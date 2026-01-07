Kiderült, miért kellett zárspecialistát hívni Dudás Miklós otthonához

Először és utoljára szólal meg Dudás Miklós édesanyja, Klári a fia haláláról – adta hírül a BorsOnline. Hozzáfűzte, most is azt várja, hogy a fia egyszer belép az ajtón és megöleli
úgy, ahogy csak ez a csupa szív gyermek tudta.
Korábban a Blikknek is nyilatkozott Klári, miután kiderült, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz az ügyben, a Magyar Nemzet erről is beszámolt, alább el is olvashatja.
Hogy lehet feldolgozni, hogy el kell temetned saját fiadat?
– fogalmazott a gyásztól meggyötört édesanya. Azt mondta, csak abba tud kapaszkodni, hogy Miklós az édesapja után ment, aki tavaly februárban halt meg, miután egy benzinkúton brutálisan megverték. A fiáról azt mondta, ő volt a menedéke, a biztonsága, így most csak nyugtatókkal tudja elviselni a fájdalmat. Klári beszélt arról is, nem gondolja, hogy a fia kárt tett volna magában.
Felidézte az utolsó néhány napot is, ebből derült ki, hogy miért kellett zárspecialistát hívni Dudás Miklós ingatlanához. Negyedikén ment először a fia otthonához, ekkor nem tudtak bejutni Ivettel, az egykori sportoló volt feleségével, és bár kiabáltak, rugdosták az ajtót, kiáltották a nevét, az ajtót senki nem nyitotta ki és válasz sem érkezett. Ekkor azt gondolta, biztosan csak sétálni vitte a kutyáját, ezért abban egyeztek meg, hogy másnap Ivett visszamegy a házhoz. Azonban ekkor sem érkezett válasz.
Ivett mondta, hogy másnap odamegy, benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania…
Hozzáfűzte, hogy megszédült, beütötte a fejét, ami meg is repedt, de ez sem érdekli. „…ha lenne egy olyan gyógyszer, amit ha beveszek, utánuk visz, akkor bevenném!” – zárta a mondandóját Klári, Dudás Miklós édesanyja.
A MÁV-csoport minden hadra fogható járműve sínen és úton van.
A taláros testület nem dolgozik az elnöki rendszerre történő áttérésen.
Nem okoskodás folyik, hanem cselekvés – fogalmazott a miniszterelnök.
Egyre inkább összenő a régi baloldal a Tisza Párttal, Komárom-Esztergom vármegye 1. számú választókerületében már közösen kampányolnak.
