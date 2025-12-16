Olaszországra is lesújthat az antiszemita gyűlölet

Fájdalommal emlékeztek meg Olaszországban az ausztráliai terrormerénylet áldozatairól. A római zsidó közösség tagjai Barberini téren gyűltek össze, hogy közösen gyújtsák meg a nyilvánosság előtt elhelyezett kilencágú gyertyatartó lángjait. Az ausztráliai vérontás híre erősen rányomta a hangulatát a római közösség ünnepére. Noemi Segni az Olaszországi Zsidó Közösségek Uniójának elnöke a Sydneyben, a Bondi Beachen történt a zsidó közösséget célzó terrortámadással kapcsolatban mély megdöbbenésének és szomorúságának adott hangot. Részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, a sérülteknek és az ausztrál zsidó közösségnek.

Tüntetés Olaszországban (Fotó: AFP)

A zsidó vezető a sajtónak nyilatkozva elmondta, nem tartja kizártnak, hogy Európában vagy Olaszországban is hasonló támadás éri a közösség tagjait.

Felhívta a figyelmet, hogy az antiszemitizmus és a gyűlölet példátlan mérteket öltött a nyugati országokban. Beszámolt arról, hogy az Izrael-ellenes tüntetések kétségbeejtően felkorbácsolták a zsidógyűlöletet, legitimáljak a közösség tagjaival szembeni az erőszakot. Noemi Segni hozzáfűzte az Izrael-ellenes gyűlöletkampányban a sajtó is részt vett, egyoldalúan tájékozatott a gázai háborúról.

A zsidó közösség elnöke szerint a politikai vezetők alábecsülik az antiszemita narratívát, sőt a baloldal politikai tőkét kovácsolt a palesztin ügyből.

Fájdalommal ismerte el, hogy egy esetleges terrormerénylet az olasz városokban is megtörténhet. Ennek megelőzésére szigorítások bevezetését szorgalmazta nemcsak Olaszországban, hanem Európában is. A zsidó vezető hangsúlyozta, hogy közösségeik továbbra is kiállnak a demokratikus értékek és a békés együttélés mellett, annak ellenére, hogy a gyűlöletbeszéd és a terrorizmus aláássa a békét. Kijelentette, a világ bármelyik pontján is élnek, nem engednek a megfélemlítéseknek.

Viktor Fadlun a Római Zsidó Közösség elnöke felhívta a figyelmet, hogy nemcsak Ausztráliában, hanem Olaszországban is gátlástalan zsidóellenes hangulat uralkodik, mindez a palesztin propaganda hazugságainak következménye.

Figyelmeztetett, hogy a politikai célokra felhasznált antiszemitizmus előbb, vagy utóbb vérontásba és erőszakba torkoll. A zsidó közösség vezetője hangsúlyozta a demokrácia és a zsidó keresztény gyökerek ellen indítottak támadást, melyet nem szabad tétlenül szemlélni.

Szigorú szankciók bevezetését kérik a kormánytól az antiszemita cselekedetek megbüntetésére.