Minden egy helyen a pénteken várható időjárásról, itt az összes figyelmeztetés, amit holnapra kiadtak

A meteorológiai szolgálat ezért péntekre Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Veszprém, Tolna és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet pénteken.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső, észak–déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.