Minden egy helyen a pénteken várható időjárásról, itt az összes figyelmeztetés, amit holnapra kiadtak

Ónos eső veszélye miatt péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegye területére. Közben az extrém hideg miatt is figyelmeztetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 08. 19:04
illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A veszélyjelzésben azt írták: pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható. 

Fotó: met.hu

A tartós, többórás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, 

így akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják.

Felhívták a figyelmet arra, hogy nagyobb területen a hajnali, reggeli órákban az ónos esőtől függetlenül is csúszósak lehetnek az utak.

A meteorológiai szolgálat ezért péntekre Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Veszprém, Tolna és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet pénteken.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső, észak–déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

Fotó: met.hu

A meteorológiai szolgálat ezért Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés adott ki péntekre a hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Pest, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.

1/31 Havazás Nyíregyházán

 

