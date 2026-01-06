Rendkívüli

bóka jánosandreas büttnerantiszemitizmus

Felgyújtották a német antiszemitizmus elleni állambiztos fészerét

Felgyújtották a német antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős állambiztos, Andreas Büttner templini ingatlanához tartozó fészert vasárnap. A támadás idején családja a házban tartózkodott, személyi sérülés nem történt, az ügyben az állambiztonság indított nyomozást. Az eset kapcsán Bóka János arra figyelmeztetett: olyan erők térnek vissza, amelyeket a történelem egyszer már maga mögött hagyott, és hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés morális és politikai felelősség is.

2026. 01. 06.
Világszerte megszaporodtak a kifejezetten zsidó közösségek elleni merényletek. Egyre többen tartanak attól, hogy a zsidógyűlölet ismét visszaszivárog a mindennapokba. Erre az ausztrál tragédia irányította rá a figyelmet december közepén, amikor hanukát ünneplő zsidó civilekre támadt két fegyveres, és válogatás nélkül vérengzést rendezett a tömegben.

Bóka János az antiszemitizmus visszatérésére figyelmeztetett.
A Sydney egyik legismertebb tengerpartján, a Bondi Beachen történt lövöldözésben tizenkét ember meghalt és több tucatnyian megsérültek. A hatóságok szerint a támadókat az Iszlám Állam tanai inspirálták, és közölték, hogy a terrorszervezet zászlaját megtalálták a támadók autójában. 

A történtek hatására Viktor Fadlun, a Római Zsidó Közösség elnöke felhívta a figyelmet, hogy nemcsak Ausztráliában, hanem Olaszországban is gátlástalan zsidóellenes hangulat uralkodik.

Figyelmeztetett, hogy a politikai célokra felhasznált antiszemitizmus előbb vagy utóbb vérontásba és erőszakba torkollik. A zsidó közösség vezetője hangsúlyozta: a demokrácia és a zsidó–keresztény gyökerek ellen indítottak támadást, amit nem szabad tétlenül szemlélni. 

 

Andreas Büttner elleni gyilkossági kísérlet

Bóka János sajnálatát fejezte ki az Andreas Büttner elleni támadás hallatán
Andreas Büttner, Brandenburg tartomány antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős állambiztosa támadás célpontjává vált vasárnap: ismeretlen elkövetők felgyújtották a templini magánterületén található fészert. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben az Állami Bűnügyi Rendőrség állambiztonsági osztálya indított nyomozást.

 Büttner elmondta, hogy a támadás idején családja a házban tartózkodott; személyi sérülés nem történt, ugyanakkor az eset súlyosan megrázta őket. Hangsúlyozta: a történtek ellenére nem hagyja magát megfélemlíteni.

Bóka János a gyilkossági kísérlet hírén felháborodva a közösségi média felületén osztotta meg a gondolatait:

„Mély megrendüléssel értesültem arról, hogy vasárnap hajnalban felgyújtották Andreas Büttner, Brandenburg tartomány antiszemitizmus elleni biztosának lakását” – írta. 

Sajnálatos módon ez nem elszigetelt jelenség Nyugat-Európában, ahol az elmúlt időszakban egymást követték az antiszemita indíttatású támadások és incidensek

– hívta fel rá a figyelmet.

Szerencsére a mostani gyilkossági kísérlet során nem történt személyi sérülés. 

Fájdalmas emlékeztető ez arra, hogy ismét olyan erőkkel kell szembenéznünk, amelyekről joggal hittük, hogy végleg eltűntek a történelem süllyesztőjében, és amelyek visszatérését sokáig elképzelhetetlennek tartottuk

 – fejezte ki aggodalmát Bóka. 

Az antiszemitizmus elleni fellépés nem csupán erkölcsi, hanem politikai felelősség is. 

Magyarország kormánya az antiszemitizmus minden formájával szemben zéró toleranciát hirdetett, és elkötelezett az európai zsidó élet védelme és megerősítése mellett

– fejezte ki támogatását a miniszter. „Andreas Büttnernek munkájához kívánok erőt és kitartást, családjának pedig békét és nyugalmat” – zárta gondolatait.

 

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: AFP)

