A zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, a szakképző iskolák online oktatásra állnak át a várható ónos eső miatt

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a várható extrém időjárási körülmények miatt azt javasolja az autósoknak, pénteken ne induljanak útnak, a lakosoktól pedig odafigyelést kérnek az idősekre, egyedül élőkre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 21:17
Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

Gyalogosok az ónos esőtől jeges járdán Nagykanizsán (Fotó: MTI/Varga György)

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra figyelmeztetett, hogy péntekre az akár többórás ónos eső miatt a HungaroMet másodfokú riasztást adott ki, ezért aki teheti, autóval ne induljon útnak a csapadékos területeken. A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntekre várható extrém időjárási körülmények miatt csütörtökön kiadott közleményében azt írta: 

a hóeltakarításban, baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek a veszélyek elhárítására, folyamatosan együttműködnek azok csökkentése érdekében.

A lakosságnak óvintézkedéseket javasolnak, illetve odafigyelést kérnek az idősekre, egyedül élőkre.

A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, a diákok ne induljanak el az iskolába.

Borítókép: Gyalogosok az ónos esőtől jeges járdán Nagykanizsán, a Huszti téren 2017. február 1-jén (Fotó: MTI/Varga György)


