Trump bejelentette a tömegpusztító fegyvert

Donald Trump amerikai elnök tömegpusztító fegyverré nyilvánította a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 16. 6:03
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen írta alá rendeletét, amelynek nyitómondata megállapítja, hogy „a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez".

Trump hatalmas bejelentést tett (Fotó: AFP)
A jogszabály szerint a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői hálózatok állítják elő és terjesztik, ami fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, valamint táplálja az amerikai kontinensen, így az Egyesült Államok határainál a törvényen kívüli állapotokat.

Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal támasztja alá, hogy a vegyi anyagnak már két milligramja halálos adagot jelent, és ennek következtében a túladagolás „amerikaiak százezreinek halálát okozta".

Az elnöki dokumentumban szereplő tömegpusztító fegyver megjelölés a „törvénytelen úton előállított fentanilra" vonatkozik, ami azt takarja, hogy az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényének rendelkezéseibe ütköző módon állítják elő és terjesztik.
A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, az alapösszetevők jórészt Kínából származnak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

