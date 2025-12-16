olaszországsydneyzsidózsidó közösség

Olaszországra is lesújthat az antiszemita gyűlölet

Zsidó vezetők figyelmeztetnek, hogy az Olaszországban élő közösség sem mentes a terrorizmus veszélyétől. Az olasz belügyminiszter közölte, fokozták a zsidók lakta negyedek, zsinagógák, kulturális intézmények és külképviseletek hatósági ellenőrzését. 

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 16. 6:45
Olaszországban fokozzák a biztonsági intézkedéseket (Fotó: AFP)
Olaszországban fokozzák a biztonsági intézkedéseket (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fájdalommal emlékeztek meg Olaszországban az ausztráliai terrormerénylet áldozatairól. A római zsidó közösség tagjai Barberini téren gyűltek össze, hogy közösen gyújtsák meg a nyilvánosság előtt elhelyezett kilencágú gyertyatartó lángjait. Az ausztráliai vérontás híre erősen rányomta a hangulatát a római közösség ünnepére. Noemi Segni az Olaszországi Zsidó Közösségek Uniójának elnöke a Sydneyben, a Bondi Beachen történt a zsidó közösséget célzó terrortámadással kapcsolatban mély megdöbbenésének és szomorúságának adott hangot. Részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, a sérülteknek és az ausztrál zsidó közösségnek. 

Tüntetés Olaszországban (Fotó: AFP)
Tüntetés Olaszországban (Fotó: AFP)

A zsidó vezető a sajtónak nyilatkozva elmondta, nem tartja kizártnak, hogy Európában vagy Olaszországban is hasonló támadás éri a közösség tagjait. 

Felhívta a figyelmet, hogy az antiszemitizmus és a gyűlölet példátlan mérteket öltött a nyugati országokban. Beszámolt arról, hogy az Izrael-ellenes tüntetések kétségbeejtően felkorbácsolták a zsidógyűlöletet, legitimáljak a közösség tagjaival szembeni az erőszakot. Noemi Segni hozzáfűzte az Izrael-ellenes gyűlöletkampányban a sajtó is részt vett, egyoldalúan tájékozatott a gázai háborúról. 

A zsidó közösség elnöke szerint a politikai vezetők alábecsülik az antiszemita narratívát, sőt a baloldal politikai tőkét kovácsolt a palesztin ügyből. 

Fájdalommal ismerte el, hogy egy esetleges terrormerénylet az olasz városokban is megtörténhet. Ennek megelőzésére szigorítások bevezetését szorgalmazta nemcsak Olaszországban, hanem Európában is. A zsidó vezető hangsúlyozta, hogy közösségeik továbbra is kiállnak a demokratikus értékek és a békés együttélés mellett, annak ellenére, hogy a gyűlöletbeszéd és a terrorizmus aláássa a békét. Kijelentette, a világ bármelyik pontján is élnek, nem engednek a megfélemlítéseknek. 

Viktor Fadlun a Római Zsidó Közösség elnöke felhívta a figyelmet, hogy nemcsak Ausztráliában, hanem Olaszországban is gátlástalan zsidóellenes hangulat uralkodik, mindez a palesztin propaganda hazugságainak következménye. 

Figyelmeztetett, hogy a politikai célokra felhasznált antiszemitizmus előbb, vagy utóbb vérontásba és erőszakba torkoll. A zsidó közösség vezetője hangsúlyozta a demokrácia és a zsidó keresztény gyökerek ellen indítottak támadást, melyet nem szabad tétlenül szemlélni. 

Szigorú szankciók bevezetését kérik a kormánytól az antiszemita cselekedetek megbüntetésére. 

Az Olaszországi Zsidó Fiatalok Egyesülete szerint a Hanukka ünnepén elkövetett terrortámadásnak erős üzenete van. A fények meggyújtása nem privát gesztus, hanem az identitás és a szabadság látható jele. A Hanukka kezdetén végrehajtott támadással azt üzenik, hogy a zsidóknak nincs joguk, hogy nyíltan, rejtőzködés nélkül éljenek és gyakorolják vallásukat. A Sidney-ben történt mészárlás annak a bizonyítéka, hogy mi történik, amikor egy társadalomban az antiszemitizmus intő jeleit figyelmen kívül hagyják, vagy tolerálják. Ha nem büntetik, nem ítélik el határozottan, akkor a gyűlöletbeszéd, a torz narratívák és az előítéletek elfogadottakká válnak és olyan légkör alakul ki, melyben könnyen terjed az erőszak. A zsidó fiatalok hangsúlyozzák, hogy a gyűlölet elleni küzdelem nem csak a zsidó közösség harca, hanem kollektív felelősség.

Edit Burke magyar származású zsidó írónő, a holokauszt túlélője úgy nyilatkozott a sajtónak, nem hiszi, hogy a zsidóüldözés sötét korszaka visszatér, azt azonban igen, hogy az antiszemitizmus örökké megmarad. 

Borítókép: Olaszországban fokozzák a biztonsági intézkedéseket (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekorosz vagyon

A háború a probléma, nem Orbán Viktor

Bánó Attila avatarja

Uniós szakítópróba lesz a lefoglalt orosz vagyon sorsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu