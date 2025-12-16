oroszországháborúorosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború: Trump bejelentette a fordulatot

Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás. Ezt mondta az amerikai elnök a Fehér Házban hétfőn, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra. Véget érhet az orosz-ukrán háború?

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 6:19
Orosz-ukrán háború: Trump lezárná a vérontást (Fotó: AFP)
Donald Trump közölte, hogy a hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfővel, valamint a NATO főtitkárával. Trump célja az orosz-ukrán háború lezárása.

 

Orosz-ukrán háború: közel lehet a vég?
A dolgok elég jól haladnak

 – foglalta össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez.

Donald Trump egyben kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően „egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt. Megjegyezte, hogy véleménye szerint jelenleg Oroszország a háború lezárását akarja. 

A probléma az, hogy egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar

 – fogalmazott az amerikai elnök.

Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélt-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt. 
A háború lezárását követő biztonsági garanciával kapcsolatban az amerikai elnök elmondta, hogy ezen közösen dolgoznak Európával, amelynek nagy része lesz annak biztosításában, és célnak nevezte, hogy a háború ne kezdődhessen újra.

Deák Dániel elemző a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált a fejleményekre:

Trump világossá tette: Ukrajna már elvesztette a megszállt területeket, Putyin megállapodást akar!


Borítókép: Orosz-ukrán háború: Trump lezárná a vérontást (Fotó: AFP)

