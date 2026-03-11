Óriási dolog lenne a magyar női kosárlabda-válogatott vb-részvétele

Ahhoz, hogy Magyarország résztvevője legyen ennek a selejtezőtornának, 2024 augusztusában, Ruandában kellett megnyerni az előselejtezőt. Ez akkor sikerült a Völgyi Péter irányította alakulatnak, amely a Kigaliban aratott tornagyőzelemmel szerezte meg a jogot az isztambuli indulásra. A hat csapatot felvonultató tornán a magyar női kosárlabda-válogatott mellett a japánok, az ausztrálok, a törökök, az argentinok és a kanadaiak vesznek részt. A hat csapatból négy továbbjut, de ennél árnyaltabb a kép. Ausztrália ugyanis mindenképpen résztvevője lesz az őszi vb-nek, ennek ellenére a FIBA őket is kötelezte, hogy induljanak el a selejtezőn. El lehet gondolkodni, hogy ennek mi értelme van – az ausztrálok a fél világot átutazzák, hogy részt vegyenek az isztambuli tornán –, de a sok agyalás felesleges. Mivel az ötödik kontinens csapata akkor is vb-résztvevő lesz, ha Isztambulban ötször kikap, a másik öt csapatból három jut tovább a szeptemberi németországi vb-re. Nehéz, de nem lehetetlen küldetés ez.

A magyar női kosárlabda-válogatott 28 év után ismét vb-n szeretne játszani Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

A női kosárlabda-válogatott kudarcait el kell felejteni

Egy jó formában lévő, a háta mögött sikerekkel érkező magyar csapatnak elvileg nem lenne gond a kvalifikáció. A baj csak az, hogy női válogatottunkat az utóbbi időszakban érte két sorscsapás. Ezek közül a máig feledhetetlen a 2024 februárjában, Sopronban lejátszott olimpiai selejtező, amelyen szinte már azt hittük, hogy 1980 után újra ötkarikás játékokon látjuk a magyar női kosarasokat. Sopronban Kanadától (most is ellenfelek) 67-55-re kikaptunk, Japánt (most is ellenfelek) 81-75-re legyőztük, az utolsó, spanyolok elleni meccsnek meg úgy mentünk neki, hogy az ellenfél már a mérkőzés előtt olimpiai résztvevő volt. Ennek megfelelően a második félidő elején 20 ponttal is vezettünk. Hogy innen miként sikerült kikapni, az máig megfejthetetlen kérdés. A párizsi repülő a magyarok nélkül szállt fel, a trauma viszont velünk maradt. Egy évvel később pedig a 2025-ös Európa-bajnoki részvételről is lemaradt a csapat, mert a selejtezőben kétszer is sikerült kikapni a kontinensen sehol sem jegyzett bolgároktól.

Ez már valóban mélyütésnek számított.

A két kudarc között rendezték meg a már említett ruandai vb-előselejtezőt, amelyet sikerült megnyerni. Ez az az élmény, amiből erőt lehet meríteni, másból nemigen. Mert arra már tényleg kevesen emlékeznek, hogy egy évvel a párizsi olimpia előtt ez a csapat negyedik lett az Európa-bajnokságon.