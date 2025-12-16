Orosz-ukrán háború: Trump bejelentette a fordulatot

Donald Trump közölte, hogy a hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfővel, valamint a NATO főtitkárával. Trump célja az orosz-ukrán háború lezárása.

Orosz-ukrán háború: közel lehet a vég?

A dolgok elég jól haladnak

– foglalta össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez.