített a Republikánus Párt a képviselőházban, miután hétfőn töltötte utolsó napját törvényhozóként Marjorie Taylor Greene, aki tavaly novemberben jelentette be, hogy visszaadja képviselői mandátumát. A republikánus párt konzervatív szárnyához tartozó politikus tavaly az Epstein-akták nyilvánossága körüli vitában szembekerült Donald Trump elnökkel. A napokban bírálta az amerikai igazságügyi hatóságok és a hadsereg különleges akcióját Venezuelában, mely Nicolás Maduro letartóztatását eredményezte.

A Kongresszus republikánus tagjai kedden zártkörű gyűlésen találkoznak, amelyen 2026 politikai feladatait, valamint a novemberi félidős kongresszusi választásokra való felkészülés lépéseit vitatják meg. A tanácskozást Donald Trump elnök beszéde nyitotta meg a washingtoni Kennedy Centerben.

