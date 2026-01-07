dudás miklósajtóédesanyahalál

Kiderült, miért kellett zárspecialistát hívni Dudás Miklós otthonához

Nem hittem el, megszédültem, beütöttem a fejem, van egy repedés rajta! – újabb részleteket árult el az egykori sportoló édesanyja.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 01. 07. 17:20
Dudás Miklós Fotó: Oroszi Beáta
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Először és utoljára szólal meg Dudás Miklós édesanyja, Klári a fia haláláról – adta hírül a BorsOnline. Hozzáfűzte, most is azt várja, hogy a fia egyszer belép az ajtón és megöleli 

úgy, ahogy csak ez a csupa szív gyermek tudta.

Korábban a Blikknek is nyilatkozott Klári, miután kiderült, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz az ügyben, a Magyar Nemzet erről is beszámolt, alább el is olvashatja. 

Hogy lehet feldolgozni, hogy el kell temetned saját fiadat?

– fogalmazott a gyásztól meggyötört édesanya. Azt mondta, csak abba tud kapaszkodni, hogy Miklós az édesapja után ment, aki tavaly februárban halt meg, miután egy benzinkúton brutálisan megverték. A fiáról azt mondta, ő volt a menedéke, a biztonsága, így most csak nyugtatókkal tudja elviselni a fájdalmat. Klári beszélt arról is, nem gondolja, hogy a fia kárt tett volna magában. 

Felidézte az utolsó néhány napot is, ebből derült ki, hogy miért kellett zárspecialistát hívni Dudás Miklós ingatlanához. Negyedikén ment először a fia otthonához, ekkor nem tudtak bejutni Ivettel, az egykori sportoló volt feleségével, és bár kiabáltak, rugdosták az ajtót, kiáltották a nevét, az ajtót senki nem nyitotta ki és válasz sem érkezett. Ekkor azt gondolta, biztosan csak sétálni vitte a kutyáját, ezért abban egyeztek meg, hogy másnap Ivett visszamegy a házhoz. Azonban ekkor sem érkezett válasz. 

Ivett mondta, hogy másnap odamegy, benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania…

 

Hozzáfűzte, hogy megszédült, beütötte a fejét, ami meg is repedt, de ez sem érdekli. „…ha lenne egy olyan gyógyszer, amit ha beveszek, utánuk visz, akkor bevenném!” – zárta a mondandóját Klári, Dudás Miklós édesanyja. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu