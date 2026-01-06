Felgyújtották a német antiszemitizmus elleni állambiztos fészerét

Világszerte megszaporodtak a kifejezetten zsidó közösségek elleni merényletek. Egyre többen tartanak attól, hogy a zsidógyűlölet ismét visszaszivárog a mindennapokba. Erre az ausztrál tragédia irányította rá a figyelmet december közepén, amikor hanukát ünneplő zsidó civilekre támadt két fegyveres, és válogatás nélkül vérengzést rendezett a tömegben.

Fotó: AFP

A Sydney egyik legismertebb tengerpartján, a Bondi Beachen történt lövöldözésben tizenkét ember meghalt és több tucatnyian megsérültek. A hatóságok szerint a támadókat az Iszlám Állam tanai inspirálták, és közölték, hogy a terrorszervezet zászlaját megtalálták a támadók autójában.