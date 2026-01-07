Kiderült, miért kellett zárspecialistát hívni Dudás Miklós otthonához

Felidézte az utolsó néhány napot is, ebből derült ki, hogy miért kellett zárspecialistát hívni Dudás Miklós ingatlanához. Negyedikén ment először a fia otthonához, ekkor nem tudtak bejutni Ivettel, az egykori sportoló volt feleségével, és bár kiabáltak, rugdosták az ajtót, kiáltották a nevét, az ajtót senki nem nyitotta ki és válasz sem érkezett. Ekkor azt gondolta, biztosan csak sétálni vitte a kutyáját, ezért abban egyeztek meg, hogy másnap Ivett visszamegy a házhoz. Azonban ekkor sem érkezett válasz.

Ivett mondta, hogy másnap odamegy, benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania…